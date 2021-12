Zasněžený Babiš ohlásil novinku: Pro třetí dávku po pěti měsících už od padesáti

reklama

„Já si myslím, že pro nás armáda hrála a hraje zásadní roli v rámci boje proti covidu a v rámci pomoci v nemocnicích, v sociálních zařízeních, při očkování, odběrových centrech, v nemocnicích pomáhali a já jsem právě vzpomínal s panem generálem, jak to vlastně vzniklo, když jsem v červenci 2020 sledoval tu nekonečnou řadu čekajících na Bulovce na odběr a bylo evidentní, že Ministerstvo zdravotnictví to nezvládá. Tak jsem tehdy zavolal pana Opatu a vznikla vlastně rada pro zdravotní rizika, vznikl integrovaný centrální řídicí tým a samozřejmě armáda hraje klíčovou roli i dneska. Očkování, pan plukovník Šnajdárek to celé zastřešuje,“ sdělil Babiš.

„Dneska ráno jsme zase řešili nějaké věci ohledně očkování a zkrácení termínu na pět měsíců v některých věkových kategoriích, takže proto si myslím, že bylo velice důležité, abychom poděkovali těm lidem, kteří skutečně byli v první linii. A to dneska nebyly nějaké vysoké hodnosti, nejvyšší hodnost byl pan plukovník Šnajdárek, ale byli to v podstatě ti menší důstojníci, praporčíci a tyhle hodnosti, kteří byli v té první linii, a myslím si, že si to zaslouží. Jsem rád a děkuji panu ministrovi, že vlastně toto nějakým způsobem zorganizoval a měli jsme možnost poděkovat vojákům. A pro nás dva to byla poslední příležitost za nás jako odcházející vlády jim poděkovat, a já jsem jim tedy udělil tu medaili Karla Kramáře,“ dodal Babiš. Při ceremoniálu na Vítkově sněžilo a proto byl při rozhovoru poprášen sněhem.

Premiéra v demisi dnes čeká konference s Joem Bidenem a zástupci východního křídla NATO. „Nás včera večer požádala americká ambasáda o tento call, tak samozřejmě jsme s tím souhlasili. Je tam devět zemí takzvaného minulého východního bloku. Tak uvidíme, co pan americký prezident nám řekne z hlediska jeho vyjednávání s prezidentem Putinem. Jsme zvědaví, co bude předmětem toho callu. Informace nemáme,“ zmínil Babiš.

Další otázka pak směřovala i k možnému zpřísnění opatření kvůli koronaviru. „Vedli jsme konzultace ohledně očkování. Po dohodě s ministrem zdravotnictví a s integrovaným centrálním řídicím týmem i vzhledem k tomu, jak se vyvíjí to očkování, kde samozřejmě máme různé situace. V Praze očkovací centra jsou málo vytížená, bohužel, Černý Most, Chodov, Thomayerka, dneska ráno moje dcera byla na druhé dávce. Nejsou vytížení. A v jiných regionech je zase třeba ty kapacity navýšit. Takže na základě těch konzultací jsme se rozhodli, že zkrátíme i věkovou kategorii na pět měsíců, a to u 55 let plus, a to od 13. prosince, a u věkové kategorie 50 plus od 20. prosince. Na pět měsíců. Takže v této chvíli máme 60+ na pět měsíců, tam už je naočkovaných asi milion 70 tisíc a teď bychom zkrátili tyto dvě věkové kategorie, protože ta třetí dávka je nejdůležitější, je klíčová, nejdůležitější a nejlépe chrání. Takže to je zatím jediné, co se rozhodne teď, vlastně už je to domluveno, ale další opatření se nepočítají zatím, protože zkrátka: ano, ten počet hospitalizovaných trošku stoupá, na jipkách, ale nemocnice to zvládají, ale ten hlavní problém je odpor těch, kteří se nechtějí nechat očkovat, a potom samozřejmě ta agresivita, protože je mi to líto, ale ti zdravotníci to mají velice těžké,“ uvedl Babiš.

Následně apeloval na očkování mimo jiné i těhotných žen. „Maminky se musejí očkovat,“ podotkl Babiš. „Musíme stále bojovat s nepravdami, které jsou v tom mediálním prostoru, a bohužel se objeví občas i v televizi, lidé, kteří tomu nerozumějí a potom znejisťují naše lidi,“ uzavřel Babiš.

