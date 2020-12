Zapadlo: Aby herec rozvážel pizzu?! Xaver vážně mluvil na Radě ČT

reklama

Xaver pro začátek ubezpečil všechny poslouchající, že ví, že radní nesmí zasahovat ani do programu, ani do výroby. „Chci se zeptat, zda v ČT existuje nějaký systém na podporu všech těch umělců, o kterých čteme v médiích, že zůstali bez práce. Herci, zpěváci, muzikanti všeho druhu. Dramaturgové, scénáristé, tvůrci a tak," ptal se generálního ředitele a vysvětlil, že někteří z jmenovaných by byli možná rádi, kdyby je zaplatili z rozpočtu ČT, když teď nemají do čeho píchnout.

„Myslím, že nikdo z nás nechce vidět ty obrázky, že výborný herec či herečka rozváží pizzu nebo je někde za pokladnou v supermarketu,“ dodal a zeptal se, zda se tedy s něčím takovým pracuje. „Protože oni to mnohdy ti umělci vnímají jako nespravedlnost, protože se v nejrůznějších pořadech objevují podobné tváře, čemuž rozumím,“ dodal. I rada by podle něho mohla o něčem takovém uvažovat, i když, jak znovu podotkl, nemá právo zasahovat do programu nebo do výroby.

Generální ředitel informoval, že ČT i přes ztížené pandemické podmínky nepřerušila výrobu a s „dodavateli, se kterými standardně pracuje“, pokračuje dál. „Samozřejmě ne se všemi, ale tam kde je to možné, tak tam samozřejmě pokračujeme v práci,“ uvedl.

Obecnou podporu kultury plánují zahájit „nějakou akcí“ na začátku roku. „Čekáme na rozhodnutí vlády, jestli uvolní opatření tak, jak to udělala v létě,“ sdělil Radě ČT a dodal, že hodlají navázat na projekt Česká televize tleská kultuře z léta, který podporoval hlavně regionální kulturu. „Podporujeme některé kulturní organizace tím, že jim hrajeme spoty, případně s nimi domlouváme speciální způsoby spolupráce, ať už jsou to koncerty, divadla nebo jiná vystoupení. A podporovali jsme i možnosti návštěvy jednotlivých muzeí a dalších partnerských organizací, které máme,“ řekl Dvořák.

„Co neděláme a dělat nebudeme, je, že nemůžeme dávat umělcům v jakékoliv formě, ať už hudebníkům, hercům, případně některým výrobním profesím, žádné dotace nebo podpory, protože k tomu Česká televize nebyla zřízena,“ ujasnil na závěr.

Václav Myslík, ředitel výroby České televize, pak informoval, že se v ČT snažili udržet výrobu v co největší možné míře i přes omezení. Doplnil, že nad rámec toho přenášeli i koncerty a divadelní představení. „Tam, kde můžeme, dáváme tvůrcům, jak těm před kamerou, tak těm za kamerou, práci seč můžeme, seč nám výrobní úkol a programové schéma dovolí,“ odpověděl Xaverovi.

Xaver poděkoval za odpovědi, ale podotkl, že otázku myslel trochu jinak, zda si ČT nějak zjišťuje, který umělec se dlouho na obrazovce neobjevil. „Protože by Česká televize v tomto samozřejmě mohla pomoci,“ řekl a pochválil ČT za všechny činnosti, které Dvořák s Myslíkem zmínili.

„To je komplikovaná otázka, na kterou asi není jednoduché odpovědět. Důležité je ale říci, že neexistuje žádný seznam lidí, kteří mají zakázanou spolupráci s Českou televizí,“ uvedl ředitel. S kým tvůrci spolupracují je prý zcela v jejich rukou. „Podléhá to jejich dramaturgické úvaze a vlastně součástí každé přihlášky, která přichází ať už na velkou nebo malou programovou radu, je potom návrh tvůrců, kde z pohledu těch, kteří to schvalují, nejsou žádná omezení ve smyslu toho, že pokud se tam neobjeví nějaká jména, tak nedojde ke schválení, nebo že pokud se tam neobjeví nějaká jména, tak se je tam snažíme dosadit,“ vysvětloval dále generální ředitel ČT.

A pokud někteří tvůrci mají pocit, že se jim nedostává prostoru, i když mají ČT co nabídnout, tak nejjednoduší způsob je dle Dvořáka hledat „cestu do ČT“. „A těch cest do České televize je velká spousta, ať už prostřednictvím tvůrčích producentských skupin, prostřednictvím výrobních center anebo i e-mailem na e-mailovou adresu generálního ředitele.“ Xaver poděkoval za odpověď, ovšem vyhradil se, že, jak je na záznamu patrné, od něj nezaznělo zhola nic o zakázaných jménech.

