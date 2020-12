Záruku, Babiši! Smích Topolánkovi za vakcínu a covid

Co by se dělo, kdyby přišla pandemie a předsedou vlády byl zrovna Mirek Topolánek? Expremiér v pořadu Pavlíny Wolfové na CNN Prima News naznačil, co považuje za nejdůležitější. Většinu času ale marně hledal, za co pochválit vládu současnou.

„Nechtěl bych to řídit,“ připustil Topolánek během debaty o vládě v období pandemie.

Jarní vlna pandemie byla zvládnuta, to Topolánek připouští. Zvládli ji ale podle něj lidé, ne vláda. Premiér Babiš s kabinetem v té době naopak pozdě aktivovali krizový štáb a problémy byly i s obstaráním roušek, které si lidé šili sami. Pak přišel bombastický projekt „chytré karantény“, která nyní de facto neexistuje.

Krokem vedle bylo podle Topolánka letní otevření hranic a cestování do ciziny na dovolenou. Tím lidé přispěli k tomu, že se do republiky úspěšně eliminovaný virus zase naplno vrátil. „Jezdily ty vláčky do toho Chorvatska a najednou jsme přes to léto totálně zapomněli, že tu žijeme s kovidem. A jako vám cukrovka neodejde, tak ani ten kovid nezmizel,“ popsal Topolánek květnatým stylem internetového glosátora.

Největším průšvihem byl ale podzim, a za ten podle Topolánka může jedině vláda. „Absolutně nezvládnutá situace,“ kroutil hlavou předseda vlády z let 2006–2009. Důsledkem je naprostá ztráta důvěry veřejnosti v systém a jeho opatření.

„Sto mrtvých denně, tři čtyři miliardy sekery denně,“ bilancoval tvrdě bývalý předseda vlády.

Topolánek si myslí, že ačkoliv je pandemie zcela novou situací, prakticky každý z bývalých premiérů by ji zvládl lépe, než to předvedl Andrej Babiš. Už proto, že by neměl svou politiku založenou jenom na marketingu a rozdávání dárků.

Topolánek připomněl, že za jeho vlády se svět potýkal s finanční krizí a epidemií ptačí chřipky, takže rozhodně neměl jednoduchou situaci. Zdůraznil, že tehdy měla vláda připravené krizové plány a řídila se jimi, v čemž současný premiér se svými ministry naprosto selhal. „Objednali jsme vakcíny, které se pak zřejmě musely vyhazovat,“ vzpomínal.

Babiš by podle Topolánka měl odejít. A k tomu je užitečné spojování pravice a středu před volbami. Nelíbí se mu ale, že by ODS, TOP 09 a lidovci měli mít po společných volbách oddělené poslanecké kluby. Nejhorším scénářem pak je, že by někoho z nich zlomil ke spolupráci Babiš. Toho se prý Topolánek hrozí. „Bojím se, že by ODS mohla po volbách kolaborovat s hnutím ANO,“ svěřil se druhý předseda této strany.

Mirek Topolánek se jako příslušník ohrožené věkové skupiny nechá naočkovat. Jako premiér by šel příkladem a udělal by to „demonstrativně“, nejraději „ruku v ruce s nějakým normálním prezidentem“. Zároveň ale v pořadu pronesl, že žádá od vlády garanci, že po naočkování skutečně nikoho nenakazí. A tedy garanci, že „můžu cestovat do zahraničí, můžu chodit do hospody, můžu chodit do divadla, můžu normálně žít,“ vyjmenoval.

Tento požadavek garance velmi pobavil komentátora Erika Besta, kterému připomněl jinou Topolánkovu žádost podobně nesmyslného druhu. „To je jako když chtěl garanci, že KDU-ČSL bude v jeho vládě hlasovat pro koaliční návrhy,“ srovnal se smíchem vyzpytatelnost covidu-19 s českou stranou lidovou.

