Zatímco Blatný hrozí zavíráním, přišla rána. Tohle vláda asi neviděla...

reklama

Drbal je přesvědčen, že třetí vlna Českou republiku kolem Vánoc nečeká. „Covid-19 se chová jako standardní sezónní epidemie a ty vlny, které vidíme, jak se pohybují po světě, tak jsou docela dobře predikovatelné. Ty vlny mají stabilní chování a ty efekty opatření vidíme pouze v tom omezení pohybu a shromažďování lidí. Jinak s tou vlnou dokážeme jen minimálně pohybovat,“ má jasno Drbal. Anketa Jste pro prodloužení nouzového stavu? Ano 62% Ne 38% hlasovalo: 2402 lidí

Podle Drbala přijde třetí vlna až někdy na jaře, kolem března nebo dubna. „Je ale potřeba zmínit, že to, jakým způsobem se nastavil protiepidemický systém v České republice, je špatně,“ míní imunolog. „Ten systém neprošel žádnou oponenturou, žádnou diskusí. Systém se vůbec nehodí pro řízení, ale spíše jen pro dokumentaci toho stavu epidemie,“ prohlásil Drbal v České televizi.

„Z mého pohledu ten systém, který by měl být určen pro řízení pandemie nebo predikci toho, jak se bude vyvíjet, je velmi nestabilní. Například o Vánocích vzroste mobilita lidí, začne se více testovat skokově a poté mezi svátky se bude testovat méně a najednou budeme ve stupni pět, ačkoliv se bude infekce v populaci permanentně snižovat,“ uvedl Drbal příklad nefunkčnosti systému PES.

„Tato predikce podle mě nastane a my budeme hodně překvapeni, že ten PES nebude nikdy schopen se dostat na ty nejnižší stupně, určitě ne na jedničku a možná ani dvojku. A to všechno prostě proto, že ten systém neprošel odbornou diskusí v akademické obci,“ tvrdí Drbal a dodává, že to možná souvisí s tím, jak autority sdělují ta obecná tvrzení.

Psali jsme: Okamura: Dědeček třeba raději riskuje smrt covidem než to, že vnoučata už neuvidí. Nárůst úmrtí? To je jinak

Jmenuje přitom výrok o devadesátidenní imunitě, který je podle něj téměř až skandální. „Americké autority CDC to vydají bez jakéhokoli zdrojování a následně další autority to přejímají jako hotový fakt. Ale z hlediska imunologa je to naprosto neopodstatněné,“ říká Drbal.

Anketa Souhlasíte se zavřením všech hospod ve 20:00? Ano 66% Ne 34% hlasovalo: 8930 lidí

To, jak se čísla testů začleňují do systému PES, je podle něj úplně špatně. „Protože když si namapujeme klesající tendenci infekce ve společnosti, což je současný trend, tak vidíme, že číslo R nám osciluje mezi 0 až 30, tedy mezi minimem a maximem. A to vůbec neodpovídá tomu, jak se ta infekce šíří. Infekce se šíří ohniskově a nikoliv komunitně, a to je velký rozdíl od křivky. Takže číslo R vůbec není podstatné, ale je to faktor disperze K, se kterým ale nikdo neoperuje,“ pronesl imunolog z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

„Ta čísla jsou závislá na náhodném způsobu testování a absolutním počtu provedených testů. Nemáme standard, podle kterého bychom postupovali, a pouštíme do těch čísel čísla, která původně nebyla pro systém PES určená. A budeme jich tam pouštět ještě více, protože se tam připojí také čísla antigenních testů,“ dodává Drbal a upozorňuje také na nesmysly kolem antigenních testů.

Přetestovávat pozitiviní antigenní testy metodou PCR podle něj z hlediska imunologa nedává vůbec žádný smysl. „Právě naopak, my bychom měli přetestovávat ty negativní z antigenních testů, protože ty PCR testy jsou citlivější. Prostě z hlediska nastavení systému PES a těch implementovaných dat je systém špatně a neprošel žádnou odbornou oponenturou, což je u takového systému, kterým se má řídit celá společnost, špatně,“ zopakoval Drbal.

Psali jsme: Dost, Blatný, zruš PSA! Plukovník z SPD: Covid a staří, obézní a s cukrovkou Prodloužení nouzového stavu v ohrožení. Vládu čeká vysvětlování Patrik Nacher k veřejnosti: Je spousta nařízení, se kterými nesouhlasím, ale je nouzový stav, takže... Česko ohlídá ještě druhý PES. Budou se počítat dva indexy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.