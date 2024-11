Zelenskyj promluvil k Trumpovi. Doufá v silové řešení

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se při pohledu na sčítání hlasů Američanů vrátil ke své zářijové cestě po USA. Své setkání s Donaldem Trumpem vykreslil jako pozitivní, i když Trump se k Zelenskému nejprve stavěl poněkud kriticky.

Zelenskyj dal najevo, že se těší na roli Spojených států ve světě pod silným lídrem. A zdůraznil, že očekává, že ze strany Ameriky se Ukrajina dočká další silné podpory. „Spoléháme na pokračující silnou podporu obou stran pro Ukrajinu ve Spojených státech,“ poznamenal na adresu demokratů a republikánů.

Congratulations to @realDonaldTrump on his impressive election victory!



I recall our great meeting with President Trump back in September, when we discussed in detail the Ukraine-U.S. strategic partnership, the Victory Plan, and ways to put an end to Russian aggression against…