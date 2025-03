Zařídil to Peksa, nebo Kupka? Odpůrce totalitní elektromobility zařízli v České televizi

Včerejší publicistický pořad ČT Máte slovo s Michaelou Jílkovou se věnoval elektromobilitě. Přestože jste měl být hlavním účastníkem debaty, nakonec vás odvolali. Co jim přeletělo přes nos?

Produkce pořadu Máte slovo mne před čtrnácti dny požádala, abych přišel a jasně řekla, že budu hlavním řečníkem za „pultíkem“ vedle ministra dopravy Martina Kupky. To se ale změnilo 48 hodin před začátkem pořadu. Měl jsem jen sedět v publiku. Nemohu z toho usuzovat nic jiného, než že jde o politické tlaky. Nahradil mě nějaký testovací jezdec. Proti testovacím jezdcům nic nemám, ale mám za sebou 11 let ve funkci mluvčího Škoda Auto, tři roky mluvčího společnosti AAA AUTO, rok 2015 jsem strávil v nejvyšším mezinárodním managementu ruské automobilky Avtovaz/Lada, kterou tehdy vlastnila skupina Renault/Nissan. Odešel jsem kvůli akutní operaci v Česku. Po útoku na Ukrajinu Renault/Nissan stejně o svou miliardovou investici přišel, dostal za ni dolar a nyní jim Rusko dalo nabídku, že by si to opět mohli koupit za miliardu a tři sta milionů. Drzost Rusů je neskutečná.

Takže dokážete pochopit, že mi záleží na prosperitě automobilového průmyslu a zvláště firmy Škoda Auto, kde jsem strávil nejhezčí etapu mého profesního života. A když se objevila násilně prosazovaná elektromobilita, tak mi zablikalo varovné světélko s tím, že začínají těžké časy. A měl jsem pravdu. Člen představenstva Škoda Auto pro prodej Martin Jahn před třemi lety výskal, jak bude elektromobilita super, nyní obrací a říká, že to je nesmysl. A je přesvědčen, že i v roce 2035 se budou prodávat auta se spalovacími motory, přestože jejich zákaz ve zmíněném roce znova potvrdila Ursula von der Leyenová. Tady se tedy hraje s průmyslem a s občany nějaká hra na schovávanou s cílem, aby některé diktátorské manýry podporovatelů Green Dealu zašly na úbytě. Ale komunikace vůči zákazníkům, občanům a celé veřejnosti je neuvěřitelná.

Myslíte si, že je veřejnoprávní Česká televize ovládána progresivisty, obhájci Green Dealu a sympatizanty současné vlády?

Sorry jako, jak se dnes říká, ale ano. Českou televizi ovládá současná česká vláda. Je to samozřejmě sebevražedný kurs, protože celá debata kolem veřejnoprávnosti, koncesionářských poplatků a toho, co se děje, jen povede k tomu, že pokud se Andrej Babiš ujme vlády, tak naplní své hrozby, že ji zestátní. Nevím, na co si tam ta parta hraje. Myslí si, že budou razit svůj zelený svět odtržený od reality. Přitom pořad Máte slovo byl podle mě už posledním publicistickým pořadem, kde se dala říct tvrdá kritická slova. U zeleného Václava Moravce by to nešlo.

To žonglování s hosty v pořadu Máte slovo jste zveřejnil. Jaké byly reakce?

Ve čtvrtek ráno jsem zveřejnil své stanovisko. Chtěl jsem alespoň písemně zaznamenat, co bych chtěl statisícům diváků, kteří pořad sledují, říct. Autům, politice a fotbalu přeci rozumí každý.

S lidmi, jako je třeba šéf pofidérní asociace elektromobility Lukáš Hataš, je těžké vést debatu, ale stejně bych do toho šel. Jsou to naprostí deprivanti, kteří mě na sociálních sítích častovali nařčeními, že když odmítám elektromobily, tak jsem určitě tajný agent Kremlu a tak. Podal jsem na něj trestní oznámení. Také vystoupil v pořadu levičák, jemuž Piráti byli málo, Mikuláš Peksa. Možná se má účast nelíbila Peksovi, možná ministru dopravy Kupkovi. To nemohu vědět.

Mám opravdu vyhraněné názory na totalitně prosazovanou elektromobilitu. Nějaké odsunutí emisních pokut automobilek na rok 2027 je Absurdistán. To nic neřeší. Přeci není možné si myslet, že do tří let se mizerné prodeje elektromobilů nakonec rozjedou. Pro porozumění, Škoda Auto měla loňský podíl osm procent elektrických aut na všech prodejích, tak by od prvního ledna musela mít, aby neplatila pokuty, pětadvacet procent a v dalších letech taktéž. V roce 2027 přijde navíc zdražení benzinu a nafty kvůli emisním povolenkám ETS2, které mají lidi brutálně vytáhnout z aut se spalovacími motory a přemístit je do elektromobilů, kterým nevěří. Polský premiér Donald Tusk o ETS2 mluví jako o konci demokracie v Evropě.

Jestliže dnes opět nařizujeme lidem, jaký automobil si smí, nebo nesmí koupit, tak to nemá se svobodou a s tržní ekonomikou nic společného.

To je osudové pro Evropu a hlavně Česko, které má z automobilového průmyslu podíl 10 % HDP a dělá pro něj přímo i nepřímo 500 tisíc lidí. Pakliže se stane něco špatného s autoprůmyslem, půjde celá ekonomika země do kytek.

Kupka jako novinář začínal. Je solidní ho podezřívat ze zneužívání vlivu?

Já nevím, z jakých důvodů a kdo zvedl telefon, že tam Smutného nechce, anebo jde jen o organizační zmatek při přípravě pořadu Máte slovo. Pro mě to byla dehonestace a udělal jsem si tyto závěry. Jde o přístup, který v konečném efektu porušuje veřejnoprávní statut České televize.