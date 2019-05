Zahradil: Demonstrace proti Babišovi zmobilizovaly jeho příznivce. Vyrazili ho chránit před Pražáky

Evropské volby jsou za námi. Dali čeští voliči ve volbách do Evropského parlamentu opravdu najevo nesouhlas s Andrejem Babišem, jak řekl po zveřejnění výsledků předseda ODS Petr Fiala? Co vše výsledky evropských voleb znamenají a co udělají výsledky s českou politikou? Nejen to byly otázky pro lídra kandidátky ODS a znovu zvoleného europoslance Jana Zahradila ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. „Jestli se v parlamentních volbách bude opakovat to co v eurovolbách, může se Babišovi lehce stát, že bude odsunut do opozice,“ myslí si europoslanec, podle kterého demonstrace zmobilizovaly Babišovy příznivce, kteří jej vyrazili chránit před Pražáky.

V evropských volbách oslabily tradičně silní evropští lidovci i sociální demokraté. V řadě zemí pak uspěli Zelení a liberální strany. Na tuzemské politické scéně vyhrálo vládní hnutí ANO, nejsilnější opoziční stranou pak zůstává ODS.

Předseda ODS Petr Fiala po zveřejnění výsledků eurovoleb prohlásil, že voliči dali jasně najevo nesouhlas s vládou Andreje Babiše, podobného názoru je i Zahradil. „Část voličů přihlédla také k evropským programům a k názoru na EU. A zde byl Babiš zjevně méně přesvědčivý. Ten celkový výsledek v procentech pro něj zaostává za preferencemi, které normálně ANO má pro volby do Poslanecké sněmovny,“ uvedl Zahradil s tím, že ODS si zůstala na svých a dosáhla toho, čeho chtěla.

Část lidí podle Zahradila i v evropských volbách totiž vyjadřuje svůj názor na politické dění. „Mohou tedy dát i najevo nesouhlas s politikou, kterou provádí současná vláda,“ je přesvědčen europoslanec.

Podle Zahradila zcela jistě výsledkům hnutí ANO v eurovolbách pomohly demonstrace, které se již několik týdnů pořádají v Praze a dalších městech. „Mám obavy, že to mělo velký vliv. Vím, jak reagují lidé, kde jsou nízkopříjmové skupiny nebo sociální problémy, na dění v Praze. Demonstrace proti Babišovi paradoxně mohou jeho příznivce zmobilizovat, aby ho vyrazili chránit před Pražáky,“ míní Zahradil, podle kterého to nejspíše sehrálo svou roli.

Prozradil, jak se dívá na to, že poměrně velké procento hlasů získaly strany, které se vymezují proti EU. Jako například hnutí ANO, které mělo na svých billboardech tvrdé a nekompromisní slogany, se kterými se rétoricky vymezovalo vůči Evropské unii. „S tím hnutím ANO je to zajímavé. Ti mají jeden slovník pro Brusel a jeden pro Česko. V Bruselu ale zdaleka tak razantní nejsou, tam poslouchají na slovo. Tady jen přitvrdili, asi jim vyšlo z nějakých průzkumů, že to u voličů zabere,“ uvedl Zahradil. „V tomhle je Babiš mistr, umí si nastavit PR strategii celkem dobře, ale nemyslí to upřímně,“ dodal.

Uznává, že kritická nálada vůči Evropské unii skutečně sílí nejen v Česku, ale v celé řadě evropských zemí. „Existuje tu určitá povědomá nespokojenost s tím, jak a kam se EU vyvíjí,“ všímá si znovuzvolený europoslanec. „Doufám, že teď tímto signálem, který se zvedl v eurovolbách, už ta bruselská bublina a bruselské politické elity tomu začnou konečně věnovat pozornost,“ podotkl.

Připomněl, že už sám kdysi říkal Josému Manuelu Barrosovi, když byl ještě předseda Evropské komise, aby s integrací začal brzdit, nebo jeho tlak vyvolá protireakci v podobě nástupu velice silných eurokritických sil. „Mám tedy pocit, že jsme nyní svědky toho, že se to právě děje,“ doplnil staronový europoslanec za Občanskou demokratickou stranu.

Hned poté, co se jednotlivé frakce ustaví, je podle Zahradila nutné začít vyjednávat o nějaké budoucí parlamentní většině. „Tam ta naše síla, ať už budeme mít 60 nebo 70 hlasů, může být docela podstatná, protože může být za určitých okolností součástí té parlamentní většiny, nebo dokonce tu parlamentní většinu vytvářet,“ věří Zahradil.

Zdůraznil, že by považoval za nešťastné, pokud by pokračovala velká koalice, která tam byla doposud, tedy koalice lidovců a socialistů, eventuálně doplněná o nějakou třetí centristickou stranu. „To by pak totiž znamenalo, že se v Evropské unii nic nezmění,“ poznamenal.

V evropských volbách v rámci celé EU posílily liberální strany, posílili Zelení a také řada politických subjektů, které naopak prosazují ještě větší integraci, než je integrace současná. Zahradil má podle svých slov pocit, že se tu budou rozevírat nůžky mezi tím, jak evropskou integraci vidí západní část, tedy ta stará Evropa a staré členské země, a jak ií vidí ta východní a střední Evropa, protože tam zase posílily strany, které jsou vůči tomu současnému kurzu kritické.

„Najednou tu máme něco, co příliš nehraje dohromady, a ukazuje se, že v některých zemích, ať je to Francie, Německo, nebo Nizozemí, je pohled na integraci jiný než třeba v České republice, Maďarsku nebo Polsku,“ říká Zahradil.

Celé to tedy směřuje k tzv. dvourychlostní Evropě, kdy západní část Evropy se bude integrovat rychleji než ten zbytek. „To je to, co opakuji deset let. Jediným východiskem z této slepé uličky je skutečně vícerychlostní Evropa. Ať si každý vybere z integrační nabídky to, co mu vyhovuje,“ řekl s tím, že jestliže teď v Německu, ve Francii a v Nizozemí zvítězily silně prointegrační síly a budou chtít sjednocovat daně, sociální politiku a vytvářet další evropské instituce, tak ať nás nenutí, abychom je v tom následovali, dodal na závěr europoslanec Zahradil.

