Že by Rusové riskovali ostudu ohrožením Novotného? Jiří Čunek o egu starosty Řeporyjí. A o své obří nemocnici ve Zlíně

„V České republice se tak velká nemocnice nepostavila třicet let, protože veřejná správa a někteří politici se otáčejí dozadu, stále se zastavují a na něco čekají. Pak se vymlouvají, proč nemohli něco udělat. Já jsem to nikdy nedělal, doslova to nesnáším,“ říká k plánované stavbě zlínské nemocnice za osm miliard korun tamní hejtman a senátor Jiří Čunek. Ta prošla jen těsnou většinou hlasů, zato už dvakrát. Splácení úvěru se nebojí, v krizi se totiž kraj podle senátora nemá chovat jako domácnost, ale podporovat investice. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz komentoval i aktuální dění kolem koronaviru a policejní ochranu tří pražských komunálních politiků, která mu připadá přitažená za vlasy.

reklama

Anketa Která TV teď přináší nejlepší zpravodajství? (Ptáme se od 12.5.2020) ČT24 8% Nova 70% CNN Prima News 9% Barrandov 13% hlasovalo: 5147 lidí Novou nemocnici ve Zlíně za osm miliard korun, znovu s těsnou většinou (23 hlasů z 45) schválili krajští zastupitelé. Znovu proto, že Ministerstvo vnitra si opakované projednání vyžádalo kvůli možnému porušení procesů při schvalování. Stavbu prosazujete již delší dobu. Nebylo by lepší, aby tak velký a nákladný projekt našel širší shodu mezi zastupiteli?



Určitě ano, ale mentální nebo politická připravenost jim zabránila hlasovat pro. Některým z nich se nedá nic vysvětlit – těch je naštěstí menšina – a chápou pouze věci, na něž dosáhnou. Ti ostatní si vzali jako politický projekt být proti tomu, co jsem navrhl.



Proč si myslíte, že to mají jako politický projekt? Má to souvislost s vaší osobou?



Určitě je to spojeno i s mou osobou, protože v politice věci bohužel nefungují tak, že co je dobré pro občany, je dobré i pro politiky. Mnozí politici prostě nebudou podporovat skutečně dobrý projekt, který nevymysleli, protože žárlí na ty, kdo ho vymysleli. Blízkost krajských voleb je paralyzuje.



Co říkáte ke kritice, že v době koronaviru, kdy se kraje, obce i stát musí starat o stagnující ekonomiku, je osm miliard až příliš velká investice? Navíc se zadlužením tří miliard korun?



To říkají politici, kteří si neuvědomují, že rodina je ohrožena nemocí, smrtí či jinými vlivy, což může ohrozit splácení úvěru. To se kraji ani obci stát nemůže. Stát, kraj ani obce – tedy veřejné subjekty – se mají chovat jako domácnosti při utrácení na svůj provoz. Ale co se týká potřebných investic, musí se chovat naopak. S rozmyslem, ale hlavně ne ustrašeně. Zvláště investice do zdraví musí mít prioritu a nejlépe se realizují, když ekonomika padá dolů, ceny prací jsou příznivé a krajskými investicemi se zároveň pomáhá ekonomice. A tak se máme chovat. Tento rok má zlínský kraj rozpočet přes 14 miliard korun. Po stavbě nemocnice budeme splácet úvěr 200 milionů korun ročně. To nás nijak neohrozí. Psali jsme: Proč jste pro to hlasovali? Zlínská ODS hubuje exšéfa BIS, svého zastupitele, kvůli ,,Čunkově nemocnici" Čunek má problém. V kraji mnozí nechtějí jeho nemocnici. A teď ukazují, kolik to doopravdy má stát a o co kvůli tomu lidé přijdou Hejtman Čunek: Žádám rovný a spravedlivý systém odměňování všech poskytovatelů zdravotní péče Senátor Čunek: Ve fakultních nemocnicích se špatně hospodařilo, nebo dokonce kradlo

Neobáváte se, že po volbách může být celý projekt zastaven, když nemá větší podporu v politickém spektru? Tomáš Pajonk ze Svobodných řekl, že jde o utracení 350 milionů korun za přípravu projektu a rozhodovat se bude stejně až po volbách.



Dobře vím, že mnozí z těch, kdo hlasovali proti, vidí a vědí, že projekt je výborný. Neobávám se, že by nepokračoval. Navíc, jestli bude nemocnice tím hlavním volebním tématem, tak občané budou vědět, o čem hlasují, a rozhodnou, zda ji chtějí, či nikoliv. Nebyli jsme zvoleni na půl roku, na dva nebo tři roky. Byli jsme zvolení na čtyři roky a máme tento čas zcela věnovat práci pro občany. V České republice se tak velká nemocnice nepostavila třicet let, protože veřejná správa a někteří politici se otáčejí dozadu, stále se zastavují a na něco čekají. Pak se vymlouvají, proč nemohli něco udělat. Já jsem to nikdy nedělal, doslova to nesnáším.



Podle iHned.cz se o celou nemocnici zajímá hospodářská kriminálka. Je to pravda? A o co jde?



Pokud vím, tak došlo k udání. Nevím, zda bylo anonymní nebo podepsané, ale jde o naprosto standardní a automatickou záležitost, která u nás nastává v případě politického boje. Někteří političtí konkurenti, když nevědí kudy, tak podají trestní oznámení. Všimněte si, že jich je spousta a rychle o tom informují noviny a veřejnost. Dnes je už veřejnost naštěstí zvyklá. Jiří Čunek KDU-ČSL

ANO křesťanským hodnotám

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jinak řečeno, chcete za vaši osobu říci, že k porušení zákona nedošlo?



Nedošlo. Evidentně zavádějící trestní oznámení směřuje pouze k tomu, aby nás dehonestovalo, ale zcela jistě tam žádný problém není. Chápu, že chce-li u nás někdo něco dobrého udělat, musí buď všechny kolem přesvědčit nebo je korumpovat – tedy uplatit funkcemi či jinak. To nedělám, takže se snažíme přesvědčit kolegy, že projekt je dobrý a má jasnou ekonomiku. I většině občanů je jasné, že než 25 let opravovat starou nemocnici podle původního plánu, což je za provozu strašné, by bylo dvakrát dražší. Když připočteme ztráty na výkonu nemocnice, je postavení nové nemocnice jediná dobrá volba.



Anketa Byl by šéf ODS Petr Fiala dobrým premiérem? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 7623 lidí Při plošném testování Čechů se ukázala nízká promořenost novým koronavirem. Je to českým přístupem k celé pandemii?



Podle mě by z epidemiologického hlediska bylo lepší, aby promořenost byla větší. Aby daleko více lidí prodělalo chorobu bez komplikací a měli imunitu. Tak malá promořenost není dobrá. Při dalších vlnách epidemie bude méně lidí, kteří mají protilátky.



Obáváte se tedy druhé vlny epidemie tak, jak ji prožívají v Jižní Koreji?



Ano, vzhledem k tomu, že virus tady s námi dále bude, může přijít. Už teď jsme si vyzkoušeli, jak jsme připraveni na koronavirus. Zaskočil nás s nedostatečným počtem ochranných pomůcek, takže teď se musíme dobře připravit. Prokázali jsme, jak dobře fungují naše nemocnice a zdravotnictví, a dokázali jsme se rychle připravit... v našem kraji jsme byli zhruba o deset až čtrnáct dní rychlejší, než rozhodla vláda. Připravovali jsme se kvůli obavám z italského scénáře, takže jsme nachystali devět set lůžek v nemocnicích, abychom epidemii zvládli. I když se italský scénář nekonal, může přijít vlna druhá. První mírnou vlnu jsme technologicky zvládli, a ať už je to očkováním na tuberkulózu či něčím jiným, tak zřejmě nejsme k nemoci tolik náchylní a nemáme mít panický strach. Důležité je ochraňovat rizikové skupiny, tedy nemocné a staré.

Fotogalerie: - Bude ve Zlíně nová nemocnice?

Minule jste mi řekl, že lidí, kteří skutečně na koronavirus zemřou, je velmi málo a téměř vždy je to spojeno s přidruženým onemocněním. „Takže jsem přesvědčen, že není možné zastavit ekonomiku této země ve strachu před koronavirem. Jsem pro postupné uvolňování opatření.“ K tomu nyní dochází a s uvolňováním sílí debata, zda je zastavení české ekonomiky adekvátní cenou za to, jak u nás pandemie dopadla?



To se nedá zcela poměřovat. Dá se ale říci, že začátek naší reakce, ať už krajů, vlády nebo státu, byl správný, protože jsme nevěděli, jak to může dopadnout, jakým směrem se bude ubírat epidemie v České republice. Zastavení ekonomiky bylo nutné. Přišly Velikonoce, lidé se začali navštěvovat a epidemiologové varovali, že dopad bude těžký.

Ukázalo se, že dopad nebyl negativní, takže bychom už měli konečně upustit od strašení, které probíhá v televizi a nastavuje atmosféru, že kdo úplně zastaví ekonomiku a zůstane vystrašený doma, je nejlepší. Ale to není cesta k normálnímu životu a nedá se dlouhodobě udržet. Pak bychom neměli peníze na nemocnice, platy, důchody.

Lidé chtějí chodit ven. Bylo vidět, že ta opatření s rouškami na horách byla skutečně přehnaná a nesmyslná. Nyní je ale rozvolnění skutečně potřeba.



Ještě k česko-ruským vztahům. Dost rázně v nich vystupuje řeporyjský starosta Pavel Novotný z ODS, který měl názorový střet s Jaroslavem Foldynou v TV Barrandov v pořadu Jaromíra Soukupa. Proti Rusku vystupuje Novotný dost ostře; jak vnímáte jeho politické působení?



Vnímám to tak, že Pavel Novotný je povoláním bavič a pokračuje v něm. Rád na sebe strhává tímto způsobem pozornost. Já toho nejsem přítelem. Vadí mi však, že by někdo věřil, že by velmoc jako Rusko či Amerika věnovala pozornost a riskovala mezinárodní ostudu ohrožováním baviče-starosty. Chápu, že pocit důležitosti může mít pan starosta velký, ale platit mu kvůli tomu ochranku mi připadá přitažené za vlasy. Fotogalerie: - Na zastupitelstvu Zlínského kraje

Domníváte se, že oněm třem pražským komunálním politikům nehrozí nebezpečí v takovém rozsahu?



To, že by jim někdo mohl dát někde facku, je možné, ale udělit by ji mohli pouze Rusové, kteří zde žijí. Ale že bych věřil, že řeporyjský starosta je terčem ruské vlády... myslím, že jsou jiná nebezpečí, ale tohle ne.



Sám jste řekl, že je bavičem. Nadchází doba, kdy budou baviči v politice stále častější? Co o české politice říká, že pozornost dokáže upoutat osobnost Pavla Novotného?



Vypovídá to o tom, jak se máme dobře. Řešíme zástupné problémy. Pro obce je daleko větším problémem sucho, musejí řešit povodně či koronavirovou krizi, tedy skutečné problémy v nemocnicích, v sociálních službách. Na podobné věci, které řeší v Praze a kolem Prahy, tedy přemísťování soch a tak dále, nemají čas.



Jestli jeho chování nevzbuzuje takovou pozornost proto, jak se dotýká česko-ruských vztahů, navíc v době výročí ukončení druhé světové války...



Určitě ano. Způsob, který starosta Novotný volí, sice lidí baví, ale vlastně z důvodu, že žádné velké problémy nemají. Vezměte si, že bychom se v době povodní nebo horšího průběhu kolem koronaviru zabývali pomníky a sochami. Lidi by to nezajímalo. V poslední době téměř všechno mají, žádné zásadní problémy nemusí řešit, a tak se věnují zástupným problémům. Psali jsme: Zastavte stavbu špitálu kvůli koronaviru! Stavební experti sepsali silné prohlášení. Jde o Zlín, špitál a Čunka Senátor Čunek: V ČR bude daleko víc mrtvých "z vyděšení" z koronaviru Hejtman Čunek, jak jej znáte, mnohé nadzdvihne: Lidé jsou zbytečně vystrašení. Jistotu, že se nenakazíte, vám nedá nikdo Hejtman Čunek: Koronavirus vznikl v Číně... a i ten dobře zobchodovali

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.