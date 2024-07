Zavražděné holčičky: Tommy Robinson nemlčí. Opět zatápí vládě Británie

Tommy Robinson se v Británii před lety proslavil jako aktivista protestující proti sexuálnímu násilí muslimských komunit, kterému úřady dlouhé roky přihlížely. Jeho snaha informovat o zločinech vedla k tomu, že nakonec v britském vězení skončil sám.

Robinson, vlastním jménem Stephen Christopher Yaxley, který měl z mládí několik trestních záznamů jako fotbalový fanoušek, skončil ve vězení poté, co na telefon natáčel soud se skupinou pedofilů v Leedsu.

Média o něm důsledně psala jako o „extrémně pravicovém aktivistovi“ a Česká televize si připsala unikátní zářez, když amatérským překladem z angličtiny ohlásila jeho propuštění z vazby, ke kterému ale došlo až mnohem později.

Psali jsme: VIDEO Zcela mimořádný trapas z Kavčích hor. ČT ohlásila osvobození aktivisty Robinsona, ten ale dál sedí ve vězení

Na sociálních sítích přišel o všechny profily a během jeho kauzy v roce 2018 správci sítí dokonce mazali jakýkoliv příspěvek, kde se objevilo slovo Robinson. V průběhu dalších let byl navíc při svých občanských aktivitách opakovaně zatýkán.

Nyní je ale zpět na síti X. A v posledních hodinách zde intenzivně upozorňuje na případ z města Southport, kde sedmnáctiletý mladík ubodal tři holčičky ve věku šest, osm a devět let, které se účastnily prázdninové taneční školy. Dalších osm bylo zraněno, což představuje jeden z nejděsivějších vražedných incidentů za poslední roky. Násilí páchané bodnými zbraněmi je ale v Británii na vzestupu podle všech statistik.

Britská média zdůrazňují, že motiv sedmnáctiletého pachatele, jehož rodiče přišli do země před jeho narozením ze Rwandy, není znám.

Místní obyvatelé ale dali průchod svému rozhořčení, což vedlo k nepokojům před místní mešitou. Jeho účastníkům labouristický premiér Keir Starmer už vzkázal, že „ukradli pokojnou pietu“, a že „pocítí naplno tvrdost práva“. Média je prezentují jako „extrémně pravicové síly“.

Děsivý útok na školu rozhořčil i Tommy Robinsona, který dění v Southportu v posledních hodinách věnuje intenzivní pozornost.

Přivedly jej k tomu zejména novinové titulky, spojující protesty v Southportu s EDL, Ligou anglické obrany, kterou před lety založil. Robinson novinářům vzkazuje, že EDL nevyvíjí žádnou aktivitu už deset let, takže šíří fake news.

„Přesně proto potřebujeme nezávislé novináře. Tihle už netuší, co se děje, a ztratili veškerou důvěryhodnost,“ poznamenal k tomu na X.

All "mainstream media" are blaming the "EDL" for the riots in Southport.



The same "EDL" that hasn't existed in a decade.



This is why independent journalists are so important, as these other lot haven't a clue, they haven't an ounce of credibility between them. pic.twitter.com/HCub55AE42 — Tommy Robinson ???? (@TRobinsonNewEra) July 30, 2024

Rovněž jej zaujalo, že z médií zmizela informace o dalším muži s nožem, zadrženým policisty poblíž místa, kde probíhalo pietní shromáždění za tři zavražděné školačky.

The people of Southport gathered to hold a peaceful vigil for the 3 little girls who were brutally murdered and all those injured.



As they did, another unidentified male carrying a knife and a balaclava was arrested nearby.



This fact seems to have disappeared from the "media",… pic.twitter.com/rRbCQ4Hh5C — Tommy Robinson ???? (@TRobinsonNewEra) July 30, 2024

A rovněž místní performance ministerského předsedy Starmera, který se nechal fotografovat na místě činu s květinami, ale když se jej jeden z přihlížejících zeptal, kolik dětí ještě bude muset zemřít, nasedl urychleně do auta a odjel.

Keir Starmer made a quick visit to Southport for a photo op today and lay flowers, got asked "how many more children must die", before jumping back in his car and spinning off to the words of "scumbag" by the public. pic.twitter.com/IYfEeq30rW — Tommy Robinson ???? (@TRobinsonNewEra) July 30, 2024

Na základě všech těchto zážitků se Robinson v dalších příspěvcích rozjel ještě více. „Dnes je více důkazů pro tvrzení, že islám je duševní porucha, než že je to náboženství míru,“ řekl mimo jiné do kamery.

There's more evidence to suggest islam is a mental health issue rather than a religion of peace. pic.twitter.com/EFam890Y7Y — Tommy Robinson ???? (@TRobinsonNewEra) July 30, 2024