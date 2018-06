Žádné zahalování obličejů na školách, rozhodli v Norsku. Jsme tu zvyklí si do tváře vidět, vzkázala ministryně

V Norsku je konec zahalování obličejů ve školách. Zákon, který zakazuje nošení závojů a šátků zahalujících obličej ve školkách, školách a na univerzitách, tento týden odhlasovali poslanci norského parlamentu, informoval o tom server The Local.

Nové nařízení platí pro studenty, učitele i zbylý personál ve školách.

Zákon se také vztahuje i na jiné formy vzdělávání, jako jsou například zájmové kroužky po vyučování. Podle ministra pro vzdělání a integraci Jana Tore Sannera z Konzervativní strany Höyre nosí burku či nikáb v Norsku jen málo žen, ale najdou se takové případy.

Dodal také, že Norsko je otevřená společnost, kde jsou zvyklí dívat se jeden druhému do obličeje. „To je zvlášť důležité při výuce, ve školkách a ve školách... Zákon zajistí dobrou komunikaci,“ je si jistý Sanner. Pokud by někdo tento zákaz nedodržoval, může o své zaměstnátní přijít. „Instituce by se měly pokusit tuto otázku řešit nejprve prostřednictvím dialogu. Pokud zaměstnanci opakovaně poruší pravidla, mohou přijít o práci,“ informovala dříve ministryně financí Siv Jensenová.

Omezení ohledně zahalování obličeje na veřejnosti, které se týká především ženských muslimských oděvů, jako jsou burka či nikáb, platí v různém rozsahu například ve Francii, v Belgii, Bulharsku či Nizozemsku. ČTK také informovala, že koncem května schválilo zákon zakazující zahalování obličeje na veřejnosti také Dánsko.

Psali jsme: Norská sociálka odebrala rodičům čerstvě narozené dítě. Důvody jsou šokující: Matka je neslyšící a žije s cizincem Ruská média neustále vykládají, že Západ je v rozkladu. A ti čtenáři tomu věří, smějí se v Britských listech Šlus. Bulhaři zakázali nošení burky na veřejnosti Mají burky, napsal o jeptiškách zelený rakouský politik. A je zle

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab