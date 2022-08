Zákaz mít děti pro SPD, Trikoloru a KSČM. Etzlerovi to ale jen tak neprošlo

Českou mediální scénu v minulých dnech rozbouřil tweet novináře a bývalého zpravodaje CNN a České televize Tomáše Etzlera, ve kterém se v souvislosti s debatou o sňatcích a právech homosexuálů velmi ostře vyjádřil na adresu voličů některých politických stran. Není to poprvé, co tento novinář zvolil ostrý a vulgární tón, tentokrát to ale může být v rozporu se zákonem.

„Komu já bych nepovolil vstupovat do manželských svazků, ale hlavně plodit děti, jsou členové a voliči SPD, Trikolory, KSČM a Volného bloku. Bez ohledu na jejich sexuální orientaci,“ napsal Tomáš Etzler doslova na svůj twitterový účet a spustil tím lavinu reakcí.

Některé z reakcí byly souhlasné, některé kritické, některé psány kultivovaně, některé i s pomocí vulgarismů. Nemá ale smysl je jakkoli blíže rozebírat. S výjimkou jednoho typu, a to jsou reakce, které poukazují na možný konflikt se zákonem, lépe řečeno s trestním zákoníkem.

Za všechny můžeme vybrat tweet Waltera Krafta, asistenta poslance Jaroslava Foldyny (SPD), který byl poměrně nedávno sám odsouzen právě na základě § 356 – Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, za svoje „protiislámská“ vyjádření.

„Takhle napsat: ‚Komu já bych nepovolil vstupovat do manželských svazků, ale hlavně plodit děti, jsou cikání, černoši a židi.‘ To by byl tanec. Zajímalo by mě jen, zda by to byl jen § 356 nebo § 400,“ napsal Kraft na svůj twitter s odkazem na paragrafy, na základě kterých by byl podle něj odsouzen kdokoli by zaměnil v textu Tomáše Etzlera slova „členové a voliči SPD, Trikolory, KSČM a Volného bloku“ za slova „cikáni, černoši a židi“.

Je třeba napsat, že v době vydání tohoto textu už zmíněný tweet Tomáše Etzlera dohledatelný nebyl, pravděpodobně ho tedy smazal. Redakce ale má nejen jeho screen a také odkaz, na kterém byl zveřejněn.

Dodejme, že kontroverzní a urážlivé komentáře na adresu lidí, se kterými Etzler nesouhlasí, nejsou u tohoto novináře žádnou výjimkou. Poměrně často se vyjadřuje na jejich adresu i vulgárně.

Své o tom ví např. europoslanec za ODS Jan Zahradil, o kterém Etzler napsal, že je kreatura a užitečný idiot.

Bývalá poslankyně za hnutí ANO Marcela Melková si zase od tohoto novináře musela přečíst vzkaz, že je blbá.

Předsedkyně hnutí Trikolora Majerová je podle bývalého zpravodaje CNN a České televize ruskou filckou s IQ bývalého komunistického funkcionáře Vasila Biľaka.

I přes kritiku a urážky lidí, kteří mají jiný názor, Etzler vyzývá k obraně demokracie, jak dal najevo ve svém tweetu, kde hájil navýšení poplatků pro Českou televizi.

„Demokracie a její instituce se musí bránit. Dennodenně. Přidat několik desítek korun k měsíčním poplatkům na provoz České televize je to nejmenší, co pro to každý z nás může udělat. A snad bude možné zařídit i výjimky pro důchodce a jiné finančně oslabené skupiny. Ale chraňme Českou televizi.“

S čím ale Tomáš Etzler podle mnohých opravdu přestřelil, byla nepříliš povedená fotografie bývalé manželky Donalda Trumpha Ivany Trumphové (za svobodna Zelníčkové), kterou v den jejího úmrtí uveřejnil pod titulkem „Krásná representativní češka“.

Na druhou stranu je třeba dodat, že Tomáš Etzler má za sebou bohatou a úspěšnou novinářskou kariéru. V letech 2007 až 2010 působil jako stálý zpravodaj České televize v Číně a poté až do roku 2014 v Hongkongu. Spolupracoval i s prestižní zpravodajskou stanicí CNN a jako člen jejího týmu se stal i držitelem ceny Emmy.

