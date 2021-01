Zavřít! Po demonstraci to Klaus, Landa a spol. brutálně schytali

V neděli proběhla na Staroměstském náměstí velká demonstrace proti vládě a jejím udajně nutným anticovidovým receptům. Přišlo více než dva tisíce lidí! Vzbudila mnoho pozitivních i negativních reakcí. Co napsal její organizátor? Podle lékaře prý chodí lidí na demonstrace čím dál více a je jen otázka, kdo se toho ujme. Podle jiných jsou demonstranti tupci a patří do karantény. Extra sodu dostal poslanec Foldyna! Ten prý má jít rovnou do prdele nebo do pekla!

Jeden z organizátorů demonstrace, Pavel Macek, napsal ještě před začátkem akce status, ve kterém vysvětluje své motivace, proč začal jednat. Napsal: „Přátelé, na jaře jsem ani nepípl, zavřel všechny školy, zůstal doma, vedl on-line semináře zdarma, dělal benefiční akce pro ty, kteří jsou pandemií postiženi mnohem hůře než většina z vás, točil, stříhal a postoval výuková videa, točil podcasty. Držel jsem hubu a krok (protože jsem jako všichni věděl velký... nic), dodržoval na 100% veškerá opatření, podporoval restaurace, kavárny atd. Jako vy všichni.“

Řešení je podle něj jasné: „To, co můžeme udělat pro druhé, bylo a je též jasné: maximální ochrana těch nejohroženějších, kupř. ve styku s nimi (hygiena, respirátory). Kdo jsou ti nejohroženější, po x měsících už víme: 65+, obezita, komorbidity, nedostatek vitamínu D. Alespoň morální podpora těch, co byli a jsou pandemií zasaženi jinak než zdravotně (fyzicky + psychicky).“ Píše a dodává: „Chaotická, špatně/lživě komunikovaná neřešení, pokrytectví a papalášství vlády, která by měla vést příkladem – k tomu všemu jsem postupně získával větší a větší skepsi: jsou tak neschopní, nebo všehoschopní?“

Zajímavého trendu si všiml lékař Roman Šmucler, když na svém facebooku napsal, že očividně lidí na demonstracích přibývá. „Přibývá na demonstracích lidí a nemluví tam žádný aktivní politik. Řada lidí tomu fandí od mobilů. Zjevně spousta hlasů leží na ulici a hodně se to do podzimu převrství. Kdo se toho ujme kromě Dana Landy a VK?“ ptá se Šmucler s odkazem na zpěváka Landu a Václava Klause.

Vyjádřil se také Roman Máca, analytik politické neziskové organizace Institut pro politiku a společnost. Ten takové pochopení pro protestující žádající svobodu, neměl a napsal: „Na Staromáku se dnes podle policie sešly 2 000 demonstrantů. Většina bez roušek a bez dodržování rozestupů. Chtějí ‚otevírat Česko‘. V nemocnicích je nyní 6 741 pacientů s covid-19, z čehož 1 072 v těžkém stavu a na intenzivní péči. Mnoho z nich zemře. Při tempu 150 mrtvých denně onen zaplněný Staromák vymře ani ne za dva týdny. To jen pro porovnání. Ale nečekám, že by se tupcům rozsvítilo.“

Známý právník Pavel Hasenkopf, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, by prý rád všechny demonstranty, pravděpodobně i ty zdravé, transportoval do karantény. Doslova napsal: „Obratem bych všechny účastníky transportoval do karantény. Včetně obou Klausů, samozřejmě.“ Snad se mu tento sen někdy vyplní.

Další jadrný příspěvek stojící za zmínku je jistě ten od mediálního analytika a novináře Štěpána Kotrby. Ten se velice rozzlobil na poslance Jaroslava Foldynu právě za jeho účast na demonstraci. Prý si ho dokonce maže z přátel, přestože ho zná dvacet let. K Foldynovi pak ještě napsal: „Stal se kreténem. Příchodem do SPD naprosto zblbl. Jeho účast na demošce chřipečkářů a antivaxxerů na Staromáku je ostudou a fackou racionalitě, všem lékařům a zdravotníkům, kteří se za cenu osobních obětí snaží udržet situaci pod kontrolou. Foldyno, táhni do prdele nebo do pekla. A pokud covidem onemocníš, doporučuju tvým lékařům tě neléčit a nechat chcípnout.“

