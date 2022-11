Zelenskyj, zachránce životního prostředí. Ale volby v USA mu neunikly

reklama

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poděkoval lidu USA za Medaili svobody, kterou obdržel. Zdůraznil, že je to medaile určená pro všechny Ukrajince, ale také pro všechny spojence, kteří Ukrajině pomáhají v obraně vlasti proti ruským agresorům. A požádal Američany, ať v podpoře Ukrajiny vytrvají. Požádal je o to v čase voleb do Kongresu USA, ve kterých se zdá, že kormidlo většiny převezmou opoziční republikáni. A někteří z nich volají, že na pomoc Ukrajině už nemá jít ani cent.

„Je mi velkou ctí, že mi byla udělena Medaile svobody, kterou mi předali senátoři Chris Coons a Rob Portman během své návštěvy Kyjeva. Toto ocenění skutečně ukazuje, jak a za co ukrajinský lid bojuje. Svoboda je pro nás hlavním slovem a tím, co všechny Ukrajince skutečně spojuje,“ zaznělo z úst ukrajinského prezidenta.

Připustil, že i Ukrajinci se před válkou o ledasčem dohadovali a zdálo se, že jsou jako národ rozděleni. Ale teď ve válce podle Zelenského Ukrajinci táhnou za jeden provaz. „Veškeré rozpory jdou stranou. Pro politické konflikty není místo. Protože když je smrtelně ohrožena svoboda, všechno ostatní není důležité. ... A věřím, že tato Medaile svobody je pro všechny muže a ženy Ukrajiny, kteří po 24. únoru ukázali největší světové autokracii, že na Ukrajině může zvítězit jen porážkou,“ pokračoval ukrajinský prezident.

Za statečnost poděkoval celému ukrajinskému lidu, jak vojákům na frontě, kteří čelí ruským útoků, tak IT expertům, kteří zemi brání před ruskými kybernetickými útoky, tak pracovníkům z energetického sektoru, kteří se navzdory ruským raketám a íránským sebevražedným dronům starají o to, aby miliony Ukrajinců měly elektřinu. Poklonu složil i lékařům, kteří léčí jak vojáky, tak civilisty zraněné po ruských teroristických útocích.

„Tato Medaile svobody je však oceněním nejen pro naše lidi,“ pokračoval Zelenskyj s tím, že ocenění si zaslouží i všechny demokratické země, které v této těžké hodině, v těžkých devíti měsících ruské agrese Ukrajině pomáhají.

„Každý potenciální agresor ve světě vidí pomoc, kterou nám poskytují Spojené státy a svobodný svět, a všechny sankce uvalené na Rusko - vidí a věří, že je lepší vůbec nezačínat válku proti svobodě. Ve skutečnosti je to jeden z největších příspěvků ke světovému míru a bezpečnosti za našeho života. Společně s našimi partnery vytváříme novou bezpečnostní architekturu - jsou to bezpečnostní záruky pro Ukrajinu a Evropu, které nejen znovu posílí principy Charty OSN, ale stanou se také vzorem pro národy v jiných částech světa - vzorem, který zabrání novým krutým válkám,“ zaznělo od Zelenského.

Ve své děkovné řeči požádal občany USA, aby Ukrajině zachovali přízeň, ať už budou vládnout demokraté či republikáni.

„Děkuji za vaši podporu - prezidentu Bidenovi, oběma stranám Kongresu a každému americkému občanovi! Vězte prosím, že nepodporujete jen jednu zemi nebo jejího vůdce, podporujete miliony lidí, kteří si stejně jako vy váží svobody. A já jsem se rozhodl poslat finanční odměnu naší Medaile svobody na pomoc ukrajinským veteránům - na přestavbu a modernizaci rehabilitačního centra pro veterány ve městě Borodjanka v Kyjevské oblasti na Ukrajině. Ať vše přiblíží naše vítězství!“ uzavřel Zelenskyj svůj prví projev.

Svůj druhý projev přednesl k účastníkům Klimatické konference v egyptském Šarm aš-Šajchu. I tady mluvil o válce a zdůrazňoval, že je třeba co nejrychleji donutit Rusko ke stažení svých okupačních vojsk z Ukrajiny, protože pak bude možné jednat o míru a globálnímu oteplování bude celé lidstvo lépe čelit v časech míru.

Sáhl také k jedné paralele, když upozornil, že lídři zemí neustále mluví o tom, že je třeba klimatické změně čelit, ale v praxi toho podle Zelenského mnoho nedělají. Stejně jako nedělali mnoho před 24. únorem na možnost, že ruská vojska napadnou Ukrajinu.

„Svět je na pokraji sil. A za touto hranicí - ničivé změny, které navždy změní běžný život na všech kontinentech. Kolegové dobře popsali, co to znamená. Nikdo nemůže zůstat stranou. A čím chudší člověk, čím chudší rodina, čím chudší země - tím bolestivější pro ně budou důsledky klimatických změn. To však platí i pro všechny bohaté státy - ničení klimatu si nelze vykoupit. Proč o tom ale každý rok mluvíme? Proč se místo zpráv o tom, co se udělalo, každý rok objevují stejné prognózy a výzvy? Budu upřímný - stále je mnoho těch, kteří klimatickou agendu neberou vážně. A to nejen v politice, ale i ve velkém byznysu. Stále je mnoho těch, pro které je změna klimatu jen rétorikou nebo marketingem či politickým rituálem - čímkoli, ale ne skutečnými činy. Právě oni brání realizaci klimatických cílů. To oni se ve svých kancelářích vysmívají těm, kteří bojují za záchranu života na planetě, ačkoli na veřejnosti zdánlivě všemožně podporují práci pro přírodu. Jsou to oni, kdo rozpoutávají agresivní války, když si planeta nemůže dovolit jediný výstřel, protože potřebuje globální společné akce,“ pravil Zelenskyj.

„Všichni víte o válce, kterou Rusko rozpoutalo v Evropě a snažilo se zničit nezávislost mé země. Ale co tato válka znamená? Tato ruská válka způsobila energetickou krizi, která donutila desítky zemí obnovit výrobu elektřiny z uhlí, aby alespoň trochu snížily ceny energie pro své obyvatele... Snížit ceny, které v důsledku záměrných ruských akcí šokujícím způsobem rostou. Ruská válka přinesla světu akutní potravinovou krizi, která nejhůře zasáhla ty země, které trpí stávajícími projevy klimatických změn - katastrofálními suchy, rozsáhlými povodněmi. Ruská válka zničila na Ukrajině za necelých šest měsíců 5 milionů hektarů lesů! Ne každá země na světě má takovou rozlohu lesů, jakou na Ukrajině vypálilo ruské ostřelování. Každý den musíme kontrolovat situaci v Záporožské jaderné elektrárně, největší v Evropě. Jestli nedochází k únikům radiace. Ruská armáda si z této jaderné elektrárny udělala de facto vojenské cvičiště. Neustále si ,hrají' s připojováním a odpojováním elektrárny a jaderných reaktorů od elektrické sítě. To představuje přímé riziko radiační katastrofy. Koho bude zajímat například množství skleníkových plynů v atmosféře, pokud se po havárii v Záporoží část Evropy nebo Blízkého východu, a nedej bože možná i severní Afriky, zahalí do radiačního mraku? Loni jsme si takovou otázku nedokázali ani představit, ale letos Rusko takových otázek světu položilo desítky,“ pokračoval ukrajinský prezident.

Zdůraznil, že bez míru na planetě není možné provádět účinnou politiku pro ochranu klimatu.

„Rusko musí zavřít zbraně a schovat své rakety, aby svět konečně uslyšel, co můžeme všichni společně skutečně udělat pro záchranu před klimatickou katastrofou. My všichni - v Evropě, Africe, Asii, Americe, Austrálii,“ zaznělo také od Zelenského, který v závěru svého projevu přišel s tradičním zvoláním „sláva Ukrajině“.

Ve svém třetím a v úterý posledním projevu se obrátil ke svým ukrajinským spoluobčanům a oznámil jim, že spolu s vrchním velením armády i vládou dělá vše pro to, aby Rusko nedokázalo využít nadcházející zimu jako zbraň proti Ukrajině.

„Ukrajinská vláda dnes přijala důležité rozhodnutí, které pomůže překonat zimní období. Dovoz zboží potřebného během topné sezóny bude osvobozen od DPH a dovozního cla. To by mělo zjednodušit a zlevnit zásobování Ukrajiny generátory, bateriemi, transformátory a dalšími zařízeními pro dodávky energie a tepla. Důležité je také to, že se hromadí dostatečné množství plynu a uhlí, aby bylo možné Ukrajince zásobovat. Jasně chápeme: udělat ze zimy zbraň je plán teroristického státu proti našemu státu, stejně jako proti celé Evropě. Děláme však vše pro to, aby i tento ruský plán selhal, stejně jako různé předchozí,“ pravil Zelenskyj.

Oznámil též, že Ukrajina i nadále ve spolupráci se svými demokratickými partnery usiluje o udržení vývozu své zemědělské produkce do Afriky, na Blízký východ i do Asie.

Pár slov věnoval i situaci na frontě.

„Situace je složitá na celé frontě. V některých oblastech pokračují brutální poziční boje jako dříve a zvláště obtížné je to - také jako dříve - v Doněcké oblasti. Aktivita okupantů tam zůstává na mimořádně vysoké úrovni - desítky útoků denně. Utrpí mimořádně rozsáhlé ztráty, ale jejich rozkaz se nezměnil - dosáhnout administrativní hranice Doněcké oblasti. Nevzdáme se tam ani centimetru naší půdy. A já děkuji všem našim hrdinům, kteří drží pozice v Donbasu,“ poznamenal ukrajinský prezident.

Než se rozloučil tradičním zvoláním „sláva Ukrajině“, zmínil ještě nově otevřený Chodník statečných v Kyjevě, na kterému budou zaznamenána jména osobností, které Ukrajinu podporovaly v časech ruské agrese.

„Na Chodníku odvážných v Kyjevě jsme otevřeli pamětní desku, která se tam objevila jako první. Je to pamětní deska věnovaná Seanu Pennovi. Byl na Ukrajině 24. února a od toho dne dělá všechno pro to, aby nám pomohl shromáždit mezinárodní podporu. Chodník statečných je nejen projevem naší vděčnosti politickým, veřejným a kulturním představitelům, kteří spolu s Ukrajinci brání svobodu, ale také připomínkou všem budoucím generacím našeho národa, jací různí lidé, síly a odvětví se spojili pro naše vítězství,“ řekl Zelenskyj.

„K dnešnímu dni již byli kromě Seana Penna oceněni např: předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, polský prezident Andrzej Duda, lotyšský prezident Egils Levits, předseda vlády Spojeného království Boris Johnson, předseda vlády České republiky Petr Fiala, předseda vlády Slovinska Janez Janša, předseda vlády Polska Mateusz Morawiecki, místopředseda vlády Polska Jarosław Kaczyński. Děkuji všem, kteří pomáhají Ukrajině!“ zkonstatoval ukrajinský prezident.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

