Zaorálek: Nutit lidi šetřit? Cesta do pekla!

V debatě o rozpočtu v Poslanecké sněmovně zcela nečekaně největší rozruch vyvolalo vystoupení ministra kultury. Lubomír Zaorálek vehementně připomínal, jak v letech 2010-2012 chtěl tehdejší ministr Miroslav Kalousek utahovat opasky a ekonomiku to strašně poškodilo a přineslo to recesi.

Zaorálek se pustil do politiků pravice: „Mně připadá, jako kdyby tady žil celá léta a vůbec se z ničeho nepoučil. Mně prostě vadíte, jako kdybyste vlastně vůbec nic nepochopili na celém tom vývoji posledních let. A opakuji ty staré floskule. Už jenom chybí, abyste nám řekli, že je třeba šetřit. Hlavní úkol je šetřit, utahovat si opasky. Sdělme veřejnosti, že kdo bude méně utrácet, ten bude vítěz. A jestli tohle dokážeme veřejnosti vnutit, tak já vám garantuju, že ta ekonomika půjde do pekla. Jestli řekneme lidem, že budeme všichni šetřit na rozpočtu a podobně, vy radši nic nekupujte, tak to můžeme zabalit. Bude přesně to, co bylo před těmi deseti lety. Lidi se leknou, všechno odloží a výsledek bude, že celá ekonomika půjde do kélu,“ rozparádil se Zaorálek, pamětník tehdejších časů z ČSSD.

Takové řeči jsou podle něj nebezpečné, protože Češi jsou „takový šetřivý národ“.

„A je to naše výhoda. V řadě věcí je to vlastně naše síla, že máme šetrné občany. Ale v něčem v takové situaci se to stává prostě zlem. Já vždycky říkám ten starý vtip, že co se týče šetření, v tom byli dobří už komunisté,“ vykládal, že šetření ordinoval už Gustáv Husák a pravice to převzala od něj.

„Lidé tomu rozumějí. Každému to připadá chytré, kromě těch, bohužel, kteří se tady zadlužili a mají exekuce, to je taky pravda. Ale velká část obyvatel v této zemi si opravdu myslí, že v životě by měl člověk být opatrný při půjčování peněz. A funguje to politicky bezvadně,“ ocenil.

STENOPROTOKOL SE SLOVY LUBOMÍRA ZAORÁLKA

Zaorálek si ale myslí, že taková slova jsou dnes vlastně populistická. „To je zneužívání něčeho, co jde dneska proti tomu, co je určitým ekonomickým poznáním, které je podle mě jediné možné, když chceme tu krizi zvládnout,“ protestoval.

„Víte, vy dneska říkáte, že máme pomáhat kultuře. Jak jste tehdy pomáhali? Speciálně pan ministr Kalousek. Co se dalo městům a obcím? Nic se jim nedalo. Kultuře se vůbec nepomáhalo. Podívejte se, jak jste ji tehdy úplně udusili v té době, když mluvím o svém resortu,“ líčil. Pak se posmíval, že Kalousek odešel, protože jej nechtěl poslouchat.

„On nese odpovědnost za to, co tady před těmi deseti lety bylo. A to byly obrovské ztráty, které se způsobily. Takže pravděpodobně to nechce poslouchat, a proto odešel a neposlouchá to. Ale je to prostě tak. Oni to tehdy zpackali. A politika fiskální expanze dneska je celosvětově uznávaný způsob, jak se z té krize dostat,“ poradil Zaorálek závěrem.

„Studujte to, co se tady odehrálo, za deset let! A neopakujte věci, které se přežily, které nikde v parlamentech nikdo neopakuje!“ volal směrem k lavicím pravice za potlesku ČSSD a ANO.

Skopeček: Sekali jste dluhy

Poslanec ODS Jan Skopeček se ve faktické poznámce ohradil proti slovům, že si Česká republika šetrnou ekonomickou politikou v letech 2012–2013 způsobila recesi. „Podívejte se na data, než tu budete povídat takové nesmysly,“ poprosil a upozornil, že podle vývoje HDP byla ČR v oněch letech přesně na průměru eurozóny, nejednalo se tedy o žádnou „naší recesi“.

Pokud chce Zaorálek vidět, jak vypadá „prodlužování recese“, měl by se podívat spíše do zemí, jejichž ekonomickou politiku tolik obdivuje – do „jižního křídla EU“. „Ty nerostou dodneška. Vy jste reprezentant sociální demokracie, vlády Bohuslava Sobotky, která sekala rozpočtové deficity hlava nehlava, a nevnímali jste, jestli je růst nebo pokles. Bylo vám to úplně jedno. A vy nás budete poučovat o fiskální politice? To je neuvěřitelné. Prosím, nejdříve se podívejte na data, než tady budete vyprávět nesmysly.“

Země, které skončily mnohaletým poklesem, jsou podle Skopečka „vaše cesta“. A ODS touto cestou skutečně jít nechce.

Ještě než stihl odejít od pultíku, již se ve vládní lavici zvedl Lubomír Zaorálek s vehementní gestikulací faktické poznámky.

Ohradil se, že jako příklad země, která si poradila s krizí nejrychleji, použil USA, nikoliv nějakou z vysmívaného jižního křídla EU.

Vystoupení Jana Skopečka pak oglosoval slovy slavného francouzského diplomata Talleyranda. „Na adresu Bourbonů tehdy poznamenal: Nic nepochopili a nic nezapomněli,“ citoval. Nepochopení se týká reality posledních let a nezapomněli nic ze svých špatných návyků a „stereotypního myšlení, které donekonečna opakují“. A přesně taková je prý dnes ODS.

Jan Skopeček se k mikrofonu vrátil a přitakal, že USA se s krizí dokázaly vyrovnat rychleji. Ale důvody tohoto růstu opravdu nejsou ty, které obdivuje Zaorálek.

„Spojené státy jsou podle všech žebříčků ekonomikou, která je méně regulovaná, která je flexibilnější, a která nemá tak nepružný zákoník práce,“ vysvětlil. Velmi jej překvapuje, že právě zástupce ČSSD volá po těchto amerických opatřeních.

Hláška diplomata Talleyranda podle něj platí spíše na ČSSD. „Vy jste sekali deficity, i když ekonomika rostla. Vy jste způsobili ty strukturální problémy veřejných financí. Je to vaše vina,“ zakončil.

