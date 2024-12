Zaplatíte to vy, obyčejní lidé. Konečná sečetla Green Deal

Europoslankyně Kateřina Konečná dala najevo, co zcela zastaví nebo alespoň zbrzdí celý Green Deal.

„Podpořím cokoliv, co oddálí. Nebo ideálně zrušit některé části Green Dealu je podle mě správně, pokud si nechceme definitivně zabít ekonomiku, zabít průmysl. Já bych jenom nerada, aby se zapomínalo. Byla to tato vláda, vláda premiéra Petra Fialy (ODS), která to vyjednala, která to tady na půdě Evropského parlamentu tlačila. A jestli si pan premiér myslí, že občané deset měsíců před volbami zapomenou na to, co jeho ministři i on sám vyjednali…,“ naznačila naštvaná Konečná.

A hned pokračovala.

„Já když si vzpomenu na slova ministra Jurečky (KDU-ČSL), když přijela von der Leyenová a on jí vykládal, jak Green Deal je cesta, jak je to vlastně pomalu ještě málo, a je to tak dva roky zpátky, tak já mám pocit, že vlastně celá ta změna toho politického kurzu je jenom o tom, že se blíží volby a že občané jsou v ekonomické situaci velmi tíživé, vnímají každé zdražení. Když si přečtete ráno zprávy, je jedno na jakých serverech, tak jsou o tom, že se vám opět něco zdraží. Tak oni se budou snažit říct: ‚To my ne.‘ A navíc ty podmínky, které tam ta Komise musí dát, aby k tomu odkladu vůbec došlo, nebo co musejí splnit ty členské státy, je tedy nastaveno opravdu velmi tvrdě a mě zajímá, jestli Česká republika bude moct být zařazena do toho odkladu.“

Téměř se ani nenadechla a pokračovala ve slovní kanonádě.

Green Deal označila za šílenost a konstatovala, že ji podpořili politici z nejsilnější frakce v Evropském parlamentu, poslanci Evropské strany lidové (EPP) i liberálové. Titíž lidé umožnili i pokračování koalice, která Green Deal hodlá udržet při životě. A tito politici lidem nabízejí jen odložení Green Dealu a nalezení peněz navíc.

Do protikladu k počínání EU postavila snahy USA, Číňanů a Japonska. Tyto země také mají své programy pro přechod na zelenější ekonomiku, ale nejsou to programy, kterými si ničí vlastní ekonomiku a nevyhánějí si vlastní firmy do cizích zemí.

„Celý Green Deal je založený na obrovském byznysu pro pár vyvolených, na tom, že to zaplatí lidi, a na tom, že to nakonec nebude mít žádný vliv na životní prostředí, protože my tu fabriku zavřeme, ale někde jinde se otevře. Pracovní místa v tuto chvíli nevytváříme. Pracovní místa kvůli našemu Green Dealu v tuto chvíli vytváříme úplně jinde. Jestli jste připraveni na to, jíst tady klíčky a tvářit se, že ve službách je všechno, tak já na to připravená nejsem,“ soptila Konečná.

Připomínala, že Česká republika má velkou průmyslovou tradici, v EU je podle Konečné vůbec nejprůmyslovější zemí ze všech 27, a proto by ji takováto podoba Green Dealu jednoznačně poškodila. Proto mu prý ona jako politička zastupující zájmy českých občanů, jak se vidí, ze všech sil vzdoruje.

Šéfka komunistů je toho názoru, že Českou republiku vlastně už nic nezachrání.

Nic pozitivního nás podle Konečné nečeká ani při pohledu na ceny energií, což je věc, kterou z pohledu komunistky tato vláda vůbec neřeší. „A to je věc, která potápí nejen české domácnosti, ale i české podniky,“ vypálila Konečná. Už vůbec podle ní nelze čekat, že Česku pomůže stávající Evropská komise, protože ta prý chce v současné podobě Green Dealu pokračovat.

Podle Konečné proto nastal čas odbourat co nejvíc regulací. V tomto se podle šéfky komunistů můžeme inspirovat ve Velké Británii. „Za každý nový legislativní akt jeden škrtněte,“ žádala před kamerami Konečná. „Vy jste tady vytvořili nebo teda Evropská komise vytvořila 70 různých nařízení ke Green Dealu.“

Nakonec varovala, že nemusí dlouho trvat a Česko se stane dovozcem energie, což bude pro zdejší průmysl opravdu velký problém.

