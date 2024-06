Záhada kolem Pekarové. Babiš znovu o kokainu ve Sněmovně

Odhalení o nalezení kokainu v Poslanecké sněmovně více než rok po tomto incidentu způsobilo bouřlivé reakce i mezi vládní pětikoalicí a opozicí. Skutečně je užívání tvrdých drog mezi poslanci veřejným tajemstvím? I na tuto otázku reaguje pro ParlamentníListy.cz šéf největšího opozičního hnutí ANO Andrej Babiš. V rozhovoru odmítá, že by drogy ve Sněmovně byly normou. Ukazuje to podle něho i detail této kauzy, tedy že k nálezu došlo v těsném sousedství kanceláře šéfky sněmovny Markéty Pekarové Adamové.

reklama

Předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš hovořil s PL o řadě žhavých témat poslední doby. Přišla řeč i na uniklé informace o tom, že ochranná služba předsedkyně Poslanecké sněmovny nalezla zhruba před rokem a půl na pánských toaletách sáček po kokainu.

Anketa Chcete, aby státy NATO vyslaly vojáky na Ukrajinu? Chci 1% Nechci 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 2169 lidí

Expremiéra jsme se v rozhovoru zeptali, zda se sám ve sněmovně někdy setkal s tím, že tam někteří drogy užívají. „Nesetkal, taky jsem byl překvapený, když si přečetl vyjádření protidrogového koordinátora Vobořila nebo pana Hollana, kteří říkají, že se to tam údajně jede ve velkém,“ reagoval Babiš.

„Pan Hollan navíc v rozhovoru říkal, že hlavním distributorem byl dřív Dominik Feri. Zajímavé je, že se to celé mělo odehrát na toaletách u kanceláře předsedkyně Sněmovny a ten kokain tam objevila přímo osobní ochranka paní Pekarové. Je mi trochu záhadou, že ji to nesdělila. Ale pak jsem se taky dočetl, že v podezření je nějaký její kolega, tak uvidíme, jak to dopadne,“ konstatuje šéf hnutí ANO.

Podle svých slov by neměl problém se sám nechat otestovat, protože žádné drogy nebere. Diví se však, že k něčemu takovému vyzývá předseda Pirátů Ivan Bartoš. „Akorát nevím, co mě má co vyzývat tenhle pán, který v rozhovorech říká, jak jel na LSD, jeho kandidátka do europarlamentu hledá ideální písničku a fotí se s ruličkou a bílým práškem. Pan Bartoš by měl řešit hlavně paní Pekarovou,“ dodává Andrej Babiš.

V rozhovoru s Andrejem Babišem ParlamentnímiListy.cz probíraly kromě jiného i atentát na slovenského premiéra Roberta Fica a českou vyhraněnou diskusi. Babiš reagoval na otázku, zda se sám obává, že by mohl v budoucnu, pokud se opět stane premiérem, atentátu či útoku čelit.

Hovořilo se také o nové knize premiéra Fialy o vládnutí během krizového období, evropských volbách, Danuši Nerudové, ale také o potenciálních koaličních partnerech hnutí ANO po příštích sněmovních volbách na podzim 2025. Řeč padla i na vzájemný vztah Andreje Babiše s Tomiem Okamurou nebo jediném tématu, kdy vládní politici lobbovali u šéfa ANO, aby jeho poslanci podpořili konkrétní legislativní návrh.

Celý rozhovor s Andrejem Babišem vyjde na PL v úterý ráno.

Fotogalerie: - Eurovolby za dveřmi

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Korupce a kokain v řiti. Já ani nepiju, ozval se Bartoš Dozvíte se po eurovolbách volbách, nebozí Češi. Vidlák už ví. Půjde o peníze Babiš: „Konečná a ten Turek.“ „Máme plán. Ukážeme ho.“ Proč tu pořád řešíte Babiše? Co Pekarová a omluva za Vondru? Dusno v ČT kvůli moderátorce

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama