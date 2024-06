Zběhl do Ruska. Americký diplomat, který už nevydržel politiku USA

„Jmenuji se George Dusoe. Byl jsem členem diplomatické služby 15 let, vstoupil jsem do ní v lednu 2009 a v lednu 2024, tedy letos, jsem rezignoval,“ vysvětlil Dusoe na začátek. Dohledatelné dokumenty americké vlády jeho slova potvrzují, George Dusoe například v září 2018 doprovázel programového manažera Gearyho Coxe při návštěvě Afghánistánu. A je také zmíněn v dokumentu amerického kongresu z roku 2014, kde jsou navrženi tajemníci a úředníci na konzulátech.

Jeho osobu také potvrdil ukrajinský transgender propagandista Sarah Ashton-Cirillo, samozřejmě s dovětkem, že na něm „vůbec nezáleží a nebyl nikdo důležitý“.

Regarding old George: In 2016 he was a foreign desk officer for State Dept Policy and Regional Affairs for Europe and in 2017 he wrote a whiny thesis for his masters that needed clearance from the Marines.



He exists.



His importance doesn’t. — Sarah Ashton-Cirillo (@SarahAshtonLV) June 18, 2024

Před šesti týdny ovšem Dusoe odešel do Ruska. Novinář se ho ptal, zda tedy zběhl z USA a Dusoe vysvětlil, že určitě odešel kvůli politice Spojených států, takže v jistém smyslu ano. „Ale ne jenom kvůli zahraniční politice Spojených států, ale obecně kvůli směru, kterým jde Západ, jak v domácí, tak zahraniční politice,“ dodal. Také popřel, že by jeho rozhodnutí vycházelo z toho, že by se domlouval s ruskými činiteli.

Jeho poslední štace byla americký institut pro výcvik diplomatů. Kde po něm požadovali, aby držel minutu ticha za „oběti rasismu“. Dusoeovi bylo jasné, že se jedná o minutu ticha za „oběti antisemitismu“, ale vadilo mu, že není žádná minuta ticha za oběti izraelského bombardování. Minutu ticha nakonec držet nemusel, ale došlo mu, že v důsledku by musel dělat věci, které jsou proti jeho morálnímu přesvědčení, musel by se ozvat a to by znamenalo konec jeho kariéry.

Svým kolegům ani nadřízeným se se svou opozicí vůči americké zahraniční politice nesvěřil, šlo dle něho o soukromou záležitost. Novinář se zeptal, zda je v diplomatickém sboru prostor pro kritiku zahraniční politiky. „V minulých vládách ano, ale na západě obecně věci nabraly spád. Opozice není něco, co by se dnes moc tolerovalo. Lidé jsou přinejmenším pod bičem cancel kultury (cancelled), berou jim práci, možnosti povýšení. Pravděpodobně víte o Hatchově zákonu (zákon, který brání úředníkům ve vyvíjení politických aktivit – pozn. red.) který brání ve vedení politické kampaně a politické diskriminace. Ten už se od roku 2020 nedodržuje. Otevřeně kritizují například bývalého prezidenta Trumpa, na setkáních a při výcviku otevřeně znevažují lidi s tradičními a konzervativními názory, dnes za to nejsou žádné tresty. Naopak trest za to, pokud proti tomu vystoupíte, je, že ztratíte možnost postupu, přijdete o kariéru,“ pokračoval Dusoe.

US diplomat ‘defects’ to Russia!



Meet George Dusoe. He served in Afghanistan, Iraq. Is critical of Ukraine policy. Gaza was the last straw. Five years from a lucrative pension. But he couldn’t take it anymore. Quit out of protest and moved to Russia. Had a fascinating chat with… pic.twitter.com/CJZN8biPoT — Johnny miller (@johnnyjmils) June 17, 2024