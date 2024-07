Zelený krach. Němci chtějí benzin a naftu, elektroauta stojí v obchodech

Anketa Volili byste Kamalu Harrisovou prezidentkou USA? Ano 5% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 11729 lidí dle deníku Die Welt dostává na vrchol. Aktuální čísla přímo z autosalonů ukazují, že vozy na elektrický pohon chtějí firemní i soukromí zákazníci čím dál tím méně. A chovají se tedy přesně naopak než by si přály plány Evropské unie a vlád jejích členských zemí počítající s blížícím se koncem spalovacích motorů.



Mnoho řidičů se v Německu elektromobilům podle průzkumu Německého svazu obchodu s automobily (ZDK) mezi 348 prodejci aut, poskytnutému nedělníku Welt am Sonntag, silně vyhýbá a soukromí zákazníci si v sousední zemi od začátku roku objednali o 47 % elektromobilů méně než ve stejném období loňského roku.



Objednávky plug-in hybridů, které kombinují spalovací motor s elektromotorem, pak také klesly o 37 % a lidé si nejvíc naopak pořizovali auta s čistě dieselovým či benzínovým pohonem. Právě auta se spalovacími motory šly na odbyt o 24 % více oproti loňsku.

Prodejci pak neočekávají zlepšení situace ani ve druhé polovině roku. „Podle prodejců automobilů je hlavním důvodem propadu poptávky vysoká cena e-aut ve srovnání se spalovacími motory. To se projevuje i v segmentu fleetových a firemních vozů, kde emocionální faktory hrají při nákupu podřadnou roli,“ komentuje pokles poptávky Die Welt s poukazem, že čísla zájmu firem ukazují, že zdaleka nejde o bezdůvodný odpor k elektromobilům.



Výhrady k elektromobilům mělo dle průzkumu pouze 9 % respondentů, kdežto většina jmenovala finanční náklady na pořízení aut na elektrický pohon. 27 % prodejců automobilů dle Weltu uvedlo, že jejich firemní zákazníky odrazuje vysoká pořizovací cena nebo drahý leasing, zatímco 23 % považuje za překážku také nejistou hodnotu e-automobilů při dalším prodeji



Deník jmenuje rovněž data registrací od Spolkového úřadu pro motorovou dopravu, která rovněž potvrzují, že počty zaregistrovaných elektromobilů oproti předchozímu roku poklesly. V červnu byl podíl elektromobilů na všech nových registracích na úrovni roku 2022 a výrazně pod rokem 2023.

Do čísel však spadají také firemní zákazníci a v oblasti objednávek čistě elektrických vozů mezi soukromými zákazníky má panovat mezi dotazovanými prodejci atmosféra ještě horší – až 91 % dotazovaných prodejců situaci hodnotilo jako „špatnou“ až „velmi špatnou“.



Počet registrací elektromobilů na největším evropském automobilovém trhu by mohl v roce 2024 klesnout až o čtvrtinu a dle listu Le Monde by něco takového mohlo mít důsledek pro celý evropský bateriový průmysl.



V německém průmyslovém svazu IG Metall podle Le Monde sílí obavy, že v odvětví nastane trvalý technologický útlum a ukazovat se má, že zájem zákazníků bez státní podpory o elektromobily značně pokulhává.

Pokles dle listu přímo souvisí s tím, že Berlín v roce 2023 zrušil na elektromobily dotace v komerční a posléze i soukromé sféře. „Jakmile tato opatření vstoupila v platnost, poptávka se zhroutila,“ shrnul Le Monde. Rozčarování má pak podporovat také strach z deindustrializace poté, co se přechod na specializaci na elektromobily zatím pro firmy ukázal jako ztrátový.

S poklesem zájmu o elektromobilitu bojuje také společnost Tesla miliardáře Elona Muska. The New York Times poukazují, že zisk společnosti klesl ve druhém čtvrtletí o 45 % právě kvůli slabým prodejům elektrických vozidel.

Valný zájem o elektromobilitu pak nepanuje ani v Česku. Server Businessinfo.cz uvádí, že vloni v Česku přibylo jen necelých devět tisíc nově registrovaných elektromobilů a celkem u nás tak jezdilo na konci minulého roku 22,5 tisíce vozů na elektrický pohon. Celkově přitom vloni počet aut dle ČTK stoupl o 172 tisíc na 6,598 milionu provozovaných vozů.