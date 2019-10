Zamindrákovaní idioti! Jan Hrušínský vzpomínal na socialismus

„Na socialismu mi vadilo všechno. Považuji ho za vzpouru neschopných, zamindrákovaných nýmandů, kteří nic neuměli, nedokázali a chtěli ovládat jiné lidi,“ řekl Hrušínský na úvod. Poukázal například na Vasila Biľaka, jednoho z autorů zvacího dopisu pro sovětská vojska v roce 1968. „To byl vyučený krejčí a nepouštěli ho na saka. To byli prostě zamindrákovaní idioti, kteří nám tu vládli. Nepouštěli nás do zahraničí a říkali nám, co si máme myslet,“ pokračoval Hrušínský. Anketa Je ,,nenávist na internetu" tak velké nebezpečí, jak popisují Pavel Rychetský a Anna Šabatová? Ano 15% Ne 85% hlasovalo: 11747 lidí

Další věc, která mu na socialismu silně vadila, byla všudypřítomná lež. Zmínil, že děti se bály, že řeknou ve škole něco, co slyšely doma, a rodiče z toho budou mít malér. „To může udělat jen totální gangster a gauner, nebo úplný imbecil, že nahání jiným lidem strach,“ zamračil se Hrušínský a dodal, že něco takového je zcela patologické a proti přírodě.

Jako třetí věc pak zmínil ztrátu svobody. „Člověk neměl svobodu. A svoboda a zdraví je to nejdůležitější, co člověk může mít,“ konstatoval Hrušínský na závěr s tím, že život je příliš krátký na to, aby nám nějaký pitomec říkal, jak máme žít.

