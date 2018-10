Zatímco Česko volí do Senátu, na světové burze proběhlo něco hrozivého, co budí obavy

Češi v pátek začali volit ve druhém kole své zástupce do Senátu, ještě před tím se ale pozornost finančníků po celém světě obrací v obavách k burze. Třetí největší bodový propad v historii. Tak lze ve zkratce popsat středu 10. října 2018 pro americké akcie. Onen propad se týká Indexu Dow Jones, který během jediného dne seskočil o neuvěřitelných 832 bodů. Prudký pokles se následně začal přelévat i do dalších akciových trhů. Na burzách po celém světě vzrostla nervozita. Hodnotu ztratil také německý, japonský, britský, nebo francouzský index. Ztráta důvěry postihla i alternativní svět Bitcoinu. Co se bude dít dál?

Ve středu uzavřel Dow Jones na 25 599 bodech. Ještě v úterý přitom zavíral na 26 431 bodech a vše vypadalo růžově. Svět s napětím očekával, jak si trh povede v pátek ráno, čtvrteční vývoj totiž mohl investory jen stěží uklidnit, spíše naopak. Dow Jones pokračoval ve strašidelném chování, navzdory krátkému rannímu vzepětí totiž během dne pokračoval jeho razantní pokles, aby se s koncem obchodování zastavil na 25 053 bodech. Za dva dny se tak Index Dow Jones propadl o 1 378 bodů, neboli o více než 5 procent. Dalším faktorem, který je potřeba brát v potaz, je vysoký nárůst objemu obchodů na burze během středy a čtvrtka. Zvýšenou aktivitu lze na burze čekat i v pátek.

Anketa Je Václav Moravec kvalitní moderátor? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 5054 lidí

K mírnému zklidnění na konci čtvrtka dopomohla zpráva o tom, že americký prezident Donald Trump se dohodl se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem na společném setkání v rámci summitu skupiny G20. Summit je naplánován na konec příštího měsíce do argentinského Buenos Aires a očekává se, že by na něm oba lídři mohli zmírnit napětí mezi USA a Čínou, které hrozí přerůst v nefalšovanou obchodní válku.

Propad akcií zasáhl poměrně výrazně technologické giganty. Jen během středy spadly akcie Amazonu o 6,2 procent, akcie softwarového obra Microsoft pak o více než 5 procent. Podobný pokles zaznamenaly i akcie Applu. V porovnání s těmito čísly se pak jeví 2,3procentní oslabení akcií společnosti Tesla, která primárně vyvíjí elektromobily, jako dobrý výsledek.

Fotogalerie: - Motorkáři před soudem

Nedobrá nálada se přenesla také mimo hranice západního světa. Čínský Shanghai Composite Index ve čtvrtek uzavřel se ztrátou 5,2 procent. U tohoto indexu ovšem nejde o ojedinělý úkaz, špatných výkonů dosahoval celý minulý rok, během kterého ztratil takřka čtvrtinu své celkové hodnoty. Nyní se dokonce nachází na nejnižším bodu od listopadu 2014.

Jak upozornil reportér Steven Portnoy ze stanice CBS News, v letošním roce se odehrály všechny tři historicky největší bodové propady indexu Dow Jones. První dva přišly v únoru, tato středa si pak připisuje na historickém žebříčku třetí místo. Podobně i dva z pěti historicky největších bodových přírůstků přišly v roce 2018 – po jednom v únoru a v březnu. Portnoy ale také jedním dechem upozorňuje, že volatilní trh sám o sobě není důvodem k přehnané panice.

„Je to třetí nejhorší bodový propad v historii indexu, ale při ztrátě 3,15 % ze své hodnoty se středeční pokles nedostane ani do žebříčku dvaceti nejhorších dní z hlediska procentuální ztráty,“ staví Portnoy propad do podrobnějšího historického kontextu a podotýká, že k zařazení do „top 20“ by musel index za jediný den ztratit více než 6,9 % své hodnoty, přepočteno na body je to zhruba 1 800.

Celý svět tak s napětím očekává, jakým směrem se trh doopravdy v pátek vydá. Christopher Harvey, analytik americké banky Wells Fargo, očekává pokračování krize. „Nemyslíme si, že útrapy akciového trhu jsou u konce,“ řekl Harvey pro americkou televizní stanici CNBC.

Původní zpráva s vyjádřením Harveyho pro server CNBC ZDE:

Psali jsme: Když kandidát vyleze z kontejneru... Miloš Zeman se vyřádil na sociální demokracii Babiš dostal na síti dotaz na obnovení Československa. Slíbil, že se lidé skutečně dozvědí, co se tu po roce 1989 stalo Brněnská hvězda z ODS prý každý den aspoň jednou zalže. Odsunutý primátor Vokřál ukázal na Facebooku důkaz Václav Klaus: Perspektivy Evropy (nacházející se v područí Evropské unie)

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mak