Do deseti minut bylo „vše hotovo“. Ještě předtím ale výkřiky bolesti a vyhrožování... Nahrávka umírání saúdského novináře je děsivá

Žádný případ zavražděného novináře nevzbudil na mezinárodní úrovni takovou pozornost, jako právě brutální smrt Chášakdžího. Turecké úřady tvrdí, že mají nahrávky, které zachycují poslední okamžiky novináře. Nicméně turecká strana nahrávky odmítá zveřejnit a jejich existenci nepřímo po jednání svého ministra zahraničí se Saúdy zpochybnil také samotný Donald Trump. Ten přitom odkázal na presumpci neviny s tím, že Saúdská Arábie by měla dostat čas na vyšetření celého případu.

Anketa Jednání Radka Vondráčka v Rusku je nehorázné ponížení ČR, říká poslanec Pirátů Lipavský. Cítíte se poníženi? Ano 2% Ne, naopak. Jsem hrdý/hrdá 95% Je mi to jedno 3% hlasovalo: 9759 lidí

Jak tvrdí Turecko na základě doposud nezveřejněných nahrávek, Chášakdží byl do deseti minut od svého příchodu na ambasádu mrtev. Ještě předtím byl ale mučen a byly mu ještě zaživa uříznuty prsty na rukách. Jeho mučitelé mu měli také vyhrožovat, že až se vrátí do Saúdské Arábie, musí „držet hubu“. Na pozadí nahrávek se podle tureckých médií ozývají výkřiky bolesti mučeného novináře.

Saúdská strana prozatím odmítá, že by měla s jeho smrtí cokoli společného. Už se ale objevují náznaky, že by mělo přijít prohlášení, které by celou situaci objasnilo. Podle CNN Saúdská Arábie připustí, že Chášakdží zemřel na ambasádě, ale vše vysvětlí „nešťastnou náhodou“ s tím, že opoziční novinář zemřel při výslechu. Obvinění z jeho smrti vedou do nejvyšších míst saúdské královské rodiny.

Fotogalerie: - Ministr zahraničních věcí

Americké zpravodajské služby však tvrdí, že o chystané vraždě věděl i samotný korunní princ. Jak píšou americká média, mnozí republikáni volají po přijetí tvrdých opatření vůči Saúdské Arábii. Mnozí začínají pochybovat o tom, že bude americká vláda přísná stejně, jako bývá v případě Ruska. „Z Rijádu prý na účtech US ministerstva zahraničí přistálo 100 milionů dolarů. Prý jen dávno sjednaná platba, ale to načasování,“ píše dnes analytička Tereza Spencerová ve své facebookové relaci „Svět při čtvrteční ranní kávičce“.

Proti tvrzení saúdské strany hovoří také skutečnost, že jejich velvyslanec v Turecku odjel bezprostředně po vraždě novináře zpátky do své země. Na nahrávkách je navíc zachycen údajně i jeho hlas. Mimo jiné říká, aby „to“ udělali někde jinde, protože by měl problémy. Předpokládaní vrazi se z místa ambasády vypařili podle zatím dostupných informací do dvou hodin od zavraždění a rozřezání těla oběti. Bizarnost celému případu dodává i skutečnost, že mučitelé Chášakdžího si při rozřezávání jeho těla a následném rozpuštění v kyselině pouštěli uklidňující hudbu.

Psali jsme: Novinář si přišel na ambasádu pro papír, tak mu uřezali prsty, rozčtvrtili ho a rozpustili v kyselině. Naši přátelé Saúdové

Saúdská Arábie prý chystá prohlášení k zavražděnému novináři

Tereza Spencerová: Pár poznámek ke „zmizení“ Džamála Chašúgdžího



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: pro