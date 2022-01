Že je pro nás EU výhodná? Ekonom Ševčík o skutečných nákladech

reklama

Před vstupem do EU v roce 2004 jsme přizpůsobili naše zákonodárství Evropské unii, následovaly stovky norem ročně, které se potichu implementovaly do našeho právního řadu. Chtěli po nás peníze, za odměnu jsme nějaké i dostávali, ovšem pouze na to, co uznala za vhodné Evropská komise.

Ve vztahu s Evropskou unií jsme podle Ševčíka již téměř otroci: „Kdyby šlo mezi Českem a EU o registrované partnerství, nic bych proti tomu neměl, ale ono je to registrované vazalství. Jsme vazalové a někteří dokonce říkají, že se můžeme stát otroky Evropské unie,“ konstatoval úvodem ekonom.

Podle Ševčíka Evropská unie pomalu začíná kráčet ve stopách reálného socialismu: „Co se děje v poslední dekádě na půdě Evropské unie, to už daleko přesahuje regulace a centrální řízení někdejší RVHP. Bohužel spějeme k něčemu, co vyústí ne v Evropskou unii, ale v SEU, což je socialistická Evropská unie,“ upozorňuje docent Ševčík.

Těmto postupům se musíme začít bránit: „Protože to začne poškozovat to sociálně nejslabší obyvatelstvo," zdůraznil vysokoškolský učitel.

Popsal, jak nevýhodná je pro naši zemi tato dotační politika. „Jen zdánlivě se zdá, že my jako Česká republika vyděláváme na tom vazalství v rámci Evropské unie, ale to je jen zdánlivě. Protože my odevzdáváme čisté peníze do Evropské unie a Evropská unie, respektive jejich administrativa, kurativa nám pak blahosklonně dovolují čerpat peníze.

V nominální hodnotě to je zatím o něco více, než tam odevzdáváme. Pokud k tomu ale připočteme náklady na to, že musíme spolufinancovat tyto programy, které pro nás nejsou mnohdy ani výhodné, a náklady na to, že musíme kontrolovat toky těchto peněz... tak se nakonec ukáže, že i přes ten celkový přebytek, ta tzv. čistá pozice, kterou se ohánějí Piráti, STAN a občas, bohužel, i ODS, už se dostáváme od záporu,“ pokračoval Ševčík.

Za tu dobu, za těch 18 let, co jsme členy EU, se oficiálně vykazuje, že Česko dostalo něco přes 9 miliard navíc. Podle národohospodáře Ševčíka to ve skutečnosti však tolik rozhodně není: „Protože kdybychom si spočítali jenom ty průměrné náklady spojené s tím, že tu musíme mít úředníky, kteří to kontrolují a platí se z našich daní a z našeho rozpočtu, tak platíme 5 miliard ročně jenom na těchto administrativních nákladech,“ doplnil Ševčík.

„Musím tedy říct, že v celkovém pohledu se dá říci, a kdybych chtěl být ještě ekonomický demagog, že peníze, které od nás odtékají v podobě třeba dividend nebo podílu na zisku jsou mnohonásobně, ale mnohonásobně vyšší, než kolik dostáváme jakoby z Evropské unie,“ přiblížil ekonom. Pro představu zmínil, že jen v loňském roce jsme odvedli 58,55 miliard korun do rozpočtu Evropské unie.

Až 80 % průmyslu je dnes v cizích rukách, zejména v těch německých, peníze odtékají především také do Berlína. „Takto je třeba mít to na paměti, víme, že se tak děje v jednotlivých letech. A když budu zase střídmý, tak mezi 200-350 miliardami. Kdybychom si to vynásobili jenom deseti lety, zjistíme, že jsme těmto německým desperátům odvedli 3× více, než kolik činí ta zmíněná jakoby čistá pozice,“ doplnil Ševčík.

Dotační politiku Evropské unie označil za „zločin“: „Jestliže používáme dotace, na které dosáhnou jenom některé subjekty z jednotlivých odvětví, tak to samozřejmě křiví tvorbu cen. Je to největší zločin, který se může stát, protože se tu dostávají do nespravedlivé pozice některé ekonomické subjekty, které na ty dotace nedosáhnou,“ upozornil následně ekonom, že si lidé mnohdy ani neuvědomují, že v rámci evropských dotací je cena základní informací.

„Jde o koloniální politiku; my jsme to znali dříve pod pojmem socialismu a komunismus. Ano, stávající Evropská unie buduje komunistickou společnost. Budou se mít dobře ti, kteří budou mít dobré kontakty, politický establishment a eurohujerské administrativy, které budou dostávat tyto finanční prostředky – na úkor těch, kteří tvoří skutečně ty hodnoty, a kterým se tyto finanční prostředky prostřednictvím daňového systému budou odebírat,“ varuje docent Ševčík.

Z eurounijních peněz se podporují de facto ti, kteří potom ničí ideologicky a ekonomicky naší zemi – to můžeme dnes sledovat v Zelené dohodě pro Evropu: „Protože Green Deal není nic jiného než přerozdělovací proces. A tento přerozdělovací proces může být smrtící právě pro ty, kteří tvoří nejvíce těch hodnot. Kteří dostávají z přerozdělovacího procesu méně, než by si zasloužili. Takže dotace jsou ekonomický zločin,“ řekl na závěr proděkan a bývalý děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické (VŠE) Miroslav Ševčík k tomu, co nás stojí a bude stát členství v Evropské unii.

