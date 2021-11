Žádná ochrana. Třetí dávka? K ničemu. Doktorka boří Babiše i Fialu

V nové studii ze Švédska se ukazuje, že krátce po podání druhé dávky vakcíny proti covidu-19 je maximální účinnost, ale po sedmi měsících už téměř nulová. Upozorňuje na to imunoložka Zuzana Krátká, zakládající členka Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků. Ačkoli slyšíme z mnoha stran, třeba i od končícího premiéra Andreje Babiše nebo jeho nástupce Petra Fialy, o nutnosti třetí dávky, imunoložka konstatuje, že opakovaná aplikace stejné vakcíny nic nového organismus nenaučí. „Imunita ví, co má dělat. Jenom my se snažíme pomocí různých opatření dělat psí kusy s novou virovou infekcí, která nám ale na naše opatření kašle,“ konstatuje.

reklama

Anketa Bude Pekarová Adamová lepší předsedkyní Sněmovny, než byl Vondráček? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4369 lidí

Deseti tisícům se v minulém týdnu opakovaně přiblížily počty pozitivně testovaných za jediný den. To jsou čísla, která se vymykají ze všech tří předpokládaných scénářů vývoje epidemie u nás. Ministerstvo zdravotnictví kalkulovalo s optimistickým, realistickým a pesimistickým vývojem, ale ten skutečný je za hranou i toho nejčernějšího odhadu. Předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek to v rozhovoru pro Lidové noviny vysvětloval tím, že podzimní měsíce zlepšují podmínky šíření viru, že je u nás nižší než potřebná proočkovanost, že je nízká míra dodržování už tak mírných opatření proti šíření nákazy, ale i tím, že se nákaza navíc přesunula více mezi děti a v dětských kolektivech se obecně všechny respirační nemoci šíří daleko rychleji. To jsou ale všechno faktory, které museli odborníci do zmíněných scénářů nepochybně zahrnout.

A tak jediný faktor, který je případně mohl zaskočit, je rychlejší snižování účinnosti vakcíny, a to zejména u seniorů, než předpokládali. Sám šéf českých vakcinologů přiznal, že ho to zaskočilo, protože se domníval, že účinnost bude alespoň roční a že přeočkování bude nutné nejdříve za rok. „Šest měsíců je poměrně krátká doba a konec účinnosti u velké skupiny lidí přišel zrovna teď. Zejména senioři byli očkováni v únoru, když si k tomu přičteme půl roku, tak jsme na devátém, desátém měsíci v roce. Ochrana u nich přestala fungovat, a to hraje také roli,“ hledal Roman Chlíbek v rozhovoru pro Lidové noviny vysvětlení překvapivě prudkého vzestupu pozitivně testovaných v minulém týdnu.

Opakovaná aplikace stejné vakcíny nic nového organismus nenaučí

Na podobné poznatky v zahraničí upozorňuje zakládající členka Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků Zuzana Krátká. „V izraelské studii se porovnávaly skupiny osob očkované dříve a později a výskyt infekcí byl opět vyšší u osob očkovaných před delší dobou. U této studie se ještě uvažovalo o tom, že za to může vyšší zastoupení starších osob u skupiny dříve očkované. Ale v další studii z Kataru byla nejvyšší odolnost vůči infekci zjištěna po druhé dávce a postupně slábla tak, že po 5–7 měsících byla jen asi 20 procent. V nové studii ze Švédska se ukazuje to samé – maximální účinnost krátce po podání druhé dávky, téměř nulová po 7 měsících. Pokles účinnosti ukazují i česká data,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz imunoložka Zuzana Krátká.

Psali jsme: 6 očkovaných se nakazí, 4 ne. Zpřísnění: Doktorka utnula Vojtěcha Nic neplatit, všechno si nahrávat. Už prý přetekla mez. Až vás přijdou lustrovat hygienici... ,,Očkování? Účinnost až k nule.” Profesor Beran: Tečka za covidem úplně jinak Ani „chřipečka“, ani se výrazně bát. Profesorka Vašáková pro PL: Vysvětlete kroky proti covidu lépe

Rychle vyprchávající účinnost vakcín vede k tomu, že se podporuje aplikace třetí dávky a zájem o ni strmě roste. Neví se však, jak dlouho vydrží očkovaného chránit a ani to, zda po odeznění i její účinnosti nebude nutné přistoupit ke čtvrté. „V této chvíli existují práce, které tvrdí, že 12 dní po aplikaci třetí dávky mají očkované skupiny méně infekcí než neočkované. S netrpělivostí čekáme na další publikace. Problém je v tom, že to, co pravděpodobně náš organismus chrání, je prodělání infekce, ať už před nebo po očkování. Při kontaktu s virem – ale ne při očkování – dojde k aktivaci slizniční imunity, k tvorbě sekrečního IgA, k vytvoření pestřejší škály protilátek a k aktivaci většího počtu typů T lymfocytů. Díky této pestrosti jsou pak lidé odolnější i proti jiným variantám koronaviru. Opakovaná aplikace stejné vakcíny nic nového organismus nenaučí,“ zdůrazňuje imunoložka.

Je třeba skončit s hysterickou ochranou před neviditelným nepřítelem

Roli při snižování účinnosti vakcíny sehrává i to, zda jde o člověka z některé z rizikových skupin. „U starších lidí častěji vidíme pokles hladiny protilátek anebo na vakcínu nereagují vůbec. Záleží i na typech použitých vakcín. Testovali jsme hladinu protilátek certifikovanými testy v laboratoři v Havlíčkově Brodě u důchodců a zdravotníků – celkem šlo o 360 osob, ve Zdravotním ústavu v Ostravě, ale zaměstnance z jiných klinik a jen výjimečně vidíme po očkování pokles protilátek pod hranici pozitivity. Většina lidí má dostatečně vysoké hladiny, které by je měly chránit. Tedy je otázkou, jaké protilátky měli ti, kteří vážně onemocněli? A pakliže onemocněli ostatní, byl průběh mírný nebo závažný. Za závažný se považuje stav se zápalem plic. Důrazně varuji před používáním rychlotestů, tedy vyšetření z kapky krve na kazetku, neboť ty mají výrazně nižší záchyt protilátek,“ upozorňuje Zuzana Krátká.

Doporučuje zamyslet se nad grafem s počtem očkovaných a neočkovaných lidí po infekci či bez infekce na JIP od svého kolegy ze Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků Arnošta Komárka, z něhož je zřejmé, že infekce chrání před závažným průběhem lépe než vakcína.

Prozrazuje také, co může lidem v koronavirové době při péči o vlastní zdraví nejvíce pomoci. „Imunitu posílí zdravý selský rozum a uvědomělé vyhýbání se stresu. Dlouhodobé nošení respirátorů snižuje expozici virům, které v malém množství imunitní systém trénují. Samozřejmě prskající nemocný člověk je rizikem, ale jinak je třeba opravdu skončit s hysterickou ochranou před neviditelným nepřítelem,“ nabádá imunoložka.

Přestaňme testovat zdravé a žádná tragédie se konat nebude

„Naši klienti, respektive pacienti, se často diví, že jim protilátky rostou nebo se dlouhodobě drží ve stejné výši. Je to tím, že se nebojí fungovat bez roušky a udrželi si kontakt s celou řadou virů a nyní i s koronavirem, jehož koncentrace v prostředí na podzim stoupla. Imunita ví, co má dělat. Jenom my se snažíme pomocí různých opatření dělat psí kusy s novou virovou infekcí, která nám ale na naše opatření kašle. Přestaňme testovat zdravé lidi, testujme nemocné a uvidíte, že se žádná tragédie konat nebude,“ říká pro ParlamentníListy.cz Zuzana Krátká s tím, že SMIS, Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků, sepsalo Teze pro potřeby nového poradního týmu a politiky i odbornou veřejnost. A Asociace poskytovatelů sociálních služeb je už rozeslala všem svým členům.

Psali jsme: Smrt a nemoc po očkování. Účinnost? Malá. Profesor-exministr výbušně o vakcínách Oni nechtějí, aby to skončilo. Profesor Beran a ,,Tečka” za covidem Očkování: „Těhotné riskují zdraví. I dítěte. Mladí? Pozor.“ Imunoložka varuje Tohle vám v TV nepoví. Profesor Pirk ke covidu. Za opatřeními je ještě jiný úmysl

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.