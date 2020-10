Zástupci SPD: Unie hodlá schvalovat další podivnosti kolem potravin

Příští týden se bude v Evropském parlamentu hlasovat o tzv. společné zemědělské ekonomice, a to zahrnuje i dva paragrafy, které Tomio Okamura nazval jako podivné. Například se bude hlasovat o tom, že by se výrobky, které neobsahují maso, mohly jmenovat v podstatě stejně jako ty, které maso obsahují. „Cílem je to pomíchat a z mého pohledu zmást spotřebitele,“ uvedl Okamura, který ve svém videu na facebooku poprosil europoslance za SPD Ivana Davida, aby to přesněji vysvětlil.

„Ono to jako hloupost na první pohled vypadá, ale souvisí to s trvalým tlakem Evropské komise, aby se snížil chov hospodářských zvířat. Zejména s poukázáním na to, že hospodářská zvířata jsou zdrojem skleníkových plynů, které poškozují životní prostředí a celosvětové klima. Proto se má přejít, jak oni říkají, na rostlinnější potravu a z toho důvodu podporují veganské produkty. My samozřejmě nemáme nic proti tomu, že někdo je vegan nebo vegetarián, nicméně oni se chovají agresivně a chtějí nám vnutit svoje zvláštní dietní zvyklosti. V tomto případě se jedná o návrh, který vzešel ze zemědělského výboru a snaží se dosáhnout toho, aby například klobásy nebo párky nemohly nést označení jako vegetariánský párek nebo veganská klobása, protože by to bylo matoucí a postupem bychom došli k tomu, že by tyto tradiční výrobky neobsahovaly vůbec žádné maso,“ vysvětlil Ivan David.

„Naše frakce se staví proti této snaze a budeme trvat na tom, aby názvy, které obsahují masné výrobky, aby se neměnily a nemohly obsahovat přívlastky jako, že jsou rostlinné“ dodává David.



„Řešením je obnovit závaznost českých státních norem, a to je téma, které pan doktor David otevřel před volbami do Evropského parlamentu, kdy zjistil, že ty české státní normy dodnes platí, ale před vstupem do Evropské unie, přestaly být závazné. A to je přesně ono, aby Evropská unie a její nadnárodní korporace k nám mohly lifrovat druhořadé výrobky. Protože kdyby závazně platily původní státní normy, kde je jasně řešeno, že tento výrobek má mít tolik masa, ale ono je to na všechny výrobky, i na prací prášek, tak pochopitelně by si z nás nemohli udělat ten laciný odpadkový koš a museli by nám dodávat kvalitní výrobky, které mají v Německu. Řešením je vystoupení z Evropské unie,“ uzavřel téma Okamura.

Na závěr videa ještě dostal slovo Ivan David. „Vypadá to jako naprostá prkotina a někdo se může pozastavovat nad tím, proč se zabýváme označováním masných výrobků, ale jak bylo řečeno, jedná se o salámovou metodu v rámci sociálního inženýrství Evropské unie a z toho důvodu to musíme odmítat. Já jsem předsvědčen, že ta změna v Evropském parlamentu projde a my budeme moci říkat rostlinné párky. To bude další krok k tomu, abychom přešli na způsob života, který pro naše další generace připravuje Evropská komise,“ dodal europoslanec David.

