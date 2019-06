Zásadní komentáře Miloše Zemana: Prolomené Benešovy dekrety, znásilnění Češky migrantem, odchod ČSSD z vlády a znovu demonstrace

Prezident Miloš Zeman se v Týdnu s prezidentem, odvysílaném na TV Barrandov, vyjádřil k událostem uplynulých dnů. S moderátorem Jaromírem Soukupem tak hovořil o situaci ohledně hledání článku „Hitler je gentleman“, o odsouzení Davida Ratha či o nadcházející volbě nového předsedy TOP 09. Zeman nevynechal ani hlasování o vyslovení nedůvěře vládě premiéra Andreje Babiše. „Víte, kolik by se udělalo práce, kdyby se parlament odhodlal i ostatní zákony projednávat do 4 do rána?“ tázal se. Parlament prý svůj čas zaplňuje exhibicemi místo poctivé práce. Poté Zeman hovořil i samotných demonstracích.

Anketa Vadí vám, že prezident Zeman zatím nepřijal demisi ministra kultury Staňka? Vadí 4% Nevadí 91% Kdo to je, ten Staněk? 5% hlasovalo: 5254 lidí

Mezi dalšími Peroutkovými články Zeman na tomto setkání uvedl článek „Češi, Němci a Židé“, který podle něj při projednávání označil za antisemitský i soudce Novosad. „Dynamický život“ podle Zemana oslavoval Adolfa Hitlera i příležitosti jeho narozenin. Dále prezident jmenoval článek „Naše ústava“, který podle něj oslavoval velkoněmeckou říši.

„Tak bych mohl pokračovat dál a dál. Pokud si vzpomínám, tak naproti tomu ten článek Hitler je gentleman byl docela nevinný, protože akorát říkal: Věřme Adolfu Hitlerovi, on je to přece gentleman a on splní dané slovo,“ řekl Zeman.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Záležitost se táhne od ledna 2015, kdy prezident řekl při projevu k výročí konce holokaustu o Peroutkovi, že napsal v časopisu Přítomnost článek s titulkem „Hitler je gentleman“. Zároveň mu přisoudil výrok „Nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky“. Posléze se ukázalo, že autorem citátu je Jan Stránský. Článek v Přítomnosti se Pražskému hradu nalézt nepodařilo, podle historiků neexistuje.

Peroutkova vnučka Terezie Kaslová, která se dožaduje omluvy, původně žalovala prezidentskou kancelář. Po zásahu Nejvyššího soudu musela žalobu přesměrovat na ministerstvo financí. Zeman bude na vlastní žádost vedlejším účastníkem sporu.

Hrad se navzdory pravomocnému rozsudku neomluvil, ačkoliv Zeman již v dubnu 2015 slíbil svou omluvu, pokud se zmíněný článek nenajde. Později prohlásil, že se omluví jen za nenalezení textu, nikoli za výrok samotný.

Fotogalerie: - Zeman u Orbána

Následně Soukup otevřel další téma. „David Rath byl konečně odsouzen,“ pronesl s tím, že byl Rath obžalován na sedm let, což je pro něj celkem „magické“. Jak Zeman řekl, tak by nerad kritizoval výši rozsudku, avšak kritiku snesl na délku procesu. Suchou nit nenechal ani na soudcích, dle něj jsou někteří soudcové líní. A následně pronesl, že ví o líném členovi Ústavního soudu, u něhož leží jeho stížnost. Směřoval tak k ústavnímu soudci Janu Filipovi, jenž je soudcem zpravodajem v řízení o prezidentově návrhu na zrušení části zákona o střetu zájmů, takzvaného lex Babiš.

O tom, že bývalý středočeský hejtman David Rath půjde na sedm let do vězení, rozhodl odvolací pražský vrchní soud, který ho uznal vinným v první větvi jeho korupční kauzy. Odvolací senát snížil bývalému politikovi původní trest, podle kterého měl za mřížemi strávit 8,5 roku. První pravomocný verdikt v případu manipulací se zakázkami Středočeského kraje padl sedm let od Rathova zadržení policií. Bývalého politika zatkli kriminalisté v květnu 2012, našli u něho krabici se sedmi miliony korun.

Sedmileté vězení považuje Rath za nepřiměřeně tvrdé a exemplární. Je patrné, že vrchní soud podlehl tlaku veřejnosti a politiků, řekl bývalý hejtman v Hostivici. Dodal, že necítí, že by u buštěhradské zakázky udělal cokoli špatně, naopak učinil kroky, které ji zlevnily o 40 milionů korun. Kauzu považuje za politický proces, cítí se nevinný a svým způsobem hrdý.

MUDr. David Rath BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pražský vrchní soud se případem zabýval podruhé. Stejný prvoinstanční verdikt v roce 2016 zrušil kvůli použití odposlechů. Nejvyšší soud však následně uvedl, že je lze použít jako důkaz, krajský soud pak Ratha znovu odsoudil. Vrchní soud dnes zopakoval, že použití odposlechů je v dnes pravomocně rozhodnutém případu nezákonné. Krajský soud se tak měl při svém rozhodování držet podle předsedy odvolacího senátu pokynů pražského vrchního soudu.

Mluvilo se i TOP 09 a o volbě nového předsedy, Soukup shrnul, že se novým kandidátem jeví Tomáš Czernin, jehož by v čele strany rád viděl jak Kalousek, tak i čestný předseda strany Karel Schwarzenberg. Czernin by tak mohl být na podzim kandidátem na lídra strany a Pospíšilovým vyzyvatelem. „Je třeba mít kandidáta, který opravdu bude mít tu stranu v centru pozornosti a povede ji do voleb do Poslanecké sněmovny. Kandidát, který se přihlásí o tuhle odpovědnost, se přihlásí poměrně brzy,“ uvedl minulý pátek Kalousek.

Zeman odvětil, že se Pospíšil ucházel již o mnoho funkcí a následně na Pospíšila hledal vlídného slova velmi těžko a vzpomněl jen na jednu věc: „Snad pomohl Medě Mládkové v projektu Kampa a to je záslužné,“ shrnul.

Psali jsme: Předsedou TOP 09 může prý být znovu šlechtic. Ale kníže Schwarzenberg to nebude...

JUDr. Jiří Pospíšil TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A o šlechticích se hovořilo i nadále. Došlo totiž i na restituce a to, že odvolací Krajský soud v Hradci Králové potvrdil restituční nárok rodu Walderode na vydání panství na Turnovsku. „Znamená to prolomení Benešových dekretů? Znamená to nebezpečí pro stát?“ předjímal Soukup.

Zeman se Soukupem souhlasil, přičemž upozornil, že právo je založené na precedentech a může tak být vyvolán nový koloběh soudních sporů. A k události nesouhlasně vyřkl: „Pokud vím, tak všichni tito šlechticové německého původu kolaborovali s nacisty.“

Rod Walderode se majetku domáhá od roku 1992. Ve sporu jde i o zámek Hrubý Rohozec. Walderode přišel o majetek jako Němec na základě Benešových dekretů a spor se týkal i toho, zda se za druhé světové války proti československému státu neprovinil. Legitimitu nároku rodu Walderode založil semilský soud na tom, že Karlu Walderode bylo české občanství po válce 16. prosince 1947 vráceno.

Zabraný majetek Walderode už ale po roce 1947 nestihl získat zpět, po komunistickém puči v únoru 1948 emigroval a o občanství znovu přišel.

Fotogalerie: - Zeman znovu v Číně

Zeman vyjádřil názor i na reakci na případ, kdy byla na Litoměřicku znásilněna šestnáctiletá dívka pravděpodobně mužem pocházejícím z Afriky, který v Německu žádal o azyl. Zaujalo ho, že „naši sluníčkáři začali předstírat, že nic takového neexistuje“ a poté začali obvinovat ostatní. Zeman celou kauzu spojenou s kritikou těch, kdo o případu informovali, označil za pokrytectví nejhlubšího zrna.

Psali jsme: Místo odsouzení migranta, který znásilnil Češku, hon na Okamuru! Do vřavy mezi Kalouska a další vpadl Ovčáček

Podle Zemana si nyní můžeme potvrdit, že muslimští migranti nejsou přínosem, ale naopak.

Co se týká včerejšího jednání Poslanecké sněmovny o vyslovení nedůvěry vládě Andeje Babiše, Zeman k poslancům kritikou nešetřil. „Víte, kolik by se udělalo práce, kdyby se parlament odhodlal i ostatní zákony projednávat do 4 do rána?“ položil řečnickou otázku. Čas poslanců se dle jeho vyjádření zaplňuje exhibicemi místo poctivé práce.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Soukup si neodpustil připomínku, že se včera Zeman málem podílel na rozpadu vlády. Dle Zemana ovšem rozpad vlády nehrozil, pouze by došlo na personální změny. A k ČSSD připomněl, že chtěli odejít už i kvůli Semínovi, nominovaném do Rady ČTK, kterou označil za bezvýznamnou instituci. „Pokud by se vzdali ministerských křesel, už se na ně nikdy nedostanou,“ shrnuje Zeman situaci kolem působení ČSSD ve vládě.

Řekl, že návrh na výměnu ministra kultury Antonína Staňka za Michala Šmardu mu byl předložen od Jana Hamáčka a připomenul, že Havel říkal, že prezident není automat na podpisy. Jmenoval taktéž, že Šmarda má například jen gymnázium a na rozdíl od Staňka, který byl primátorem Olomouce, kulturního města, se Šmarda kulturou nikdy nezabýval.

Nyní má v následující době v plánu Staňka s Hamáčkem pozvat do Lán, aby našli společnou řeč.

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

U ČSSD se debata zastavila, podle Zemanových informací jsou již některá krajská uskupení ČSSD v rozkladu a právě tam by mohl Šmarda pomoci.

„Nezapomeňte, že se za Staňka postavili Eva Kantůrková, kardinál Duka a ze sociální demokracie Zimola či Foldyna,“ dodává.

„Z lidského hlediska musíme pochopit tu frustraci z prohraných Evropských voleb, buďme lidští,“ kopl si Zeman poté opět do socialistů. Nepřítel je dle Zemana uvnitř ČSSD a problém je především v tom, že sociální demokraté musí najít nové lídry. Poctiví sociální demokraté pak mají být právě Zimola a Foldyna.

Fotogalerie: - Zemanova čínská rapsodie

Soukup nevynechal paradox, že členové ČSSD jako Poche a Dienstbier, jak podotkl Zeman, „uražený neúspěšný kandidát na prezidenta a neúspěšný kandidát na ministra zahraničí“, chodí na protivládní demonstrace. Prý za tím stojí ješitnost.

Ohledně demonstrací proti premiéru Andreji Babišovi se Zeman tázal policejního prezidenta a policistů, přičemž zjistil, že kromě Brna bylo demonstrantů v jiný městech jen po stovkách lidí. „Ti lidé se na tom poloprázdném náměstí museli cítit trochu trapně,“ pronesl.

Soukup vypíchl, že během demonstrací nedošlo k žádné roztržce, kdyby se to dle něj stalo v Paříži, tak hoří auta. Prezident na to připomněl demonstraci na Letné v 89, jež byla také velmi poklidná, a přednesl to, že rozdíl je v tom, že tehdy požadovali svobodné volby a nyní lidé demonstrují proti výsledku svobodných voleb.

Mgr. Jiří Dienstbier, ml. ČSSD

Senátor za ČSSD

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Mgr. Miroslav Poche ČSSD



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ti, co jsou pro odchod premiéra Andreje Babiše, mají v následujících volbách přesvědčit polovinu národa.

Předčasné volby jsou dle Zemana zbabělost. Pokud by došlo k tomu, že by se ČSSD rozhodla opustit vládu, došlo by dle jeho názoru k personální rekonstrukci a nalezla by se určitě nová většina.

V závěru došlo i na otázky životního prostředí a na stav ekonomiky.

Fotogalerie: - Zeman navštívil Slovensko

Se suchem by měl podle prezidenta stát bojovat na všech úrovních. A hovořilo se i o energiích. Nestálo by za to označit jadernou energetiku také za obnovitelný zdroj? ptal se Soukup, zdali by nešlo i přes vyhořelé palivo položit tuto „provokativní otázku“. Zeman souhlasil a pobavil se, že elektromobily budou jezdit na elektřinu, kterou z 47% vyrobí uhelné elektrárny. „Z ekonomického hlediska se třeba Dukovany zaplatili více než 2x,“ přisadil si. Ten, kdo umí dlouhodobě plánovat, se prý nelekne počátečních investic do jádra.

Od zanechání úrokových sazeb od ČNB na stávajících hodnotách si Zeman neslibuje výrazné změny. Sazby by dle něj měli ještě lehce stoupnout a k exportérům, kteří si stěžují na silnou korunu, podotýká, že koruna zatím silná není, hranici silné koruny vidí na hranici mezi 23 a 24 korunami za euro. Na Vysočině pak prý trápí nejvíce lidi kůrovec, sucho a rozbité silnice.

A v samotném závěru se dostalo i na předsevzetí. „Ne, že přestanu kouřit, tomu byste mi ani nevěřil, ale omezím kouření na 50 procent,“ předsevzal v posledním předprázdninovém Týdnu s prezidentem Zeman. K omezení kouření prezidenta vedlo, že prý trpí nechutenstvím a velmi rychle hubne.

Psali jsme: To tu ještě nebylo! Prezident Zeman pro PL řekl, na koho je napojeno vedení Milion chvilek Premiér Babiš nevidí důvod pro žalobu kvůli ministrovi kultury Prezident Zeman se sešel s Hamáčkem v Novém Veselí kvůli výměně ministra V ČSSD jsme ještě všichni nezblbli, zdůraznil Zimola. A podpořil Staňka

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: rak