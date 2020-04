Záruba si odskočil od hokeje: Tohle Zemanovi pokazí pyžamový den! bavil se

I přes celoplošné omezení pohybu a další platné restrikce včetně zavřených hospod se v Osvětimanech na Zlínsku během pátku konala zabijačka. A to v hospodě Na Srubu hradního kancléře Vratislava Mynáře. „To byla normálně zabijačka nutná, nedělalo se žádný hogo fogo,“ popsal kancléř. Svým jednáním však dostal mnoho lidí do varu. Ozvali se i komentátoři Robert Záruba a Jindřich Šídlo. „Prase-papalášismus,“ zaznělo.

„My jsme si tady pěstovali soukromě prase tak jako mnoho let,“ popisoval pro server Blesk Zprávy Mynář. Tvrdí, že kvůli uzavřeným obchodům nebylo prase čím krmit. „Byli jsme rádi, když se podařilo otevřít tady ty hobby podniky a koupili jsme alespoň šrot. Omlouvám se, že to takhle vesnicky popisuju,“ uvedl.



Po otevření hobbymarketů prý zkoušeli krmit prase šrotem, ale podle Mynáře přestalo žrát úplně. „Já mám informaci ze čtvrtečního rána, že to prase zřejmě pojde nebo zdechne, jak se u nás říká, a najednou musím narychlo udělat zabijačku,“ popisuje. Fotogalerie: - Hladová okna

„Nutná“ zabijačka prý proběhla rychle: „To byla normálně zabijačka nutná, nedělalo se žádný hogo fogo, jenom se rychle zabilo prase, rozbouralo se na maso, rychle se to ukončilo. Já jsem k tomu přijel včera odpoledne, to už byl skoro konec zabijačky. Já jsem rád, že se to prase podařilo zachránit a nemuselo pojít.“



„Nedělalo se nic, žádné jitrničky, žádná jelita, jenom se to rozhodilo na maso,“ doplnil k zabijačce během nouzového stavu starosta Pfeffer. Všichni účastníci zabijačky si podle něj chránili nos i ústa. „Všichni měli roušky, od sebe byli vždycky... no tak jak, když se dělá prase. Tak dva lidi a tři metry od toho další,“ popsal starosta.



Podle tvrzení Mynáře si zúčastnění za pomoci místní lékařky nechali udělat i rychlotesty.



„Za normálních okolností zabijačka není žádný problém a pokud vím, tak vláda říká, že do práce se může chodit,“ říká kancléř. Zaplacenou firmu na bourání prasete ale neměl. „To se tak u nás na vesnici nedělá,“ dodal pak serveru Blesk Zprávy s úsměvem. Fotogalerie: - Zavřené krámy

Zabijačku ale nepovolila krajská hygienická stanice. Ta se již po dotazech začala případem zabývat.



Mynář ovšem tvrdí, že s někým z krajské hygieny celou věc konzultoval. „Pravdou je, že to můj švagr nenapsal oficiálně na hygienu, že bude zabijačka, protože nám chcípá prase, ale já jsem to konzultoval,“ řekl Blesk Zprávám Mynář. S kým komunikoval, uvést odmítl.



Není to přitom poprvé, co již někdo z nejbližšího okolí provinil vůči současným restrikcím, které mají chránit před šířením koronaviru. Zemanův poradce Martin Nejedlý tak dokonce učinil hned opakovaně. Nejdříve po svém návrat z oficiální cesty z Číny porušil nařízenou karanténu a bez rozpaků se vydal pro jídlo do asijské restaurace na Letné. V tomto týdnu jej zase příliš netrápilo, že po ulici mezi ostatními lidmi producíruje bez zakrytých úst a nosu. Roušku sice měl, ale na čele.



Hradní mluvčí Jiří Ovčáček k opakovanému porušení nařízení prezidentovým poradcem řekl, že Zeman „není dráb, aby 24 hodin hlídal, co dělají jiní“. „Vládní nařízení jsou jasná a každý by je měl dodržovat. Pan prezident je dodržuje. Za nikoho jiného hovořit nebudu, to mi totiž nepřísluší. Pan prezident není dráb, aby 24 hodin hlídal, co dělají jiní. Každý je zodpovědný za svou růži,“ uvedl pro server Expres.cz.



Prezident Miloš Zeman ale v nedávném rozhovoru pro TV Nova sdělil, že Mynářovi vynadá: „Já mu vynadám, jakmile ho uvidím, ale vynadám jemu a vynadám mu do očí.“



A novinářka a moderátorka Barbora Kroužková napsala: „První pád sýr pod rouškou, druhý pád zabijačka aneb jak mocní rozvolňují pravidla nouzového stavu. A co bude dál?“



Zřejmě tak narážela i na jinou spornou událost, jíž bylo občerstvení u prezidenta Miloše Zemana v Lánech. Ten si do svého sídla pozval svůj poradní tým, a také například ministra vnitra Jana Hamáčka, aby se hovořilo o vývoji boje proti koronaviru. Došlo však i na občerstvení. Před jídlem se účastníci schůzky vyfotili v rouškách. Jak se jim pevnou stravu podařilo pak zkonzumovat, už však neukázali.



Mynář čelil problémům za své chování již v minulosti. Kupříkladu za vypouštění odpadních vod do potoka v Osvětimanech dostal pokutu 40 000 korun od České inspekce životního prostředí. Součástí areálu jeho zařízení je též rybník, ze kterého zasněžuje sjezdovku, který byl postaven načerno. Psali jsme: Lidé spolu pijí a hulí bez roušky, aby všechno probrali, píše Jan Rejžek. A překvapuje: Koho trestat? Zeman zařídil roušky! Mynář o jednání s Čínou. Fakta: Role Hamáčka a slova, která nepotěší Babiše Místo karantény znovu na veřejnosti? Nejedlý je sledován. Milion chvilek si odplivl Tvarůžková vyzvídala u Vojtěcha, co provede s prezidentovým poradcem Nejedlým. Zjednat nápravu může i policie...

