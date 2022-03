Zastavte válku, vtrhla redaktorka do ruského živého vysílání. Podívejte se, co se dělo pak

„Ne válce. Zastavte válku. Nevěřte propagandě. Lžou vám tu,“ upozorňovala redaktorka Marina Ovsjannikovová transparentem své spoluobčany.

V přímém přenosu televizního vysílání Kanálu jedna se postavila za moderátorku tak, aby její protestní akci zachytily kamery.

Moderátorku také přehlušovala stejnými slovy, kterými rušila její čtení zpráv. Režie její výstup musela přerušit, vysílání ze studia ukončila a divákům pustila reportáž. Redaktorce která byla okamžitě zadržena nyní hrozí až patnáctiletý trest vězení.

Marina Ovsyannikova, the woman who ran onto a live state TV news broadcast, even recorded a message beforehand. In it, she says her father is Ukrainian. She calls for anti-war protests, says she’s ashamed about working for Kremlin propaganda, and she denounces the war absolutely. pic.twitter.com/nOpUY9bH74