Záruky pro Putina, řekl Macron. A začaly se dít věci

Na jeho slova už pobouřeně reagovali ukrajinští představitelé, například Mychajlo Podoljak, poradce prezidenta Zelenského, který prohlásil, že civilizovaný svět potřebuje záruky od barbarských záměrů poputinovského Ruska. „To bude možné až po tribunálu, odsouzení původců války a válečných zločinců, nařízení velkých reparací a krvavého označení u ruských elit, kdo za to může,“ prohlásil.

I v Česku vyvolala Macronova slova negativní ohlasy. Zejména u lidovců. Jejich předseda označil Macronova slova za špatný vtip. „Jaké záruky bychom měli dávat my Putinovi? Dle mého mu musíme dát jedinou jistotu, že někoho bezdůvodně napadnout, chovat se jak teroristický stát a vydírat se safra nevyplácí, někomu takovému již nelze nikdy věřit!“ uvedl ministr práce a sociálních věcí.

Ozval se také poslanec Ondřej Benešík, předseda Výboru pro evropské záležitosti a člen zahraničního výboru. Ten souzněl s Podoljakem, že jediná záruka bude mezinárodní soud pro zločiny Ruské federace vůči Ukrajině v čele s Putinem a jeho kliky.

„Prezident Macron říká, že Západ by měl poskytnout Rusku bezpečnostní záruky. To zní dobře. Pojďme podepsat dokument. Udělejme to v Bukurešti. Můžeme tomu říkat memorandum. Rusko se bude muset zbavit všech svých jaderných zbraní výměnou za bezpečnostní záruky,“ navrhl pak europoslanec Zdechovský, byť návrh není z jeho hlavy, jak sám přiznal.

Jurečkova slova ovšem komentoval velice krátce europoslanec Ivan David z SPD, který míní, že Macron je realistický politik a Jurečka „tajtrlík, který uvěřil vlastní propagandě“.

Ozvali se také politici už mimo funkci. Bývalý poslanec za KDU-ČSL Ivan Gabal uvedl: Pokud nezačneme definovat parametry poválečného vývoje i pro Rusko a tuto agendu formulovat my, začne se tak dít přes naše hlavy a jinak, než naše zkušenost a bezpečnost vyžadují. I to je podpora Ukrajiny a bezpečnostní zájem východního křídla EU.“

Zprávu nemohla ignorovat ani bývalá ministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková. „Macron chce záruky pro Rusko. Neumí si představit vítězství a osvobození Ukrajiny a svět bez Putina. Umíte si představit vítězství Ruska? Vítězství Ruska je možné v hlavách Putina a Macrona. Je to folie à deux – šílenství ve dvou. Telefonáty jsou nakažlivé,“ prohlásila okolo druhé hodiny ranní v neděli.

Macron zarmoutil také proevropského aktivistu Tomáše Peszyńského, který jeho slova považuje za další důkaz toho, že by mělo být zrušeno právo veta v Evropské radě. „Macron sekal několik měsíců latinu a už zase řekl blbost, že ‚musíme garantovat bezpečnost Rusku‘. Všichni asi tušíme, že to, co musíme garantovat je bezpečnost zemí vedle Ruska. Nejvíc mě na tom štve, že tyhle výroky odrazují lidi od posilování EU, protože lidi říkají: S těmahle máme budovat společnou bezpečnost? Jenže tento týden proběhl i jiný výrok jiného politika, a to finské premiérky Marin, která řekla, že Evropa není dostatečně silná.

EU tedy není jen Macron, ale je i Marin. Tak jsem se naštval a spočítal si to na kalkulačce. Když zrušíme veto, můžeme kvalifikovanou většinou Francii klidně přehlasovat a dokonce ji můžeme přehlasovat i když se spojí třeba s Německem. Samozřejmě Francie má právo získat si pro svůj názor spojence a tu kvalifikovanou většinu zmenšit, ale to samé můžeme dělat i my. Takže konec veta ani není konec diskuse v EU nebo konec hledání kompromisu. Ale umožní nám hledat, jestli EU je Macron nebo Marin. Je to pouze pojistka proti bláznivým nápadům, ať jsou z Budapešti nebo Paříže. Ano, můžeme EU udělat silnou i s Francií. Dokonce i s Orbánem.“

