Západ udeřil na Saúdy kvůli otřesné vraždě novináře. Objevila se nová fotografie

Nad osudem opozičního saúdského novináře Chašákdžího, který již žil ve Spojených státech, stále panují velké nejasnosti. Saúdská Arábie tvrdí, že celý případ vyšetřuje a vládnoucí královská rodina stále odmítá jakékoli své zapojení do vraždy. Ze světa politiky a diplomacie již přicházej první reakce, které dávají tušit, že zejména „západní“ politici budou na úplném vyšetření všech detailů pravděpodobné vraždy trvat.

Britský, francouzský a nizozemský ministr prozatím zrušili svoji účast na plánované konferenci investorů, která proběhne příští týden od úterý do čtvrtka v Rijádu pod patronátem korunního prince Mohammeda bin Salmana. Jako první svoji účast odvolal britský ministr pro obchod Liam Fox. „Velká Británie je silně znepokojena neobjasněným zmizením saúdského novináře a Fox se rozhodl, že nyní není ten správný čas odjet na konferenci do Rijádu,“ uvedl podle serveru Politico mluvčí britské vlády.

Mluvčí dále konstatoval, že Velká Británie podporuje spolupráci Turecka a Saúdské Arábie při vyšetřování a doufá, že vyšetřování proběhne důkladně, rychle a bude důvěryhodné. „Ti, kteří nesou zodpovědnost na zmizení Chašákdžího, musí nést jasné důsledky svého jednání,“ doplnil mluvčí. Účast odmítl také nizozemský ministr zahraničí Stef Blok a ministr financí Hoekstra, kterým vadí, že Rijád prozatím nebyl schopen poskytnout jasné informace o zmizení novináře.

K bojkotu konference v Rijádu se následně přihlásil také francouzský ministr financí Burno Le Maire a americký ministr financí Steve Mnuchin. „Mluvil jsem o tom s Donaldem Trumpem a s Mikem Pompeem a prostě jsme se rozhodli, že té konference se nezúčastníme,“ napsal Mnuchin na svém twitteru. Mezitím se v tureckém tisku objevily další důkazy, které dokazují, že do vraždy opozičního novináře byla nejspíš zapletena královská rodina.

Turecký deník Sabah zveřejnil fotografie ze 2. října, tedy v den zmizení Chašákdžího, které ukazují poradce korunního prince Mutreba, jak před desátou hodinou vchází do budovy saúdské ambasády. Na fotografii pořízené v 16:45 potom ten samý muž vychází a míří na letiště, ze kterého odlétá do Saúdské Arábie v 17:58 odpoledne. Jak dále píše deník The New York Times, Výbor na ochranu novinářů, Human Rights Watch, Amnesty International a Reportéři bez hranic mezitím tlačí na Saúdy, aby se vyšetřování mohla zúčastnit také OSN.

Psali jsme: Do deseti minut bylo „vše hotovo“. Ještě předtím ale výkřiky bolesti a vyhrožování... Nahrávka umírání saúdského novináře je děsivá Novinář si přišel na ambasádu pro papír, tak mu uřezali prsty, rozčtvrtili ho a rozpustili v kyselině. Naši přátelé Saúdové Saúdská Arábie prý chystá prohlášení k zavražděnému novináři Tereza Spencerová: Pár poznámek ke „zmizení“ Džamála Chašúgdžího



autor: pro