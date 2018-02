Zdražení aut! Od TOP 09 přišla jasná informace o dopadech vystoupení z Evropské unie

Skupina neakceptovala, že kdokoliv jiný než Britové bude určovat pro sebe svá pravidla, a chce, aby se premiérka čili Británie soustředila na budoucí obchodní vztahy v duchu pravidel Světové obchodní organizace. „Dle těchto pravidel budou britská auta subjektem zhruba 10% cla, autodíly pak poloviny. Konzultační firma PA odhaduje, že náklad na výrobu jednoho auta v Británii vzroste o víc něž 60 000 korun. Ty zaplatí buďto lidé, co si auto koupí, nebo zaměstnanci poklesem mzdy či ztrátou práce,“ píše Niedermayer ve svém příspěvku.

„Server zabývající se logistikou výroby zase odhadl, že tamní vláda bude muset najmout, vyškolit a platit dalších 3 000–5 000 celních úředníků. Ti budou firmám komplikovat jejich výrobu. Třeba Honda, která na ostrovech vyrábí auta pro evropský trh, pracuje se zásobou dílů jen na 1 hodinu a potřebuje denně díly z kontinentu, které vozí 350 kamionů. Z nichž mnoho stráví na kontrole zmíněnými úředníky dlouhé, předem neodhadnutelné hodiny. Náklad na zastavení linky kvůli zpoždění na 15 minut je prý 850 000 liber. Dle analytiků tyto ztráty či rizika bohatě ospravedlní výstavbu nové továrny na kontinentu,“ zmínil dále europoslanec.

Podle něj jde jen o malý fragment nesmyslu zvaného Brexit, na němž samozřejmě budeme tratit i my. „Ale mnohem méně, neb zbytek trhu EU je násobně větší než trh UK, na který bude horší přístup,“ podotkl Niedermayer.

„Není divu, že se dnes objevila informace, že premiérka by uvítala delší přechodné období. Aby se lépe UK na Brexit připravila. To však kategoricky odmítá velká část konzervativců, neb ‚členství v Unii bez členství‘ totiž není jejich hrdé převzetí kontroly... Škoda, že o tom pánové a dámy nepřemýšleli dříve. Doufám, že to alespoň poučí ty, co by chtěli poslouchat jejich následovníky...“ uzavřel Niedermayer.

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Celý příspěvek europoslance Niedermayera:

Brexitovné? Třeba auta dražší o 60 000...

Skupina více než 60 poslanců vládních konzervativců vyzvala premiérku, aby "zajistila návrat moci do rukou UK", neakceptovala, že kdokoliv jiný než Britové budou určovat pro sebe svá pravidla a aby se soustředila na budoucí obchodní vztahy v duchu pravidel Světové obchodní organizace.

Dle těchto pravidel budou britská auta subjektem zhruba 10% cla, autodíly pak poloviny. Konzultační firma PA odhaduje, že náklad na výrobu jednoho auta v Británii vzroste o víc něž 60 000 korun. Ty zaplatí buďto lidé, co si auto koupí, nebo zaměstnanci poklesem mzdy či ztrátou práce.

Server zabývající se logistikou výroby zase odhadl, že tamní vláda bude muset najmout, vyškolit a platit dalších 3-5 000 celních úředníků. Ti budou firmám komplikovat jejich výrobu. Třeba Honda, která na ostrovech vyrábí auta pro Evropský trh, pracuje se zásobou dílů jen na 1 hodinu a potřebuje denně díly z kontinentu, které vozí 350 kamiónů. Z nichž mnoho stráví na kontrole zmíněnými úředníky dlouhé, předem neodhadnutelné hodiny.

Náklad na zastavení linky kvůli zpoždění na 15 minut je prý 850 0000 liber. Dle analytiků tyto ztráty či rizika bohatě ospravedlní výstavbu nové továrny na kontinentu.

Je to jen malý fragment nesmyslu zvaného Brexit. Na něm samozřejmě budeme tratit i my, ale mnohem méně, neb zbytek trhu EU je násobně větší než trh UK, na který bude horší přístup.

Není divu, že se dnes objevila informace, že premiérka by uvítala delší "přechodné období". Aby se lépe UK na Brexit připravila. To však kategoricky odmítá velká část konzervativců, neb "členství v Unii bez členství" totiž není jejich hrdé převzetí kontroly.... Škoda, že o tom pánové a dámy nepřemýšleli dříve.

Doufám, že to alespoň poučí ty, co by chtěli poslouchat jejich následovníky...

Psali jsme: Z toho se nevykecáte. Krysy vylézaly z kanálů a zabíjely s podporou USA. Tereza Spencerová doplňuje zprávy ze Sýrie a přirovnává Junckera k Brežněvovi... Protože zase navrhoval „Ču*áci z ČT“: Po Robertu Zárubovi to rozmává i žena z Kavčích hor. Zásadně se vyjádřil i Kalousek, zapojen Dominik Hašek Petr Pithart vyzval k tomu, abychom vyčítali Edvardu Benešovi jeho postup během tzv. „Vítězného února“ Konflikt s Ruskem! Robert Záruba: Naši hokejisté nechali vyhodit z tréninku ruské kamery

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef