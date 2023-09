Zelenskyj a celý parlament tleskali. 98letému veteránovi z SS. Ano, opravdu

Zatímco v USA tentokrát Volodymyr Zelenskyj nedostal příležitost hovořit v parlamentu, v Kanadě jej do sálu zákonodárců osobně uvedl tamní premiér Justin Trudeau.

Ve svém projevu Zelenskyj hovořil o ruské genocidě Ukrajinců za velkého hladomoru ve třicátých letech a nabádal Západ, ať neustává ve své podpoře. „Ruská agrese musí skončit vítězstvím Ukrajiny,“ vyzval a vysloužil si potlesk vestoje.

Řečnil samozřejmě i premiér Trudeau. „Lidé Ukrajiny už rok, šest měsíců a dvacet devět dní brání své domovy, svůj jazyk a svou svobodu. Bojují s odvahou, která inspiruje svět a jsou přitom vedeni prezidentem Zelenským, velkým šampiónem demokracie."

A třetí projev měl předseda kanadského parlamentu. Ten mimo jiné srovnával Zelenského prosby o pomoc s vystoupením, které měl v kanadském parlamentu Winston Churchill, když na začátku druhé světové války prosil o podporu v boji proti nepříteli demokracie.

Hned v následující větě ale zaznělo: „Máme tu dnes v parlamentu skupinu ukrajino-kanaďanů, a mezi nimi i veterána druhé světové války, který tehdy bojoval za ukrajinskou nezávislost proti Rusku a dodnes podporuje ukrajinské jednotky, i když je mu už 98 let“.

„Jeho jméno je Jaroslav Hunka“, představil řečník veterána a komora povstala k ovacím vestoje. „Je to ukrajinský hrdina, kanadský hrdina a my mu děkujeme za jeho službu,“ následoval další potlesk vestoje, někteří si hrdinu na parlamentní galerii dokonce fotografovali.

Rozporem ohledně boje za svobodu proti Rusku, které coby Sovětský svaz bylo ve druhé světové válce kanadským spojencem, se nikdo příliš nezabýval.

Paměť musel osvěžit až akademik Ivan Katchanovski, pocházející z Ukrajiny.

Ten na svém Twitteru představil vytleskávaného pana Hunku jako veterána divize SS Galicie, dobrovolnické jednotky, působící ve strukturách Hitlerova Německa.

This is truly unbelievable. This SS Galicia division veteran was also called by Canadian parliament speaker "Ukrainian hero" & "Canadian hero" & thanked "for his service." Did anyone in parliament or Zelensky realize that he served in Waffen SS division? https://t.co/xdv8FGMI8z

Tato čtrnáctá divize byla považována za jednu z nejobávanějších. Celkem šest jejích akcí bylo oficiálně prohlášeno za válečný zločin, jednalo se o vypalování obcí či popravy válečných zajatců v masovém měřítku.

Připisovány jsou jim masové vraždy Poláků, Židů i Ukrajinců.

V roce 1944 byla nasazena na likvidaci Slovenského národního povstání.

Akademik Katchanovski na svém profilu na síti X zveřejnil fotografie pana Hunky ve společnosti kolegů z jednotky. Některé pocházely i z výcviku, který SS Galicie absolvovala v Německu. Sám měl tvrdit, že se k divizi přidal v roce 1943, tedy ještě před jejími nejhrůznějšími akcemi.

These are photos of SS Galicia Division veteran who was given standing ovation by Canadian parliament, prime-minister of Canada and president of Ukraine. He published these photos of himself in this division during training in Germany. He is standing in the middle in 1st photo,… pic.twitter.com/YkfKZbJ1i7