Zahradil se otřel o „Bakalapress“ a začala řežba. Bakalovi lidé se na něho sesypali. Oháněli se i Zemanem a Ovčáčkem

Ondřej Houska v Hospodářských novinách patřících podnikateli Zdeňku Bakalovi nešetřil kritikou na adresu europoslanců Jana Zahradila a Alexandra Vondry (oba ODS).

Řekněme NE evropské federaci!

„Skutečnost, že lídři států Evropské unie nominovali ženy do dvou vůbec nejdůležitějších evropských funkcí, do čela Evropské komise Ursulu von der Leyenovou a jako prezidentku Evropské centrální banky Christine Lagardeovou, podle něj nastala proto, že ‚došlo ke spiknutí žen‘. První zmíněnou dámou je německá ministryně obrany za CDU a druhou francouzská pravicová politička a šéfka Mezinárodního měnového fondu. Anebo že by to od Vondry byl jen vtip? Haha. Je to ale tak trochu příznačné pro roli, jakou se ODS chystá hrát v Evropském parlamentu. Bohužel je to špatné pro ODS i pro Česko. Občanští demokraté budou zbyteční,“ napsal na adresu europoslanců ODS Houska.

A Jan Zahradil se hned ozval. Došel k názoru, že teď už černou ovcí v ODS není jen on, ale také předlistopadový disident Alexandr Vondra.

„Pobavilo: evropská bublina vydavatelství Economia vždy čas od času převychovává @ODScz k většímu ‚evropanství‘. Dnes je na řadě @OndrejHouska, ostatní mezi sebou sdílí a chválí (@PetrHonzejk, @A_Prochazkova, atd.). Nové je to, že se mnou už je za antiEvropana i @AlexandrVondra,“ napsal ke článku Zahradil na Twitteru. A rozpoutal tím velmi živou debatu.

O slovo se přihlásil ekonomický expert ODS Jan Skopeček, který poznamenal, že je také kritizován jako protievropsky laděný politik.

Do debaty vstoupil i již zmíněný Petr Honzejk, který politikům doporučil zamyslet se nad rozdílem mezi pojmy „antievropan“ a „mimoň“.

„Nějak jste se při pátku v Bakalapressu rozjuchali. Tak ať vám to vydrží přes víkend,“ odvětil Zahradil.

A to už se neudržel Martin Fendrych ze serveru Aktuálně.cz, jenž také patří do Bakalova mediálního domu. „Ten výraz jste převzal od Zemana s Ovčáčkem... typické,“ konstatoval. Zahradil však nemlčel. „Mýlíte se, já byl dřív. To oni to převzali ode mě,“ vysvětlil.

První přímo zvolený prezident ČR

