Zelenský europoslancům: Ubráníme se. Život přemůže smrt

Prostřednictvím videohovoru se připojil do Evropského parlamentu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. „Náš lid má obrovskou motivaci, obrovskou. Bojujeme za svoje práva, za svobodu a za život. A teď bojujeme i o přežití, a to je pro nás ta největší motivace. Život přemůže smrt. Sláva Ukrajině,“ zaznělo mimo jiné.

„Během posledních dnů přemýšlím, jak vás správně pozdravit, protože se nedá říkat dobré jitro, nebo dobrý den. Ne, to není pravda. Protože každý náš den je několik dní již nedobrý. Dnes hovořím jménem svých občanů Ukrajiny, kteří hájí své životy a hájí svobodu. Jsem velice rád tomu, co jsem před chvilkou slyšel a viděl. Potěšila mě nálada, která vládne v parlamentu, těší mě jednota zemí Evropské unie. Je tragédie pro mě a pro každého Ukrajince, že jsme museli zaplatit příliš vysokou cenu. Platili jsme životy lidí, platili jsme válkou, která trvá již pět dní od toho okamžiku, kdy Ruská federace vtrhla na naše území,“ řekl úvodem po vystoupení předsedkyně Evropského parlamentu Roberty Metsolaové.

„Víte, nečtu připravený text z papírků, protože chci hovořit o realitě, která vládne mé zemi. Chci vám přiblížit, jak vypadá opravdový život v naší zemi. Já si myslím, že dnes jsme zaplatili a platíme příliš vysokou cenu za to, že chceme vyznávat stejné hodnoty, jako vy vyznáváte v Evropě. Ujišťuji vás, že Ukrajinci jsou neobyčejní lidé. Velice často říkáme, že my zvítězíme a já jsem rád, že už to nejenom slyšíte, ale i vidíte, jsem o tom přesvědčen. Existuje takové rčení: Ukrajinská volba Evropy, nebo evropská volba Ukrajiny. Ano, my jsme tuto volbu učinili a já bych byl velice rád, aby podobnou volbu učinila i Evropa. Aby Evropa učinili ukrajinskou volbu. Mám pouze několik minut na to, abych s vámi komunikoval, protože neustále trvá ostřelování a výbuchy,“ pokračoval Zelenský.

„Ráno bylo tragické, protože stříleli rakety s plochou dráhou letu na Charkov. Charkov leží na hranici s Ruskem a tam vždy vládla přátelská atmosféra, měli velice dobré vztahy s Ruskem. V Charkově jsou jedny z nejlepších univerzit včetně technických v naší zemi, a vždy mladí lidé se kamarádili bez ohledu na národnost. V Charkově je náměstí Svobody, které je největší v Evropě a teď si představte, že právě tam vystřelili,“ zmínil ukrajinský prezident.

„Bojujeme. Bojujeme o svou vlast a o svou svobodu. Bez ohledu na to, že jsou obklíčená a blokovaná největší města naší země. Ujišťuji vás, že nikdo do našich měst nevstoupí. A bez ohledu na ten pravý název, všechna náměstí v naší zemi se budou jmenovat náměstí Svobody. Nás nikdo nezlomí. Máme takové jedno přání: Aby naše děti měly život, prostě žily! Včera zabili 16 dětí, a to prezident Putin bude lhát, že to je specializovaná vojenská operace a že míří jenom na vojenské objekty? To ty děti seděly snad na raketách, nebo se nacházely ve vojenských objektech?“ ptal se naléhavě.

„Náš lid má obrovskou motivaci, obrovskou. Bojujeme za svoje práva, za svobodu a za život. A teď bojujeme i o přežití, a to je pro nás ta největší motivace. A bojujeme i o to, abychom byli rovnoprávnými členy Evropy. Myslím si, že dnes demonstrujeme, že díky nám, našemu členství, Evropská unie bude pevnější a díky vám nebude Ukrajina osamocena. Již jsme prokázali naši sílu. Prokázali jsem, že jsme přinejmenším stejní jako vy. Těší nás, že jste s námi, že nás nechcete opustit. Tím vlastně prokazujete, že jste skuteční Evropané. Život přemůže smrt. Sláva Ukrajině,“ zakončil za velkého potlesku přítomných europoslanců.

