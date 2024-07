Začíná olympiáda. A v Paříži útoky zastavily železnice

Francouzská vysokorychlostní železniční síť byla v pátek postižena vandalismem a žhářskými útoky, což vedlo k rozsáhlým problémům v dopravě těsně před zahájením olympijských her v Paříži 2024, informuje francouzský zpravodajský server France 24.

Národní vlakový dopravce SNFC incident označil za „masivní útok s cílem ochromit síť“. „Byly zahájeny žhářské útoky s cílem poškodit naše zařízení,“ uvedla společnost pro agenturu AFP.

„SNCF se v noci stala obětí několika souběžných záškodnických činů,“ uvedla společnost. Útoky zasáhly severní a východní linky, což způsobilo výrazné narušení železničního provozu. Vlaky byly odkloněny na jiné tratě, „ale velký počet z nich budeme muset zrušit“, uvedl v prohlášení SNFC.

Provoz na postižených tratích byl „silně narušen“. SNCF doporučila cestujícím, aby odložili své cesty a vyhnuli se vlakovým nádražím. Jihovýchodní trať byla ochráněna před útoky, které byly v této oblasti včas zmařeny. Útoky přišly v kritické době, kdy Paříž připravuje slavnostní zahájení olympijských her, kterého se zúčastní tisíce sportovců a diváků.

???? ALERTE INFO - A quelques heures de la cérémonie d’ouverture des JO, la #SNCF est victime d’une "attaque massive d'ampleur pour paralyser" son réseau de TGV, avec des incendies volontaires. Le trafic sera "tres perturbé" au moins tout le week-end. ?? Il est demandé "a tous les… pic.twitter.com/pMrxUN8Ka4 — Mediavenir (@Mediavenir) July 26, 2024

Očekává se, že problémy budou trvat minimálně do konce víkendu, než budou provedeny opravy. Vlaky byly mezitím odkloněny na jiné tratě.

V současné době neexistuje nic, co by čin spojovalo se zahájením olympijských her, jejichž slavnostní ceremoniál se má v Paříži konat v pátek večer, uvedl deník Le Monde. Týmy SNCF „jsou již na místě, aby diagnostikovaly problém a zahájily opravy“, ale tato „situace by měla trvat přinejmenším přes víkend, zatímco budou prováděny opravy“, uvedl provozovatel.

„Všichni zákazníci budou informováni textovou zprávou, že jejich vlaky jezdí,“ uvedla SNCF pro agenturu France-Presse. Provozovatel doporučuje „všem cestujícím, aby odložili svou cestu a nechodili na nádraží“, a v tiskové zprávě upřesňuje, že všechny jízdenky jsou vyměnitelné a vratné.

Francouzská ministryně sportu Amélie Oudéa-Castérová vandalismus na železničních tratích odsoudila v televizi BFM-TV.