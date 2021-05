Záplava nenávisti, otrávená země. Změňme to. Fiala začal kampaň SPOLU po americku

reklama

„Náš společný volební program jsme představili minulý měsíc. Zde nebudu nyní připomínat jeho podrobnosti, jenom bych rád zdůraznil to nejdůležitější. To, o co chceme usilovat především. Spolu chceme ekonomicky zdatnou a vzdělanou Českou republiku, která investuje do inovací, investuje do výzkumu. Chceme sebevědomé Česko, které patří na Západ. Chceme, aby tu ve zdravém životním prostředí žily spokojené rodiny, abychom měli fungující stát, stát, který nešikanuje občany. A chceme taky zastavit šílené zadlužování a dát do pořádku rozpočet. Uděláme zkrátka všechno pro to, abychom spolu dali Česko dohromady,“ dodal Fiala.

„Je důležité, aby politici měli hluboké hodnotové ukotvení. Jsou totiž věci, ve kterých nelze být neutrální. Nejde kličkovat, nejde čekat, jak dopadnou. Politik se musí umět jasně rozhodnout, na jakou stranu patří a jaké hodnoty vyznává. A jedině tak může účinně chránit občany, svou zemi a dělat správné věci, správné věci, na kterých záleží,“ řekl Fiala a dodal, že již za pět měsíců nás čekají volby.

Pravicová koalice Spolu dnes zahájí předvolební kampaň

„V této souvislosti mám pro vás celkem pět dobrých zpráv. Zpráva první: My politici koalice SPOLU se dokážeme a chceme dohodnout. Ukázali jsme to nejenom při vytváření naší koalice, nejenom teď při našem společném postupu, ale my se chceme dohodnout i po volbách, až se bude sestavovat vláda,“ řekl Fiala. Druhou dobrou zprávou bylo, že koalice SPOLU garantuje, že Česká republika nebude nikdy na prodej. „Protože věříme, že budoucnost našeho státu bude dobrá jenom tehdy, když zůstaneme aktivní součástí demokratického Západu,“ míní.

„Nikdo z nás nikdy ani vteřinu nepochyboval o tom, že Česká republika patří do EU, že patří do NATO. A naše země bohužel nemůže chápat svoji bezpečnost, svoji suverenitu jako samozřejmost. My z historie víme, že ji musíme bránit, že musíme o ni bojovat. A my jsme zvyklí na to, že o nás východní diktatury projevují permanentní zájem, ale nesmíme se s tím smířit a už vůbec tomu nesmíme podlehnout,“ dodal.

Třetí dobrou zprávou se pak Fiala rozhodl zdůraznit své pevné přesvědčení, že dobrá budoucnost, budoucnost českého hospodářství a české ekonomiky je ve vzdělání našich dětí. „A my se nemůžeme spokojit se současným stavem. Nemůžeme spoléhat na to, že budeme vyrábět pro druhé, díky levné, a přitom kvalitní pracovní síle. My máme na víc. Ale naše školství potřebuje změnu,“ míní Fiala.

„Čtvrtá dobrá zpráva? Ta zní takto: český stát bude moderní, chytrý a levný. A hlavně bude sloužit občanům. Nechceme stát, který občany obtěžuje, šikanuje, který je nutí, aby se ho báli. My nepotřebujeme další zvyšování daní, my potřebujeme naopak zkrotit provozní výdaje. Potřebujeme rozumné investice a hlavně potřebujeme modernizaci. Není třeba přijímat další a další zákony a k tomu nabírat další úředníky, aby vynucovali jejich dodržování. My naopak potřebujeme racionální pohled na to, jaké služby má český stát poskytovat svému občanovi a jak toho nejlépe dosáhnout. A já vám garantuji, že koalice SPOLU ví, jak na to," sdělil.

Poslední, pátou dobrou zprávou byl slib. „Je to slib nesmírně důležitý. My politici koalice SPOLU se budeme ze všech sil snažit, aby se do české politiky i do českého veřejného života zase vrátily hodnoty a morálka. Českou politiku posledních let opravdu otrávil bezbřehý populismus, záměrně šířená nedůvěra a někdy bohužel i nenávist. A my to chceme zastavit. Chceme vystavit stopku těm nekonečným lžím a manipulacím. My chceme prosazovat vzájemnou úctu a respekt. Je potřeba přestat ohýbat pravidla. Pravidla, která pro někoho platí a pro jiného vůbec. Podle toho, jak si to kdo umí zařídit. Tohle musí přestat!“ láteřil Fiala. „Babišově éře už odzvonilo. Odzvonilo éře bezhodnotového populismu, lží, drancování veřejných financí a úpadku morálky. Rozlučme se společně s érou, která škodila naší zemi a která v české společnosti prohloubila propast a nedůvěru. Nedůvěru nejen v politiky a v politiku, ale i nedůvěru v základní pilíře našeho státu,“ sdělil.

Husí kůže Pekarové Adamové

„Mám úplně husí kůži z toho, že už se nás může konečně setkat vícero. Vždyť je to po tolika měsících. Konečně se zase můžeme vidět tváří v tvář. Už žádné on-line konference, které mnohé z nás opravdu už nebaví, ale můžeme si zase popovídat a říct si, co se stalo. Jsem ráda, že jste přijeli,“ zahájila své slovo nadšená Pekarová Adamová.

Následně se velmi výrazně rozhovořila o ženách-matkách. „Často musely zůstat v době pandemie s dětmi doma, i když se školy zavřely, které najednou kromě té péče musely být ještě průvodkyněmi svých dětí ve vzdělávání, musely zvládnout mnohem více úkolů, než je běžné, a to jsou zvyklé na mnohé. A ještě častokrát k tomu všemu se snažily pracovat, musely pracovat, pracovaly třeba z domova. A já si myslím, že na ně bychom neměli vůbec zapomenout a měli bychom jim být vděční za to, jak jsme to zvládli. A my v našem programu SPOLU právě i na ně myslíme," poznamenala.

„Tato doba postihla zároveň i děti. Zůstaly doma bez svých spolužáků, učily se jenom on-line. A to dlouhé a dlouhé měsíce, přišly o své kroužky, sport, umělecké aktivity a řadu dalšího. Už nikdy nesmíme dopustit, aby školy zůstaly zavřené. Děti mají být ve školách a vzdělání je to nejdůležitější, co jim můžeme poskytnout. A my se na to opět spolu zaměříme,“ zdůraznila za potlesku Pekarová Adamová. „Každému rodiči záleží na budoucnosti jeho dětí. Nejenom na tom vzdělávání, které už jsem zmínila, ale také na tom, aby žily v přírodě, která je čistá, a aby životní prostředí bylo i nadále udržitelně k nim přistupováno. A proto opět v našem programu najdete velký důraz na to, abychom přírodu udrželi čistou, stejně jako vzduch, který dýcháme. Abychom měli dostatek vody a k půdě i lesům se chovali udržitelně,“ sdělila Pekarová Adamová.

Fiala umí manažerské řízení, řekl Jurečka

Jako třetí vystoupil předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. „Jsem rád, že tady dnes můžeme společně zahajovat naši kontaktní volební kampaň. Zde v Jihomoravském kraji, zde v Brně,“ rozplýval se nad Brnem Jurečka. „Náš kandidát na premiéra Petr Fiala byl dvě rektorská období rektorem Masarykovy univerzity. A dokázal, že umí manažersky řídit druhou největší univerzitu v zemi. Že je schopen nastartovat vědu a výzkum. Přivést do tohoto regionu miliardy korun, které pomáhají rozvíjet nejenom tento region, ale i naši Českou republiku. A dokázal to bez skandálů, bez korupce, bez velkohubých řečí, ale s jasnou vizí a konkrétními kroky,“ dodal Jurečka, že je rád, že spolu s Petrem a Markétou tvoří koalici SPOLU.

„Naše země potřebuje zodpovědnou poctivou správu a jasnou vizi. Jsme také v kraji a ve městě, kde ukazujeme, že společně, jako tři strany, i ve spolupráci s demokratickými stranami umíme dobře vládnout. Markéta Vaňková, Honza Grolich, ukazují jasně, že neznají slovo, že něco nejde. Umějí se podívat na ty problémy, umějí je řešit. Ať už očkování, boj se suchem. Mám radost, že jsme v regionu, kde se umí snoubit folklór, tradice, ale i hodnoty. To, z čeho vycházíme, na čem stojíme jako Česká republika. Na křesťanských a židovských hodnotách. To je tady živé,“ sdělil Jurečka, že je to důležitý aspekt.

„Pro naši koalici jsou důležitá 4S: Svoboda, spravedlnost, solidarita a subsidiarita,“ sdělil Jurečka. „Co si pod tím konkrétně představuji? Svobodu, která není bez hranic. Svoboda, která je žitá. Kterou my jsme schopni jako občané žít, diskutovat, pracovat na ní, vědět, kde končí naše svoboda, kde začíná svoboda někoho dalšího. Ale také že jsme schopni a připraveni kus svého života obětovat pro to, aby tato země, pro kterou se obětovali naši předci, byla opravdu svobodnou zemí. Spravedlnost. Spravedlnost, která nemá být výsměchem běžným lidem, kteří jsou často šikanováni tímto státem a úřady a mezitím tady pan Janoušek jezdí lyžovat. Ale spravedlnost, která opravdu bude měřit stejným metrem,“ vysvětloval Jurečka.

Zároveň vyzval k naslouchání, přemýšlení a k hledání společné cesty, která bude dobrá pro všechny. „Pro naše rodiny i pro nás samotné. Takže věřím tomu, že spolu dokážeme táhnout za jeden provaz a posunout Českou republiku kupředu,“ sdělil Jurečka.

Prostor pak dostal i předseda Senátu Miloš Vystrčil či poslanec TOP 09 Dominik Feri. Ten měl za úkol představit to, co dokážou mladí.

„Často se říká, že se mladí lidé nezajímají o politiku. Nezajímají se o to, co se kolem nich děje,“ následně pustil klip, jenž má přimět mladé lidi přijít k volbám, Feri. „Dnes jsme spustili web Mám hlas, kde najdete to základní o volbách, to základní o politice, proč se volí, proč je důležité volit a kam se vlastně volí,“ sdělil Feri závěrem za mohutného deště.

„Sleduju přenos na ČT – čistě vizuálně (bez hodnocení programu): včera Piráti + STAN dojem jako ze srazu poradců Partners, nepadnoucí modré/tmavé obleky, sausage party, dneska SPOLU – za Fialou pestrá sestava, mladí, muži/ženy, důraz na lídra, víc US styl. Celkem mě překvapuje, jak Piráti promáchli,“ okomentoval srovnání obou kampaní PR expert Tomáš Jirsa.

Piráti pod vedením Ivana Bartoše a hnutí STAN pod vedením Víta Rakušana zahájili společnou volební kampaň před nadcházejícími sněmovními volbami včera. „Vraťme zemi budoucnost,“ hlásají. Zároveň se však ihned stali terčem kritiky. A to kvůli počtu žen, které představili.

Náš den D je dnes tu. Chceme vrátit zemi budoucnost, ale zvládneme to jen s vámi. Mrkněte na web https://t.co/uK9gFSlHW2, kde najdete náš program a plány, čeho chceme v dalším volebním období docílit. Díky moc, že jste v tom s námi. pic.twitter.com/7iZ6FLJG2m

Podle posledního průzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi by Piráti společně s hnutím STAN získali 27 procent a volby by vyhráli. Následuje je koalice SPOLU tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09, jež by měla 21,5 %, ANO je na třetím místě s 21 procenty. Do Sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD a také komunisté. ČSSD by skončila pod hranicí pěti procent. Autoři průzkumu upozorňují, že u velkých stran může být statistická chyba až tři procentní body.

„Koalice SPOLU se etabluje jako společná značka, protože v rámci našeho šetření byla častěji spontánně zmiňovaná než koalice Pirátů a Starostů,“ uvedl k tomu analytik Kantaru Ondřej Ryboň. Do koalice SPOLU přináší více hlasů ODS, která posílila o dva až dva a půl procentního bodu. „Ale je to v rámci statistické chyby, takže to nemusí nic znamenat,“ podotkl Ryboň.

Čtvrtá SPD by nyní měla 12 procent, komunisté by s pěti procenty byli na hraně proniknutí do Sněmovny. Sociální demokraté získali v průzkumu čtyři procenta, koalice Trikolóry, Svobodných a Soukromníků 3,5 procenta a hnutí Přísaha 2,5 procenta.

Od posledního průzkumu, který agentura Kantar CZ zveřejnila před měsícem, klesla podpora koalice Pirátů a STAN o tři procentní body. „Jedno procento jde za Piráty, jedno za Starosty a jedno procento je takový trest za koalici jako celek,“ řekl Ryboň. Koalice SPOLU posílila o dva procentní body.

