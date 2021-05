Zátah na ty, kteří se EU nelíbí. Kdo nepodepíše, zaplatí. Věra Jourová v akci

Eurokomisařka Jourová si notuje s pirátskou europoslankyní Gregorovou. Kodex, který by měl vyhladovět tzv. dezinformátory, je prý cesta správným směrem. Zatím je dobrovolný, ale po roce 2023 už by mohl být „polopovinný“. Dezinformace jsou prý byznys pro mnoho lidí, a nezajímá je, co způsobují demokracii. Jasné NE oběma dámám pak řekl aktivista Vlastimil Veselý, který bojuje za svobodu slova. Jourová prý sama dezinformuje.

Očišťování on-line prostoru od dezinformací je podle Jourové údajně trendem dneška. „Zatím je to dobrovolné, ale v momentu, kdy vstoupí v platnost evropské nařízení o digitálních službách, což by mohlo být v roce 2023, se kodex stane polopovinnou normou. Pokud se prokáže, že nějaká platforma neučinila opatření proti dezinformacím, bude jí hrozit sankce – až do výše šesti procent ročního obratu,“ uvedla poněkud výhružně eurokomisařka.

Nad kodexem vydaným Evropskou komisí zajásala třeba europoslankyně za Piráty Markéta Gregorová. Radost jí udělala iniciativa komise, která by měla zajistit, aby uživatel měl kontrolu nad tím obsahem, který vidí na obrazovce. Dalším pozitivním aspektem kodexu je podle ní omezení financování a reklamy pro tzv. dezinformátory. „Dezinformace jsou byznys pro mnoho lidí. Ty nezajímá, co to způsobuje naší demokracii nebo i konkrétním lidem – hlavně že se peníze točí. Když jim platformy svým nastavením neumožní dezinformace monetizovat, zmizí jim velká část příjmů i motivace v takovém byznysu pokračovat,“ upozorňuje europoslankyně.

Další důležitou věcí, které se kodex komise věnuje, je prý i politická reklama. „Kodex počítá třeba s větší transparentností autorů a plátců reklam. Mají se také omezit rizika spojená s cílením na úzké skupiny lidí dle konkrétního profilu, tzv. micro-targetingem,“ uvedla europoslankyně.

Proti některým vyjádřením Jourové se ohradil Vlastimil Veselý ze Společnosti pro obranu svobody projevu. Rozhovor s eurokomisařkou na serveru Aktuálně podle něj obsahuje natolik závažné výroky, že by neměl zůstat nepovšimnut žádným zastáncem občanských svobod.

Jourová v něm například říká, že bezskrupulózní lež vyhrává volby nebo referenda, jako byl brexit. „Paní komisařka tu tvrdí, že příčinou brexitu byla lež? Pak se ovšem sama dopouští dezinformace. A které volby má na mysli? Všechny, které nedopadly podle přání komise?“ ptá se Veselý.

Politička v rozhovoru také říká, že ministerstva a Světová zdravotnická organizace se během pandemie potýkaly s dezinformacemi. Toto vyjádření je pro Veselého rovněž nepochopitelné. „Že by měla na mysli dezinformaci WHO o tom, že roušky jsou neúčinné a že úvaha o laboratorním původu viru je konspirace? V obou případech se po pár týdnech, resp. měsících, ukázalo, že věhlasná organizace šířila dezinformace. Chce tedy komise odstřihnout WHO od peněz a nechat ji ‚vyhladovět‘? Nebo to bude platit jen pro ty organizace, které jsou politicky nepohodlné?“ táže se dále aktivista.

Již výše zmíněný kodex Evropské komise je podle Jourové dobrovolný, ale v budoucnosti se stane vymahatelným, a platformám, které ho poruší, budou hrozit sankce až do výše 6 % z obratu. „Podpis kodexu je tedy dobrovolný, ale kdo jej nepodepíše, hrozí mu drastická sankce?“ podivuje se opět Veselý a dodává: „Tak si EK představuje právní stát a svobodu projevu? Toto je asi nejlepší odpověď těm, kteří argumentují, že globální platformy jsou soukromé firmy a mohou si dělat, co chtějí. Jak je vidět, už dlouho nemohou, protože je politický tlak nutí filtrovat plně legální uživatelský obsah podle nejasných kritérií, a tím pod záminkou ‚boje s dezinformacemi‘ omezovat svobodu slova.“

