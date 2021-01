Zdešení v neziskovkách i médiích: Ti strážci hranic EU nepouštějí migranty, co to je?

reklama

První uniforma Evropské unie. Kdo ji nosí? Pracovníci agentury Frontex, zodpovědné za ochranu hranic. Počet jejích pracovníků se má postupně rozrůst až na 10 000. Zastánci této agentury v tom vidí pokrok a příklad první funkční evropské instituce. Kritici naopak říkají, že se tím prosazuje „pevnost Evropa“. Například Giulia Laganà, expertka na migraci z Open Society European Policy Institutu říká, že Frontex se chce podobat protiimigračním agenturám v USA. „Cílem je nepustit do Evropy co nejvíc lidí, za jakoukoliv cenu,“ tvrdí. Anketa Přímo na covid v Česku zemřela zhruba 1/3 lidí, kteří jsou uváděni jako oběti, uvedl ministr Blatný. Měl to říkat? Ano 93% Ne 7% hlasovalo: 2811 lidí

Agentura dle Financial Times čelí kritice za nevyřešené incidenty s tzv. nelegálními odsuny, do kterých se prý zapletla. A navíc, v prosinci minulého roku na centrále došlo ke kontrole OLAF, Evropského úřadu pro boj proti podvodům. Frontex tvrdí, že s úředníky spolupracuje a samotná kontrola ještě neznamená, že k pochybení došlo.

Odsuny se nejvíc řeší v souvislosti s Řeckem, kde neziskové organizace tvrdí, že se jich Řecko opakovaně dopouští a Řecko to vytrvale odmítá. Dle Financial Times se nejméně šestkrát pracovníci agentury buď přímo zúčastnili, nebo přihlíželi odsunům. V říjnu pracovníci švédské pobřežní stráže uvedli, že je pracovník Frontexu odrazoval od toho, aby nahlásili incident, když Řekové odsunuli migranty poblíž ostrova Chios. Frontex dle Financial Times nechce jednotlivé případy komentovat, protože běží interní řízení. A pokud by se ukázala podezření jako oprávněná, tak by agentura prý změnila své mechanismy, aby vždy došlo k nahlášení incidentu.

Jedno je jisté. Nehrozí, že by Frontex neměl do čeho píchnout. Dle migrační agentury OSN libyjská pobřežní stráž zachytila 80 migrantů na cestě do mezinárodních vod. Agentura dále uvádí, že už 300 lidí bylo tento rok navráceno a jsou momentálně v těžkých podmínkách v táborech. „Nikdo by neměl být vracen do Libye,“ tvrdí organizace. Dle Al Jazeery se nedávno jeden z člunů, které pašeráci používají, převrátil a 43 migrantů utonulo. Dle agentury všichni utonulí pocházeli ze západní Afriky.

?? Today, over 80 migrants were returned to Libya by the coast guard.



So far this year, some 300 people, including women and children, were returned to the country and ended up in detention.



We reiterate that no one should be returned to Libya. pic.twitter.com/NnicqTB8sK — IOM Libya (@IOM_Libya) January 22, 2021

Psali jsme: Biden bude první den v úřadu masivně škrtat, co zavedl Trump: Imigrační omezení, klimatická dohoda... Exsenátor Valenta ve varu: Migranti si snad myslí, že jim tu budou lítat pečení holubi do úst Covid, covid, covid. Jsou zde ale i jiná důležitá témata, o kterých se nemluví, varuje Zbořil Ministr Hamáček: Nezapomínáme ani na problematiku migrace

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.