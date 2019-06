Zdeněk Svěrák vynadal národu. Babiš, Putin, ČT! A vyslovil výhrůžku

Zdeněk Svěrák v rozhovoru řekl, že někdy uvažuje, že by se měl víc politicky angažovat, ale zůstává raději komikem, protože svou práci považuje za důležitější než politiku. „Samozřejmě, nastane-li mezní situace, jako je volba prezidenta, snažím se houževnatě, aby někdo nevyhrál. To se pak zapřáhnu do vozu a snažím se táhnout a bojovat. Bohužel, zatím jsem své bitvy prohrál,“ povzdechl a jako příklad dal prezidentské duely Zeman vs. Schwarzenberg a Drahoš vs. Zeman. Ale je rád, že se do Senátu dostal David Smoljak. Anketa Myslíte, že demonstrace ,,Milionu chvilek" svrhnou Babišovu vládu? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 11727 lidí

Prý ho těší, že se na náměstích schází tolik lidí. „Mě trápilo, jak je možné, že mým spoluobčanům nevadí, co popuzuje mne, totiž, že člověk, který je obžalován anebo je z něčeho podezřelý a má nejvyšší mocenskou pozici ve státě, nemá potřebu co nejrychleji dokázat, že je nevinen.“ Že Andrej Babiš vyměnil ministra spravedlnosti, když byl obviněn, označil za „neskutečnou drzost“. Fotogalerie: - Manželství pro všechny

Reportér také zmínil Svěrákův závěrečný projev v O2 aréně. V něm Zdeněk Svěrák pravil: „Já bych vám chtěl ještě něco říct. V opeře Libuše Bedřicha Smetany se zpívá, že český národ neskoná. Já mám obavu, že skoná. Začíná to tím, že ztratí rozum. Což se nám přihodilo přesně před týdnem (volby do Poslanecké sněmovny, pozn. red.). Potom začne hynout na tom, že Češi nechtějí mít děti. Chci vám poděkovat, rodiče, kteří je máte a kteří jste vzali na sebe ty starosti a radosti, co s dětmi jsou. Prosím, vychovejte z nich moudré občany, ať ten konec aspoň oddálíme.“ Scenárista a herec se reportérovi přiznal, že byl tehdy zděšený z nového rozložení politických sil, a tak se neudržel.

Ale Svěrák našel i pozitiva, i když s varováním. Justice podle něj „dosud není poleptána žíravinou“, a podobně se to údajně má s Českou televizí a s Českým rozhlasem. „Až na ty dojde – a já si myslím, že na ně mají políčeno – pak se zase zapřáhnu do protestního vozu,“ varuje herec. Také dodal, že má starost o životní prostředí: „Nechápu, jak málo bubnovali vědci na poplach, když museli tušit, že oceány budou natolik znečištěné, že některé ostrovy z plastů jsou veliké jako Francie. Taky mám strach z toho, jak rychle ubývá hmyzu i ptáků. Má to své příčiny v jedování půdy, velkých lánech finančně výhodných plodin a mizejících porostech. Zisk je jediný pán,“ přidává Svěrák relativně průhlednou narážku na řepku.

Zdeněk Svěrák také prohlásil, že se bojí, že brexit odstartoval něco, co se hodí do karet ruskému prezidentu Putinovi, a bojí se též o Evropskou unii. „Divím se našemu obyvatelstvu, jež bylo ve velké většině pyšné, že nás mezi sebe Evropané vzali, a teď přemýšlí o tom, jestli je to pro nás výhodné,“ říká. A dodává: „Přece je jasné, že kdybychom z Unie vystoupili, je to smrtící.“ Se svým národem si prý moc nerozumí.

Svěrák se podobně vyjadřoval již před volbami do Evropského parlamentu, kdy nabádal voliče, aby ve volbách volili ty, kteří jsou příznivci EU. „Prosím vás, dejte svůj hlas těm, kteří ji chtějí zachovat a zdokonalit, a ne těm, kteří ji hodlají zničit.“

