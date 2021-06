Zahradil: Jak jsem zažil brexit

Je tomu pět let, co Britové odhlasovali brexit. Europoslanec Jan Zahradil připomněl, co před pěti lety dělal a popřál Spojenému království mnoho zdaru a stability. „Je to i v našem zájmu,“ myslí si. Ozval se i jeden ze strůjců odchodu Velké Británie z Evropské unie – Nigel Farage. „Jsme svobodní, podepisujeme obchodní dohody, zbytek světa nám klepe na dveře, aby si s námi promluvili ohledně obchodu,“ myslí si. Je lepší dělat vlastní rozhodnutí než spoléhat na Evropskou unii. „Za distribuci vakcín v Evropě byla zodpovědná žena z Kypru, jejíž jméno nikdo nezná, která má titul z psychologie a nemá žádný úspěch v životě,“ připomíná Farage.

Dvacátého třetího června uplynulo přesně pět let od hlasování o vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Voliči se nakonec rozhodli s těsnou většinou hlasů (51,9 %) pro brexit. Uspořádání referenda bylo před parlamentními volbami v roce 2015 jedním z předvolebních slibů posléze vítězné Konzervativní strany vedené Davidem Cameronem. Ten sám patřil mezi tzv. remainery, tedy zastánce setrvání v Evropské unii.

Nejednalo se o první britské referendum, ačkoliv podmínky byly jiné než v roce 1975, kdy bylo Spojené království již dva roky členem Evropského hospodářského společenství. V tomto roce se totiž konalo referendum o členství Spojeného království v Evropském hospodářském společenství, ve kterém bylo členství potvrzeno 67 % hlasujících.

Právě k pětiletému výročí se vyjádřil český europoslanec za ODS Jan Zahradil. Ten tedy připomenul, že je to pět let, co si Britové odhlasovali brexit. „Toho večera jsem si zajel z Bruselu vlakem na koncert Neila Younga do Paříže. Před půlnocí jsem si dal po koncertě v hotelu poslední pivo a koukám na exit polls: Bylo to 51:49 ve prospěch setrvání v EU. Ráno před sedmou mě budí telefonát (myslím ČTK), abych to okomentoval. Pro jistotu se ptám, jaké jsou konečné výsledky a dozvídám se, že je to přesně naopak,“ popisuje.

Prý až letos se brexitová anabáze formálně uzavřela poslední smlouvou. „Nezbývá než Spojenému království ještě jednou popřát mnoho úspěchů na globální scéně, stabilitu a prosperitu. Je to i v našem zájmu,“ dodává Zahradil.

Mezi známé tváře zastánců odchodu Velké Británie z Evropské unie patří britský politik Nigel Farage. Ten natočil video, kde reaguje na páté výročí brexitu. „Je to již pět let, co jsem šel na základní školu vhodit svůj hlasovací lístek. Jaký to byl den, 23. červen 2016. Musím uznat, že potom, co se hlasovací místa uzavřela, jsem se připravoval na to nejhorší, ponořil jsem se do deprese. Byl jsem přesvědčený, že k tomu nedojde. I přes to, že den před referendem jsem si myslel, že vyhrajeme.

A pak se to stalo, vyhráli jsme. Předseda hlasovací komise v Sunderland vyhlásil, že zastánci setrvání získali 56 tisíc hlasů a zastánci odchodu 83 tisíc. Náhle jsme věděli, že se něco pozoruhodného stane. Když na to pomyslíte, je to neuvěřitelné, protože UKIP byl po léta jediným hlasem, který to zastával. Ano, několik poslanců konzervativců a laboristů, ale ne mnoho z nich. Byli jsme to my, kdo udělal tu hlavní práci a musím říct, že deset minut po čtvrté ráno 24. června jsme si uvědomili, že je to hotovo. Velký historický moment.

Málo jsme věděli, jak se bude establishment snažit výsledek otočit. Upřímně řečeno, to, co se pak dělo, byl jeden z nejvíce ostudných činů, jaký jsem kdy viděl v britské demokracii.

Je hotovo, je po všem. Není to perfektní, sám bych tu smlouvu nepodepsal, můžeme být k Borisu Johnsonovi laskaví, jelikož zdědil velmi špatné karty po Therese Mayové, zejména co se týče Severního Irska a rybolovu, ale když od těchto problémů odhlédneme, tak jsme svobodní, podepisujeme obchodní dohody, zbytek světa nám klepe na dveře, aby si s námi promluvili ohledně obchodu.

Distribuce vakcín ukázala, že je lepší dělat vlastní rozhodnutí než spoléhat na Evropskou komisi nebo Evropskou lékovou agenturu, jen na to pomyslete, za distribuci vakcín v Evropě byla zodpovědná žena z Kypru, jejíž jméno nikdo nezná, která má titul z psychologie a nemá žádný úspěch v životě, který bych mohl najít. Dobře, žádný údiv, že to udělali tak hrozně. Dobrá zpráva je to, že brexit má nyní sedmdesátiprocentní podporu u obyvatel. Udělali jsme to a není cesty zpět.

Je tu však jedná malá záhada. Hrdí Britové, kteří vzdorovali vládě, vzdorovali prezidentu Obamovi, vzdorovali obchodním svazům, každý tvrdil, jaká to bude pohroma, ti samí hrdí britští občané nyní vypadají vystrašení, aby odešli předními dveřmi a vypadají docela šťastní, že Boris Johnson rozšiřuje tato období polo lockdownů. To je část moderní Británie. Nerozumím tomu, nemůžu se dočkat až bude virus za námi, abychom mohli pokračovat a získat plné výhody brexitu. Dnes je tedy den oslav, dnes je den, který potřebuje být národním svátkem a dnes je den, abych vám poděkoval za desítky tisíc aktivistů a miliony voličů, kteří mi svěřili svou důvěru, víru v zemi a dosáhli velkého vítězství,“ uzavírá Nigel Farage.

