Zapojil jste se? vyslýchal muž z ČT Babiše kvůli Maďarsku. Premiér kličkoval

„Samozřejmě bych chtěl vyjádřit mou upřímnou soustrast rodinám obětí a nejbližším. Odletět jsem chtěl už včera, nebylo to ale možné z důvodu meteorologických podmínek,“ sdělil Andrej Babiš s tím, že ve dvanáct odlétá do Brna. „Navštívím jednotlivé obce,“ dodal.

„Jako vláda uděláme samozřejmě vše pro to, abychom lidem pomohli, protože je to skutečná apokalypsa, dva tisíce poškozených domů. Chci se sám přesvědčit na místě, co vše je potřeba. Ty záběry živelné pohromy byly šokující,“ uvedl předseda vlády.

Následně se věnoval summitu šéfů vlád a zemí Evropské unie v Bruselu, kde se vedla velmi vyostřená debata především kvůli maďarském zákonu proti homosexuálům.

Nově schválená maďarská novela zakazuje šířit mezi lidmi pod 18 let jakékoliv materiály zobrazující homosexualitu, reklamu nevyjímaje. Zákon postihující práva LGBT komunity ostře kritizovali aktivisté v Maďarsku i v zahraničí, tamní vláda ale novelu prezentuje jako nutnost, která má zajistit „zdravý tělesný a duševní vývoj dětí“.

„Bavili jsme se o kontroverzním zákonu. Je potřeba, aby se vysvětlila ta interpretace. Je tu nějaká pozice Maďarska, která říká ‚ano, je to ochrana dětí, rodičů‘. Pak je tu oprávněná kritika, kdy někdo dává na stejnou rovinu homosexualitu s pedofilií a s pornografií, to nemá spolu nic společného,“ řekl premiér Babiš, který zdůraznil, že Česká republika je v tomto směru liberální.

Není toho názoru, že zákon proti homosexuálům je pro maďarského premiéra Viktora Orbána příležitostí a součástí kampaně před volbami. „Ten zákon není nový zákon, není to zákon proti homosexuálům, to určitě ne. Je to vlastně nějaká revize nějakých tří zákonů. Já jsem ty zákony samozřejmě nečetl, to ani není možné, abych to vše četl,“ pokračoval český premiér.

„Nyní je potřeba, aby se to vysvětlilo na úrovni Evropské komise a Maďarska, protože drtivá většina členských států vystoupila s tím, že je nepřijatelné, aby se homosexualita dávala do roviny s pedofilií,“ zopakoval, že je pouze nutné, aby se vysvětlila interpretace tohoto zákona.

Zmínil i Orbánův dopis, v němž se k záležitosti vyjádřil. „Maďarský premiér poslal dopis v tomto kontextu, vysvětloval to, takže... já pevně doufám, že se vše vysvětlí, a není to tak, jak bylo řečeno,“ dodal závěrem Andrej Babiš k tomuto tématu.

Následně zodpovídal dotaz redaktora České televize, zda se osobně do emotivní debaty o maďarském zákonu „zapojil“ také, případně co k této věci svému maďarskému protějšku Orbánovi řekl. „Tak já jsem v debatě nevystupoval, chtěl jsem slyšet interpretace, abych si z toho udělal nějaký názor. Myslím, že podstatné je, jak my se chováme a ne jaké děláme proklamace,“ uvedl.

„Znovu opakuji, že maďarský premiér mluví v souvislosti s tímto zákonem o ochraně dětí a rodičů. Ta vystoupení byla taková, že někdy měl člověk pocit, že každý mluví o něčem jiném,“ doplnil ministerský předseda závěrem.

Během druhého dne summitu v Bruselu prezidenti a premiéři zemí Evropské unie dnes mají společně debatovat o hospodářském oživení po koronavirové krizi a schvalování národních plánů obnovy.

Závěrečnou částí jednání lídrů bude takzvaný eurosummit, na němž se bude hovořit zejména o budoucích vyhlídkách bankovní unie, na jejíchž podrobnostech se zatím státy platící eurem nebyly schopny dohodnout. Této části se již nezúčastní český premiér Andrej Babiš, kvůli zmíněné cestě na jižní Moravu.

