Zcela jiný pohled na osvobození Kočnera. Od autorky, která se rozešla s bratislavskou kavárnou

reklama

Anketa Je Česká republika dobře řízenou a vedenou zemí? (Ptáme se od 2.9.2020) Ano 59% Ne 41% hlasovalo: 8254 lidí

Novinář Jakub Patočka, který rozhovor vedl, připomněl, že režisérka už dříve naznačovala, že není přesvědčena o Kočnerově vině. Kočner byl obviněn z objednávky vraždy novináře Kuciaka. „Zdůvodnění rozsudku jsem ještě neviděla celé, ale jak to dlouhodobě sleduji v detailech, větu, kterou citují média, že ‚Rozsudek může být založený jen na takových důkazech, které úplně usvědčují obžalované‘, chápu. Média udělala z Kočnera výkladní skříň zla a odsoudila ho předem, čímž vznikl i silný narativ o jeho vině. A společnost tomu plně uvěřila,“ uvedla k tomu Piussi.

V rozhovoru mimo jiné dodala, že když přijede do Bratislavy, cítí „jednolitou odmítavou masu“. „Novináři jsou v zajetí ideologie, nyní například doktríny „Kočner je vrah“ namísto toho, aby se snažili neúprosně trvat na principu právního státu,“ uvedl Piussi s tím, že i Kočner má právo na spravedlivý proces, což mnozí nejsou ochotni akceptovat.

V rozhodnutí soudu má režisérka zjevně důvěru: „Pokud je Kočner vinen, což je jistě možné, měla prokuratura a policie poskytnout takové důkazy, aby to bylo neprůstřelné, aby o tom nebylo možné pochybovat. Žádné takové důkazy se ale zřejmě neobjevily. O soudcích, kteří rozhodovali, si přitom myslím, že patří mezi nejlepší na Slovensku. Žádné pochybnosti o nich se neobjevily v médiích ani v průběhu procesu — až najednou teď.“

Na dotaz, proč si tedy všichni pozorovatelé na Slovensku myslí, že objednatelem vraždy je právě Kočner, Piussi odpověděla: „Myslím, že všichni si to nemyslí. I reakce na můj film ukázaly, jak je slovenská společnost v této věci rozdělená.“ Dále poukazuje na některé problematické věci v důkazním řízení. „Podle prvních důkazů byl jako vykonavatel vraždy nejprve obviněný Tomáš Szabó. Potom se ale k vraždě přiznal Marček, který u ní nejdřív figuroval jako řidič. Hlavní svědek Andruskó, který usvědčuje Kočnera a Zsuzsovou z objednávky vraždy, začal spolupracovat s policií, což pro něj představovalo možnost snížení trestů v této i v dalších jeho trestních kauzách. Přesto soud Andruskóvu výpověď akceptoval a použil jako důkaz pro usvědčení vykonavatele vraždy, což je zvláštní. Naopak v případě usvědčení Kočnera jeho výpověď nepovažoval za validní, což dává větší logiku.“

Psali jsme: Kočner zproštěn obžaloby? To nemá logiku... Veřejnoprávní novináři ve studiu ČT. A bylo zle

Padla také otázka, jak se Piussi dívá na to, že Kočner a jeho údajná spolupracovnice Zsuzsová byli zproštěni viny jedině díky svým kontaktům na nejvyšších místech: „Myslím, že je to hloupost. Že justice na Slovensku v mnoha případech selhává a má právem kriticky nízkou důvěru veřejnosti, je pravda. Ale i proto vznikl Specializovaný trestní soud. A bylo vyvinuto velké úsilí, aby tam působili opravdu ti nejlepší.“ A dodala: „Neříkám tím, že Kočner a Zsuzsová jsou nevinní, ale v rozhodnutí tohoto soudu mám důvěru. Zřejmě opravdu chyběly nesporné důkazy.“

Na dotaz, zda má Piussi pochybnosti o Kočnerově vině, ji napadá nějaké jiné možné vysvětlení, režisérka odpověděla tajemně: „To nechci říkat. Když to člověk řekne do médií, okamžitě si zavře všechny možné cesty. Mám-li informace, které mi nikdo neřekne na kameru, jak s nimi mám pracovat? Přitom jsou to třeba jen různé verze, které pouštějí lidé v tajných službách, aniž by bylo jasné proč. Můj film přece dává také obraz toho, v jakém jsou u nás tajné služby rozkladu.“

A přidala i srovnání s Českou republikou: „V České republice je BIS, která dělá svou práci ve srovnání se Slovenskem úplně perfektně. Na Slovensku je SIS rozvrácená. Jsou to kšeftaři. Teď ji převzala strana mafiánského místopředsedy parlamentu Borise Kollára, ředitelem se stal Lukáš Pčolinský, a to nedává nejmenší naději, že by se mohlo něco zlepšit.“

A jaká je podle ní šance, že odvolací soud nakonec přece jenom rozhodne o Kočnerově vině? „Podle mě je právě důležité, že se teď spustí další dokazování. A je klidně možné, že sesbírají další důkazy. Pokud jich budou mít proti Kočnerovi dostatek, nechť ho odsoudí. Budu ráda. Ale debata se nemá vést jako dnes v rovině ‚věřím‘, ‚nevěřím‘. V něčí vinu nelze věřit. Buď jsou tu nesporné důkazy, anebo nemůže padnout odsuzující rozsudek,“ myslí si režisérka a dodala k tomu: „Všichni přece máme chtít i v našem vlastním zájmu, aby důkazy proti komukoli byly sesbírány jako neprůstřelné. Vždyť je to celé hodně špatná vizitka slovenských institucí. Byl to nejsledovanější proces v dějinách samostatného Slovenska. A dopadne takto… Mediálně se označí viník. Je osvobozený. A tak se média snaží zachránit svou reputaci vytvářením dojmu, že soudy jsou zkorumpované… Jak už jsem řekla, tak to ale podle mě v daném případě opravdu není.“

Psali jsme: Schwarzenberg: Klaním se panu předsedovi Vystrčilovi a blahopřeji mu Kandidátní listiny do Senátu: Obvod 24 – Praha 9 Kandidátní listiny do Senátu: Obvod 21 – Praha 5 Kandidátní listiny do Senátu: Obvod 18 – Příbram

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.