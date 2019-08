Zbláznili jste se? Poslanykně STANu čelila dotazu čtenáře. Šlo o vodu

Že je voda jedním z nejdůležitějším zdrojů nutných pro přežití, o tom by diskutoval málokdo. Ale měl by tento fakt být zakotvený v Ústavě? Jak píše iDNES, šest poslanců hnutí STAN navrhlo změnu Ústavy se zněním, že každý má právo na pitnou vodu a že vodní zdroje jsou ve správě státu. Své návrhy představili také lidovci a komunisté. Nicméně podle ministerstev návrh STANu neřeší některé důležité otázky, například soukromé studny. Anketa Jste pro schválení manželství homosexuálů? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 2471 lidí

Předložený návrh je podle Ministerstva zemědělství v rozporu se základními principy vodního hospodářství v České republice. Stejně jako další úřady tvůrcům novely vytklo, že z ní nevyplývají praktické dopady. „Není například jasné, zda je cílem zajistit připojení všech nemovitostí na vodovodní soustavu,“ uvedlo Ministerstvo zemědělství.

„Z návrhu není zřejmé, jakým způsobem bude právo na pitnou vodu v praxi realizováno,“ přidalo se k výtkám Ministerstvo životního prostředí. Ministerstvo zdravotnictví upozornilo na to, že novela by měla dopad na soukromé studny. „Studnu na soukromém pozemku by dle nové právní úpravy mohl spravovat stát a pitná voda by z ní byla odebírána na základě rozhodnutí obce,“ uvedlo.

Starostové návrh předložili kvůli tomu, že se privatizace vodárenské infrastruktury podle nich neosvědčila, protože soukromé zahraniční společnosti do ní dost neinvestují a stávají se havárie. Následné ztráty vody stejně jako opravy pak hradí domácnosti, stojí ve zdůvodnění.

O tomto tématu také pro ParlamentníListy.cz hovořil Radek Novotný. Tvrdí například: „Voda je pro stát tím, čím je krev pro člověka. Pokud stát rezignuje na správu strategického odvětví vodárenství jako služby lidem, tak se monopol vody stane zdrojem dolování zisků, protože jediným cílem soukromých firem je dostat co nejvíce peněz od lidí na své účty v zahraničí a monopol je k tomu fantastická příležitost.“ A údajnou korupci pak rozvíjí dále.

Ochranu vody si jako téma zvolila jedna ze čenářek našeho webu, když položila tento dotaz poslankyni STAN: „Zbláznili jste se? Fakt myslíte, že má být v Ústavě, že je voda vzácná a že se s ní má šetřit? To je přeci jasné, možná by u některých stačila větší osvěta, ale myslím, že na tom jsme tak špatně. Navíc když už, tak se plýtvá i pitnou vodou a to budou za chvíli limity i na to, kolik toho můžu nebo nemůžu denně zkonzumovat? Hlavně, že kvůli obstrukcím Zemana nikdo změnu Ústavy nenavrhuje. Proč?“

Poslankyně odpověděla, že fakt, že je voda vzácná, nemusí být samozřejmý pro všechny. „Změna, kterou navrhujeme, na jedné straně stanovuje právo každého občana na pitnou vodu a prioritizaci užití vody. Na straně druhé stanovuje, že voda je veřejným statkem, se kterým mohou ostatní subjekty nakládat pouze podle státem daných pravidel. Zkrátka s vodou je nutné zacházet jako s cenností a začít uvědomovat si to musí velcí agropodnikatelé, typicky pan premiér.“

Krutáková také odpovídala na další dotaz, který s vodou a jejím nedostatkem souvisel. „Jak je možné, že se kalamita s kůrovcem stupňuje, a ne naopak? Nehrozí, že budou další generace bez lesů? Jak je možné, že se tak přemnožil? Za to můžou politici, protože jste problém neřešili včas, nebo kdo? A není současné sucho umocněno právě i tím, že jsou ve velkém káceny lesy, kde se voda přirozeně zadržuje?“ tázala se Ema Zenková.

„Přemnožení kůrovce je nejen u nás, ale i třeba na Slovensku a v Polsku dáno primárně dvěma věcmi – dlouhotrvajícím extrémním suchem a monokulturní povahou našich lesů. Jinými slovy, sucho, málo vody a fakt, že naše lesy tvoří hlavně smrky, velmi napomáhá k šíření kůrovcové kalamity,“ tvrdí poslankyně STAN. A dodává, že z tohoto důvodu STAN dlouhodobě upozorňuje na to, aby vláda přijala fungující opatření, kterými by se zvýšila schopnost naší krajiny zadržovat vodu. „To je kromě vysazování dalších druhů dřevin totiž jediné dlouhodobě udržitelné opatření, které kůrovce dokáže zastavit,“ míní poslankyně.

autor: kas