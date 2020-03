Zdechovský nachytal premiéra: Podle Babiše jsem zastupoval šmejdy? Asi zapomněl, že jsem dělal i pro něj...

reklama

Bestie totiž podle Babie znamená to, že je poslankyně Kovářová urputná a má tah na branku. Podle svých slov má opoziční poslankyni rád a pro hnutí STAN je jí škoda. Česká televize podle něj nahrála jeho soukromý hovor s ministryní financí Alenou Schillerovou, jejž pak odvysílala. Bestie tak nebyla veřejným výrokem, dušuje se Babiš.

„Jsem připraven se jí omluvit. Ale říkám, byl to soukromý rozhovor. Mnoho politiků mě opakovaně veřejně uráží včetně pana Zdechovského a Peksy, ale zatím jsem to nechával bez komentáře,“ uvedl Babiš v rozhovoru pro Právo. Zdechovský i Peksa upozorňují na Babišův střet zájmů. Podle jeho slov lidovecký europoslanec křižáckou výpravu proti němu dlouho připravoval a koordinoval s jediným cílem – poškodit jej a tím pádem i Česko.

„Co také čekat od člověka, který u nás zastupoval šmejdy, kteří okrádali lidi. Je to jen přenesení politiky ČR do Bruselu, snaha odstranit premiéra a po Polsku a Maďarsku další útok na V4,“ uvedl v rozhovoru Babiš. A právě na to reagoval Zdechovský na svém twitteru.

„Pan premiér Andrej Babiš dnes o mně prohlásil: ‚Co také čekat od člověka, který u nás zastupoval šmejdy, kteří okrádali lidi.‘ Asi si vzpomněl na to, že jsem kdysi jako krizovy manažer pracoval i pro Agrofert,“ uvedl s úsměvem Zdechovský.

Zdechovský v minulých dnech prostřednictvím sociální sítě informoval, že se rozhodl právně bránit proti výroku premiéra Andreje Babiše (ANO), který ho na tiskové konferenci označil za vlastizrádce. Ostrá slova proti europoslancům šéf vlády použil kvůli tomu, že v Evropském parlamentu otevřeli téma jeho možného střetu zájmů.

„Ve své práci se rozhodně nenechám zastrašit. Mafiánské praktiky nemají v naší zemi místo. Během mise CONT se ukázalo, že střet zájmů Andreje Babiše je větší, než se zdálo. Proto se Andrej Babiš bojí a snaží se nás zastrašit. Proti označení vlastizrádce se rozhodně budu bránit právní cestou,“ napsal europoslanec prostřednictvím svého twitteru.

Babiš svá slova pronesl na tiskové konferenci věnující se z velké části aktuální hrozbě koronavirové nákazy. Po sdělení týkajícím se koronaviru Babiš zopakoval, že ve střetu zájmu není a v řešení svých majetkových záležitostí postupoval podle českého zákona.



Své sdělení formuloval poté, co do České republiky přijela kontrolní komise Evropského parlamentu, aby se zabývala možným střetem zájmů Babiše ve vztahu k čerpání evropských dotací jeho Agrofertem, který dočasně odložil do svěřenského fondu. Tým vede předsedkyně Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu Monika Hohlmeierová. V delegaci bylo pět členů výboru, šestým europoslancem ve skupině byl Peksa, který členem není.

„Určitě pan Zdechovský a pan Peksa jsou vlastizrádci. To jsou čeští poslanci, kteří by měli hájit české zájmy a nepoškozovat české zájmy. ... To jsou lidi, kteří pomlouvají naší zemi a lžou. Ta paní (Hohlmeierová) je totálně pomatená, protože ona nechápe, jak fungují evropské dotace a jak se přidělují,“ pronesl Babiš, s tím, že podobné výbory fungují i za peníze českých daňových poplatníků.

Následně o Monice Hohlmeierové předseda vlády pronesl, že je „trošku pomatená“: „Ona je trošku pomatená a nerozumí, jak fungují Evropské dotace. Tahle mise je samozřejmě politická a nemá ani smysl pro mě.“ „Žádný střet zájmů nemám, protože jsem postupoval podle lex Babiš,“ pravil premiér. Postěžoval si, že některá média proti němu stále vedou kampaň; tento výjezd výboru Evropského parlamentu je podle Babiše součástí oné kampaně, a víc k tomu prý nemá co říct.

Peksa po projevu premiéra uvedl, že Babišův slovní atak by mohl vyvolat vlnu nenávistných reakcí. Té již podle něj nyní oba dva europoslanci čelí na svých facebookových profilech. Europoslanec Tomáš Zdechovský se proti slovům ministerského předsedy tvrdě ohradil a vyzval ho k okamžité omluvě. Babiš se nakonec omluvil, to však europoslancům nestačilo.

„V rozhovoru na Frekvenci 1 se mě redaktorka zeptala, co říkám na to, že po mém vyjádření, že jsou europoslanci Tomáš Zdechovský a Mikuláš Peksa vlastizrádci, jim někdo vyhrožuje smrtí. Odpověděl jsem, že mě to mrzí, asi jsem to přehnal. Omlouvám se za to. Byla to nadsázka,“ napsal na twitteru.

„Pan premiér se ‚omluvil‘ za termín ‚vlastizrádce‘, aby vzápětí dodal, že poškozujeme zemi. Oceňuji snahu, ale když bráníme právní stát, peníze daňových poplatníků a rovný přístup drobných zemědělců k dotacím, děláme tím svou práci. Shazovat to jako poškozování ČR je trapné,“ vzkázal Babišovi Peksa.

Zdechovský zdůraznil, že by se měl jako demokratický politik distancovat od radikálů.

„Pane premiére, škrtněte si slovo ‚asi‘ a omluvte se jako chlap. Já i moje rodina omluvu rádi přijmeme. Měl byste se distancovat od lidí, kteří nám začali psát, že nás zabijí. Podle mě o jejich podporu demokratický politik nestojí. Přeji Vám i Vaší rodině vše dobré,“ napsal Zdechovský.

