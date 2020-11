Zavřeli je. Báli se jich. Zbytečně. Covid: Mnoho Čechů naštve

reklama

V čínském Wu-chanu byla od 23. ledna do 8. dubna tohoto roku vyhlášena přísná karanténní opatření. Město jako první na světě bojovalo s nemocí covid 19. Vědce ale zajímalo, jak se infekce šířila po skončení karantény. Data proto sbírali až v období od 14. května do 1. června. A ze získaných informací učinili o novém typu koronaviru několik závěrů. Do tohoto výzkumu se zaměřilo přes 90 procent populace města, takřka 9,9 milionů lidí starších šesti let.

Studie ukázala, že ve zkoumané populaci se neobjevili žádní noví nositelé koronaviru s příznaky, a 300 osob nakažených koronavirem, kteří byli bez příznaků. A podle časopisu Nature stojí za pozornost, že mezi 1174 lidmi, kteří byli s bezpříznakovými nositeli viru v blízkém kontaktu, nebyl nakažen nikdo. Přesto byly i tyto blízké osoby na nejméně 2 týdny umístěny do karantény a byly pravidelně testovány, ale u nikoho se nemoc neprojevila.

Z oněch 300 osob bez příznaků bylo 132 mužů a 168 žen. Mezi asymptomatickými osobami se častěji objevovali lidé starší 60ti let a jen zlomek tvořily děti do 17ti let věku.

To by naznačovalo, že lidé bez příznaků nemoc covid-19 v populaci nešíří.

„Míra detekce asymptomatických pozitivních případů byla velmi nízká a neexistoval žádný důkaz o přenosu z asymptomatických pozitivních osob na sledované blízké kontakty,“ uvedl časopis Nature s tím, že asymptomatické osoby mají v těle jen malou virovou nálož a infekční jsou jen krátce.

Data z Jižní Koreje a Číny prý také ukazují, že když se koronavirem podruhé nakazil někdo, kdo už byl jednou léčen a vyléčen, tak napodruhé už virus nešířil. Kontakty těchto osob zůstaly negativní jak ve studii z Wu-chanu, tak ve studii z Koreje.

Jen 107 lidí z více než 34 tisíc osob, které se ve Wu-chanu z nemoci covid-19 vyléčily, mělo opět pozitivní test.

Podle časopisu Nature to ale neznamená, že lze přestat dodržovat protiepidemická opatření jako je nošení roušek a udržování rozestupů. Vědci jsou přesvědčeni, že zatím mají všechna tato opatření zůstat v platnosti, především kvůli tomu, aby byly co nejvíce chráněny rizikové skupiny, to jest starší občané a občané s dalšími nemocemi, pro které onemocnění covid-19 představuje velké riziko. O novém typu koronaviru je podle vědců mezí tím třeba získat další informace.

Studie ve Wu-chanu byla sice plošným, leč jednorázovým projektem a podle vědců by bylo třeba ji zopakovat, aby se ukázalo, zda a případně jak se situace ve městě s odstupem času projevila.

Otázkou prý také je, jaké procento z provedených testů bylo falešně pozitivních či falešně negativních. Vědci v časopisu Nature však jedním dechem dodávají, že i kdyby byla falešná negativita vysoká, stále by to znamenalo, že se virus po rozvolnění protiepidemických opatření šířil jen velmi málo.

Psali jsme: Maláčová už nevydržela Moravce. Ten opět tepal Babiše, Piráti chtějí hledat viníky Poslední kapka. Covid: Spekulace o novém nařízení. A výhrůžka Mrtví na covid? Spletl jsem se, přiznal Flegr. Přidal novou hrozbu Lidi můžou za covid, přesvědčil je Babiš. Vláda ne. Vyšlo v průzkumu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.