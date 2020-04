Zásadní otázka u Moravce: Kdy byl Babiš naposledy ve škole? Některé jeho nápady jsou prý neproveditelné

reklama

Moravec rozpravu zahájil představením nového průzkumu momentálních nálad voličů. Průzkum společnosti Kantar ukázal, že hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem by získalo 34,5 procenta. Druhou ODS by volilo 14 procent a třetí Piráty 13,5 procenta. Na čtvrtém místě by skončila ČSSD se ziskem 6 procent, za kterou by skončilo hnutí SPD s 5,5 procenty. Stejný zisk by připadl komunistům, TOP 09, i hnutí STAN. Lidovci už by se ziskem 4,5 procenta hlasů neprošli do Sněmovny. A daleko od bran do Sněmovny by se ziskem 2,5 procenta hlasů zůstala Trikolóra Václava Klause mladšího.

Po průzkumu došlo na koronavirus.

„Nikdy jsem nebyl tolik zahlcen e-maily, jako když se lidé dozvěděli, že budete hostem. Padala jedna jediná otázka. Máte alespoň představu, zda se ještě v letošním školním roce žáci vrátí do lavic, nebo to definitivně odpískáte?“ zeptal se moderátor.

Plaga zdůraznil, že počítá s návratem žáků do lavic ve druhé polovině května. Vycházel prý přitom z toho, že koronavirová pandemie vyvrcholí počátkem května.

Školy jsou zavřené od 11. března a Zima by si prý dokázal představit, že se především vysoké školy mohou otevřít dřív, protože u vysokoškoláků počítá s tím, že se budou chovat zodpovědně, budou si mýt ruce a nosit roušky a s těmito se mohou nechat zkoušet.

Když se ptal Blesk premiéra Andreje Babiše na otevření škol, premiér konstatoval, že by se mohly školy otevřít relativně brzo, pokud budou žáci dodržovat metrové odstupy mezi sebou, že budou nosit roušky, že jim bude měřena teplota a že si budou pravidelně mýt ruce.

Mazancová chtěla vědět, zda stát školám zajistí roušky, dezinfekci a teploměry.

„Jako učitelé bychom se pana premiéra zeptali, kdy byl naposledy ve škole. Třeba děti, které se neviděly dva měsíce, přijdou do škol a budou chtít obejmout svého spolužáka anebo si s ním plácnout a nedovedu si představit, že by jeden učitel ohlídal 30 dětí, aby udržovaly metrové odstupy,“ upozornila Mazancová, s tím, že by si ani nepřála, aby děti udržovaly metrové odstupy. To by je raději nechala doma, aby se vzdělávaly tak, jako v posledních týdnech.

Rektor UK Zima zdůraznil, že je třeba se ptát, kdy se vrátíme k normálnímu životu. „Představa, že koronavirus zabijeme na nějaké tiskové konferenci nebo že zmizí, je nesmyslná. Prostě ten vir tady s námi bude,“ zdůraznil lékař s důrazem na to, že karanténa poškozuje nejen vztahy mezi dětmi, ale ve stresu jsou také dospělí.

K normálu se podle rektora bude obtížně vracet celá společnost, protože už teď trpí ekonomika natolik, že řada lidí přijde o práci, což společnost poznamená. A kdyby měla přijít druhá vlna koronavirové epidemie, podle Zimy to už nebude tak důležité, protože ekonomika bude už tak či onak zdevastovaná.

Pokud se mluví o otevření škol, bude podle rektora zapotřebí otevřít prodejny papírnictví, protože by byl nesmysl pouštět děti do škol a nedat jim k tomu zároveň přístup ke školním sešitům a pomůckám.

Mazancová žádala, aby Ministerstvo školství umožnilo více termínů přijímacích řízení na střední školy – ale podle Plagy bude termín jen jeden, a to i kvůli epidemiologickému hledisku. Předsedkyně Učitelské platformy si poté posteskla, že sice máme nouzový stav, ale sama nevidí důvod k tomu, aby tomuto stavu padly za oběť děti z 5. a 9. tříd. Uvítala by, kdyby vzhledem k situaci dostaly ty\to děti termíny dva.

Zima poté uklidňoval maturanty, že vykonat přijímací zkoušky na vysoké školy bude možné i bez toho, aby měl člověk za sebou maturitu. Vysoké školy počítají s tím, že studenti budou mít maturitu hotovou před nástupem na vysokou školu. A pokud jde o ústní část maturit, ta by se podle Zimy dala dělat i s rouškami.

Plaga upozornil, že je třeba brát ohled především na tu státní část, kterou má na starosti Cermat. Podle ministra by stálo za to zamyslet se nad tím, zda má maturita v této podobě smysl – a Mazancová se toho hned chopila. „Prosím, nezapomeňme na tuhle diskusi a pojďme debatovat o tom, že maturita tak, jak ji dnes známe, je vlastně zastaralý konstrukt – a pojďme to změnit,“ apelovala na člena vlády.

Plaga potvrdil, že debaty o maturitách se vedou. „Tato doba ukázala v plné nahotě to dobré v českém školství, i to špatné v českém školství,“ upozornil Plaga s tím, že nouzový stav odhalil zahlcenost rámcových vzdělávacích programů a odhalil také řadu dalších slabých míst.

Zima upozornil, že dnes se sice daří děti učit na dálku, ale není to všespásný lék. „Učitel je pro svého studenta určitým vzorem,“ podotkl rektor UK s tím, že sociální kontakt mezi žákem a učitelem v jistých ohledech nic nenahradí.

Podle Mazancové ukázala doba nouzového stavu ještě něco. „Doba vybízí k zamyšlení se nad smysluplností toho, co ty děti učíme,“ podotkla. Chápe prý, že i na rodiče toho je hodně, ale pokud má škola dobrého ředitele, který dobře nastaví komunikační kanály, rodiče se dozví, na koho se mohou v případě nouze obrátit, pokud si nevědí rady.

Když si v závěru pořadu vzal slovo znovu Plaga, požádal učitele, aby se v oblasti známkování chovali jinak než obvykle. „To zásadní je, že řekneme, jakým způsobem přistoupit k hodnocení. Vypneme školní řády,“ prozradil Plaga s tím, že vyhláška v tomto směru bude vydána někdy po Velikonocích.

Nakonec ministr vyjádřil naději, že se ani v časech krize nebude krátit rozpočet školství,

