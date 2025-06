Ze Slovenska: „Němci a Francouzi už dávno nežijí z toho, co vyrobí, ale z toho, co seberou nám.“

Spolek Svatopluk pořádal konferenci pod názvem Společně ve střední Evropě. Konferenci zahájily úvodními proslovy osobnosti české a slovenské politiky. Ze strany Slovenska vládní politici, ze strany české opoziční politici. Jako další svým projevem utužil česko-slovenské vztahy předseda Slovenské národní strany a místopředseda Národní rady Slovenské republiky Andrej Danko.

Ten začal svůj proslov naším společným nešvarem. Humorem. „Máte dobré pivo a nejlepší bratry, Slováky,“ vyznal lásku k české kultuře Danko. A hned připojil vzpomínku, jak jednu hovořil v české sněmovně. „Když jsem mluvil v českém parlamentu, na konci jsem měl potlesk, a Radek Vondráček povídá – to tleskají, že už odcházíš,“ popsal Danko. „Máme společný trochu cynický humor, to nás také spojuje,“ dodal.

Ale pak zvážněl a popsal náš vztah k zemím západní Evropy. „My, bratrské národy, musíme být spolu proti západní rozpínavosti. Všechno spěje k tomu, že Francie a Německo budou otevřeně tlačit svoje zájmy. A my, menší státy, se budeme muset znovu spojovat,“ popsal, jak se musí změnit naše politika, abychom se nestali jen pátým kolem u vozu západní politiky.

Podle něho nestačí jen s nostalgií hledět do minulosti a hýčkat si naše bratrství. „Kdybychom hleděli jen do minulosti a nehleděli do budoucnost, nedopadlo by to dobře,“ připomněl Danko.

A připojil se k svému kolegovi ve vládní koalici Slovenské republiky v kritice vlády Petra Fialy. „I ve vaší zemi jsou lidé, které z klobouku vytáhly zájmové skupiny nebo neziskové organizace a představily je národu jako ty, které má následovat. A přitom to jsou jen prázdné figurky,“ zmínil Danko o české politické scéně.

Vysvětlil i to, jak se Slováci dívají na zákaz nákupu plynu z Ruska. „My, napojení na východní suroviny, trpíme. Říkají, že máme nakupovat předražený zkapalněný plyn, ale po molekulárním výzkumu zjistíme, že je to stále ruský plyn,“ podotkl Danko.

A jak jsme na tom v rámci Evropské unie? „Němci a Francouzi už dávno nežijí z toho, co vyrobí, ale z toho, co seberou nám. A my máme být šťastní, že tady máme západní investice,“ odmítá takovou polohu pro naše národy Andrej Danko.

Popsal i to, jak chápe válku na Ukrajině. „Když chcete ovládat kolonii, musíte vyvolat konflikt. Rusové a Ukrajinci se zabíjejí, vraždí, a pak jim, Ukrajincům, ‚někdo‘ ukradne nerostné zdroje,“ nesouhlasil s takovou politikou novodobého kolonialismu Danko.

„Naše vztahy nerozbije nikdo!“ zvolal na konci projevu zaníceně Andrej Danko.