Závada na turbíně, Nord Stream nemůže být zprovozněn, ohlásilo Rusko. Ukrajina se nabízí, že ho nahradí

Plynovod Nord Stream, který měl být po třídenní údržbové přestávce znovu uveden do provozu v sobotu brzy ráno, zůstane nadále zastavený. Podle Gazpromu se totiž na jediné provozuschopné turbíně plynovodu Nord Stream objevily závady a není tak možné jej uvést do provozu. Stalo se tak jen pár hodin poté, co varování o možných problémech s turbínou znělo z Kremlu a není jasné, za jak dlouho budou dodávky obnoveny. S nabídkou pomoci EU se ozvala Ukrajina, která by ráda produkci plynu značně navýšila. Podle odborníků to je však nyní spíše nereálné.

reklama

Anketa Zaslouží si Michail Sergejevič Gorbačov naši úctu? Ano 58% Ne 37% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 10154 lidí



Zprávu o zjištění úniku motorového oleje z turbíny podle Gazpromu odsouhlasili také zástupci společnosti Siemens, která se o servis turbín stará.



Gazprom v rámci této informace dle agentury Reuters citoval Siemens, který uvedl, že nezbytné opravy lze provést pouze v „podmínkách specializované dílny“.



Plynovod Nord Stream, který dosud běžel jen na pouhých 20 % kapacity, než byl tento týden na tři dny zastaven tok kvůli údržbě, tak své dodávky neobnoví, jelikož Rusko zdržuje návrat druhé – již servisované – turbíny.

Fotogalerie: - Rusko je teroristický stát

Zapojení turbíny už několik týdnů brání jen nesouhlas Moskvy s jejím převzetím a Rusko se tak v posledních týdnech vymlouvá na to, že nemůže dodávat plný objem nasmlouvaného plynu kvůli technickým problémům způsobeným sankcemi.



Společnost Siemens Energy však takovéto tvrzení odmítá a tvrdí, že neexistují žádné právní překážky, které by jí bránily zajišťovat údržbu plynovodu. Dodala též, že je připravena v případě potřeby pomoci, a prohlásila, že údržba je ze sankcí vyloučena.



Slova firmy potvrdil začátkem srpna i německý kancléř Olaf Scholz, jenž navštívil výrobní závod továrny Siemens Energy v Mülheimu an der Ruhr, kde uvízla turbína pro plynovod Nord Stream servisovaná v Kanadě. „Stačí, aby někdo řekl ‚chci ji‘, a bude tam velmi rychle,“ vzkázal kancléř Rusku, že nevidí problém plynovou turbínu Rusku kdykoli předat.



Plynovou turbínu Německo do závodu přepravilo z Kanady, kde byla servisována, aby ji mohlo ze svého území předat Moskvě a obešly se tak sankce uvalené na Rusko Ottawou, které by neumožňovaly její odeslání do Ruska napřímo.

Fotogalerie: - Cestou energetické bezpečnosti

Moskva přitom 12metrovou turbínu odmítá převzít s tvrzením, že odeslání do Německa bez souhlasu Ruska bylo nesouladem ve smlouvě. Kvůli kanadským sankcím by však turbína přímo ze servisního místa do Ruska odletět nemohla.



Nespolehlivé ruské dodávky plynu by chtěla Evropě pomoci vynahradit Ukrajina. Ukrajinská státní společnost Naftogaz prostřednictvím svého generálního ředitele uvedla, že bude Evropě dodávat plyn pro příští topnou sezónu.



Že Ukrajina pracuje na zvýšení těžby zemního plynu a mohla by dodávat plyn do evropských zemí včas pro topnou sezónu příštího roku, řekl generální ředitel Jurij Vitrenko agentuře Reuters. „Pracujeme na několika nových projektech, které mohou skutečně výrazně rozšířit výrobu na Ukrajině – o 10 až 30 %,“ uvedl.

Fotogalerie: - Den nezávislosti Ukrajiny

Ukrajina by dle Vitrenka mohla pomocí energie z biomasy produkovat stejné množství plynu, jaké dovážela před válkou.



Někteří odborníci jsou však dle Reuters k Vitrenkovým plánům skeptičtí vzhledem k tomu, že ukrajinské zásoby plynu jsou z velké části vyčerpány a Ukrajina se již několik let neúspěšně snaží zvýšit těžbu. Vláda by také podle nich musela zrušit válečný zákaz vývozu plynu.



Naftogaz, který dodává velkou část ukrajinského plynu, se také navíc dostal do platební neschopnosti poté, co minulý měsíc nezaplatil řadu úroků.



Podle Vitrenka však společnost usilovně pracuje na přeměně plynových elektráren na elektrárny využívající dřevo a další biomasu. To je ale například dle analytika Maksyma Beliavského nereálné, protože takový přechod by vyžadoval obrovské množství rostlinného materiálu k výrobě potřebné energie a značné investice.

Fotogalerie: - Rusové proti Putinovi

Že by mohlo dojít k dalšímu přerušení dodávek plynovodem Nord Stream ze strany Gazpromu, krátce před zprávou o problémech s turbínou naznačil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, jenž upozornil, že by mohlo dojít na problémy s plynovou turbínou, která nemá náhradu. O pár hodin později se tak stalo.

Psali jsme: Zastropujeme ceny ruského plynu, pohrozila Leyenová. Tak žádný ruský plyn nebude, vzkázal Medveděv

Psali jsme: Vitásková poslouchala Fialu a nevěřila: Nereálné sliby. Přijdou krachy, insolvence, nezaměstnanost Jaká válka? Premiér se nám cachtal v moři. To znamená jediné. Petr Štěpánek vládu nešetřil Selhání trhu? Nesmysl. Fiala a Síkela podnikatele podvědomě nenávidí, tvrdí Zálom od Svobodných Zastropujeme ceny ruského plynu, pohrozila Leyenová. Tak žádný ruský plyn nebude, vzkázal Medveděv

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.