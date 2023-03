Záchrana Credit Suisse v neděli večer. Hrozil průšvih, který by dopadl i na nás

reklama

Anketa Měla by být Markéta Pekarová Adamová odvolána z funkce předsedkyně Sněmovny? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 1527 lidí



Credit Suisse, z níž v posledních dnech vyplouvaly dosti varovné zprávy, zatímco se již topila ve ztrátě důvěry kvůli svým předchozím skandálům, se dostala do takové situace, kdy již nebyla zachranitelná bez pomoci jiné banky i podle švýcarského prezidenta Alaina Berseta. Ztráta důvěry už dle něj byla tak silná, že by Credit Suisse bez převzetí nepřežila. „Nekontrolovaný pád Credit Suisse by vedl k nedozírným důsledkům pro zemi i mezinárodní finanční systém,“ cituje jej Le Monde.



Slova o řešení potvrdila také švýcarská centrální banka. „Převzetím Credit Suisse bankou UBS jsme nalezli řešení, které zajistí finanční stabilitu a ochrání švýcarskou ekonomiku v této výjimečné situaci,“ uvedla tamní centrální banka podle NBC news.

Psali jsme: A takovým lidem svěřujete své peníze. Zkrachovalá americká banka a její pokroková manažerka. Brzy i u nás?

Server CNBC uvádí, že podle podmínek transakce obdrží akcionáři Credit Suisse 1 akcii UBS za každých 22,48 akcie Credit Suisse, které vlastní. UBS pak na koupi vynaloží 3 miliardy švýcarských franků, tedy téměř 77 a půl miliardy korun.

Fotogalerie: - Michl guvernérem

Švýcarská národní banka dle serveru přislíbila na podporu převzetí úvěr ve výši až 100 miliard švýcarských franků a švýcarská vláda pak poskytla záruku na převzetí ztrát až do výše 9 miliard švýcarských franků z určitých aktiv nad předem stanovenou hranici, aby se dle vládního prohlášení „snížila jakákoli rizika pro UBS“.



Podpora pro převzetí Credit Suisse není jedinou pomocí centrální banky, ta totiž již minulý týden bance poskytla půjčku ve výši až 50 miliard švýcarských franků ve snaze zastavit propad a obnovit v ní důvěru, to se však ani přesto nepodařilo.



Čeští ekonomové varovali, že pokud by podobně velká banka jako Credit Suisse padla, tak by to mělo přímý důsledek i na český trh. Hlavní ekonom Roklen Pavel Peterka pro CNN Prima News takovou možnost označil za „obrovský problém, který by na český trh dolehl“.

„Pokud by velká banka padla, tak uvidíme pokles cen akcií i u dalších finančních ústavů. Následně by ECB přišla s úpravou základních úrokových sazeb. Jinými slovy, tempo poklesu inflace by se znatelně zpomalilo. Zdražování bychom zde měli delší dobu,“ tvrdil Peterka.

Fotogalerie: - Členové bankovní rady ČNB jmenováni

Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda pro CNN Prima News rovněž připomněl, že akcie padaly také u francouzské skupiny Société Générale, která je matkou Komerční banky. Podobně na tom byly i cenné papíry belgické KBC, jež má na českém trhu ČSOB.



Na svém twitterovém účtu také připomenul, že ještě v roce 2007 činila tržní hodnota Credit Suisse až kolem 1800 miliard korun. „Nebývalý úpadek,“ komentoval to, že se hovořilo i o odkupu banky za v přepočtu 23 miliard korun. Nakonec ji UBS odkoupí za v přepočtu téměř 77 a půl miliardy korun.

UBS nabízí odkup kolabující Credit Suisse za až v přepočtu 23 miliard korun. V roce 2007 činila tržní hodnota Credit Suisse až kolem 1800 miliard korun. Nebývalý úpadek. pic.twitter.com/PiR1GHbWTh — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) March 19, 2023

Psali jsme: Týden padajících bank: Nikdo z evropských politiků netuší, která bije, obává se Šichtařová „Držet h*bu a krok, jinak přijdete o práci!“ Studenti proti Ševčíkovi? Vyoral má jasno, kdo je zformoval Jan Frait: Monetární makroekonomie a centrální banky v turbulentních dobách Další americká banka na odstřel. Šichařová tuší opakovačku z roku 2008

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama