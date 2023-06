Zamyslete se, pořád je točíte. Pak vyvádějí. Pavel Blažek dal vzkaz médiím

MONITORING SÍTÍ Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) má jasno v tom, kdo je původcem hysterie a další roztržky u Obvodního soudu pro Prahu 8, kdy desítky podporovatelů souzené dezinformátorky Jany Peterkové dnes ráno zdemolovaly dveře soudní síně. Podle něj by stačilo nedávat jim tolik pozornosti. A co mu vzkázali novináři? Že je „kouzelně mimo“.

reklama

Ve středu ráno k Obvodnímu soudu pro Prahu 8 přišly desítky lidí vyjádřit podporu Patriku Tušlovi, který čelí obžalobě z nebezpečného pronásledování kvůli obtěžování šéfa České lékařské komory Milana Kubka v době koronavirové epidemie. Tušl je spolu s Tomášem Čermákem a Zdeňkem Masárem stíhán také kvůli výtržnictví.

Aktivisté označovaní za stoupence dezinformačních teorií na chodbě před jednací síní vykřikovali a skandovali, zpívali, lehali si na zem, kritizovali média, soud i český stát a požadovali větší místnost. Bývalá reportérka Jana Peterková na chodbě zkolabovala. Kvůli podezření z neuposlechnutí výzvy úřední osoby policie zajistila jednoho člověka. Líčení soud odročil na 26. července.

Psali jsme: Binec u soudu s Peterkovou. Kolaps, zpívání, řev. „Nemáte na patře nějaký haj*ly?“

Advokáta chtějí popotahovat kvůli Peterkové. Bylo to jinak, tvrdí

Šéf české justice Pavel Blažek se k celé situaci vyjádřil o chvíli později na svém twitteru. Podle svých slov věří, že pokud by média nešířila aktivity těchto lidí, kteří chtějí exhibovat, žádné výtržnictví by se před soudní síní nemuselo odehrát.

„Na dnešní trapné teatrálie u soudů byly příslušné složky připraveny tak, aby soudní řízení mohla dnes řádně proběhnout… Nepřísluší mi vyzývat redakce médií k ničemu, tak jen námět k zamyšlení – jsem přesvědčený, že kdyby média přestala šířit záběry z jejich exhibicí, což je to, proč to mj. dělají, přijde jich příště polovina a v budoucnu možná ještě méně… Toto není apel k omezování novinářské svobody, ale k uvědomění si spoluodpovědnosti nás všech za ochranu republiky před jejími nepřáteli…,“ napsal ministr spravedlnosti ve svém tweetu.

Novinář Martin Bartkovský nevycházel z Blažkových teorií z údivu. „Lol, vy jste tak kouzelně mimo,“ reagoval novinář z Reflexu a provokativně přidal smajlíka v podobě červeného srdíčka.

Nenapsal jsem nic víc než to, že exhibicionisté ke svému uspokojení potřebují diváky. Že mají své stálé v bublinách na sítích, s tím nic nenaděláme… Ale možná bychom neměli jejich počet rozmnožovat, když dle mého názoru nemusíme… Nic víc, nic míň… pic.twitter.com/SjTSEegIhR — Pavel Blažek (@blazek_p) June 7, 2023

Ministr Blažek ve své reakci na Bartkovského hájil svůj postoj tím, že nenapsal nic víc než to, že exhibicionisté ke svému uspokojení potřebují diváky. „Že mají své stálé v bublinách na sítích, s tím nic nenaděláme… Ale možná bychom neměli jejich počet rozmnožovat, když dle mého názoru nemusíme… Nic víc, nic míň…,“ doplnil.

Například Lukáš Valenta Blažkovi vzkázal, že jeho vnímání situace je jaksi pokřivené, a Blažkovi vysvětlil, že dnes to chodí tak, že oni exhibiconisté sdílejí dění z místa na sociální síti často přímo v živém vysílání. „Bohužel jste se nezorientoval v tom, jak ta videa vznikají. Oni se tam totiž natáčejí navzájem a postují to pro své publikum na Facebook, takže toho jsou plné sítě i bez novinářů.

Chápu, že byste novináře nejraději zakázal, ale nejdete na to dobře. Chyba není u nich, ale na straně státu a vašeho resortu,“ doplnil.

Bohužel jste se nezorientoval v tom, jak ta videa vznikají. Oni se tam totiž natáčejí navzájem a postují to pro své publikum na Facebook, takže toho jsou plné sítě i bez novinářů. Chápu, že byste novináře nejraději zakázal, ale nejdete na to dobře. Chyba není u nich, ale na… — Lukáš Valenta (@Lukas__Valenta) June 7, 2023

Stejně tak reagoval na Blažka i Bartkovský: „Chápete, že si to tam všichni streamují na své sociální sítě s desetitisícovými dosahy? A že třeba Vrabela za to odsoudili? Že jeho poplašná zpráva má dosah na jeho sítích? Když o tom nebudou novináři reportovat, zbude jen jejich úhel pohledu. To chcete?“ rozčílil se novinář.

Chápete, že si to tam všichni streamují na SVÉ sociální sítě s desetitisícovými dosahy? A že třeba Vrabela za to odsoudili? Že jeho poplašná zprává má dosah na jeho sítích? Když o tom nebudou novináři reportovat, zbyde jen jejich úhel pohledu. To chcete? — Martin Bartkovský (@bartkovskym) June 7, 2023

Tento dotaz novináře Bartkovského ponechal ministr spravedlnosti Pavel Blažek už bez odezvy.

Psali jsme: Pomsta médiím za „dezinformace“. Macinka vytáhl archiv a jel Hrozily potoky krve. Soud s Peterkovou: „Nože a slzáky.“ Stačilo málo „Tomu věří jen blázen.“ Rekordní utrácení Čechů rozmetáno. Pravda z venkova VIDEO Peterková přišla neplánovaně k soudu. Podporovatelé vyrazili dveře

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.