Zavřeli jste nám divadla, kluby, sály, připravili jste nás o naše kšefty, tak nám to zaplaťte... Radní ČTK Foltán se znovu rozepsal

Anketa Vadilo by vám, kdybyste kvůli koronaviru nemohli v létě cestovat do zahraničí? Vadilo, ale chápal bych to 14% Vadilo a bylo by to skandální 2% Nevadilo 84% hlasovalo: 13142 lidí „Dejte nám dotace a granty, dejte nám náhrady a reparace, dejte nám peníze a živte nás, ať si můžeme v klidu a v pohodě hrát. Zavřeli jste nám divadla, kluby, sály, připravili jste nás o naše kšefty, tak nám to zaplaťte. Způsobili jste nám ztráty, je to vaše vina, tak nás odškodněte. Sotva vláda zahájila sérii opatření proti šíření koronaviru v rámci epidemie, (kterou WHO prohlásila za pandemii), valila se tsunami popsaných požadavků hlavně na hlavu premiéra. A to z většiny médií, ze sociálních sítí, a podobných zdrojů z určité mediální části kulturního a uměleckého spektra. Nutno konstatovat, že ne všichni umělci se takhle projevili. Takže se ukázalo, kdo je kdo,“ říká Pavel Foltán. A zároveň se prý ukázalo, že zdravá část kulturní a umělecké obce v tomhle směru disponuje odpovídající úrovní jak právního vědomí, tak dobrých mravů de iure i de facto.

Proto si od podzimu roku 1990, když si sám začínal zprostředkovávat své produkce, zahrnul ustanovení o vlivu vyšší moci, kdy nevzniká žádný právní nárok na náhradu škody, do obsahu podmínek ve smlouvách. „A od té doby to tam je. Došlo na to za těch předchozích 30 let už dvakrát, a to při povodních v letech 1997 a 2002, přičemž s tím tehdy nebyl žádný právní problém. Ani z mé strany, ani ze strany pořadatelů. A vždycky jsme se domluvili na náhradních termínech za ty zrušené koncerty. A bez povyku o nějakých těch náhradách za škodu, co nikdo z nás nezavinil. A podobně i teď při akci koronavirus. Opět zcela bez emocí, lidsky, s klidem, seriózně a věcně. Tak to řeší normální a seriózní profíci,“ dodává právník a radní ČTK Pavel Foltán.

Fotogalerie: - Zavřené krámy

Ten už 40 let pracuje tzv. na volné noze jako umělec a jak sám říká, za celou dobu nedostal žádný grant, ale ani žádnou jinou dotaci. „Za celých těch 40 let jsem si vždycky všechno platil sám, nástroje, příslušenství, HW, SW, aparatury, auta, atd. Všechno jsem vždycky dělal na své vlastní riziko. Když jsem tvrdě makal, tak ty peníze byly. A bylo nutné myslet na zadní kolečka,“ dodává Foltán.

„Kdo žil z dotací už v době reál socialismu, ten žije z dotací i v téhle éře po listopadu, v tom tzv. „kapitalismu“ – my jsme si s Karlem Krylem ten stav hned od jeho začátku (pro pořádek a termínovou přesnost) označili pojmem „kapitálový socialismus“. A jistá nemalá část umělců tu už od té doby jistou část nemalých erárních peněz kapitalizuje ve svůj prospěch de facto v sektoru dotačního socialismu. Možná, že i to by třeba někomu mohlo připadat jako infekce svého druhu (a vzhledem k objemu a rozsahu i jako sui genesis epidemie – dlouhodobá, protrahovaná, patologická) – a zkuste to někomu vyvrátit.“

„A pro úplnost ještě malá poznámka. Jestli teď ty náhrady po státu chtějí i ti vyvolení umělci, kterým ty autorské svazy každoročně platí značné sumy z těch tzv. tantiém (tj. provozovacích honorářů) – a nezřídka jsou to veliké peníze – pak by si třeba někdo mohl říct, že je to od nich nepříliš solidární třeba vůči těm, co od těch ochranných svazů neberou nic. A těch je mnohem víc,“ dodává na závěr Foltán.

